Vítězný Jiří Čunek promluvil o Okamurovi. To zas bude vzteku u vedení KDU-ČSL

Čunek hned zpočátku řekl, že zatím neuvažuje o funkci předsedy horní komory Parlamentu. Za týden dle něj přijdou do Senátu další poslanci a síla jejich mandátu bude úplně stejná, i kdyby se dostali do Senátu jen o zlomek. Pak Drtinová přešla na úvahy, zda se tedy nechystá na post předsedy KDU-ČSL. I zde Čunek uvedl, že o tom neuvažoval. Zdůvodnil to tím, že je nejenom senátor za Vsetín, ale také hejtman, takže o dalších výzvách neuvažuje.

V souvislosti s tím se moderátorka zeptala na jeho názor na současného předsedu Pavla Bělobrádka. Čunek jeho práci zhodnotil tak, že Bělobrádek KDU-ČSL udržel lehce nad 5 procenty, přitom ji přebíral ve stavu, kdy byla pod touto hranicí. „Ideální samozřejmě je, když to stoupá, ale já nechci být moc kritický, protože Pavel Bělobrádek se snaží,” zhodnotil svého předsedu strany staronový senátor. Přiznal, že ho napadlo, že by stranu mohl přivést k větším preferencím.

Čunek také přiznal, že Tomio Okamura z SPD má ve svém programu i dobré věci. „Myslím, že bychom si měli udržet naši kulturu, naši civilizaci, on to říká asi jinak, jsou to důležité věci, protože ten, kdo je slabý, a to je skutečně teď vidět na Evropě, protože ona slabá je, a kdo neumí pracovat s migranty, s lidmi přicházejícími zvenčí, ten by sám sebe neměl ohrožovat tím, že je přijme. Musí se snažit být silný a my jsme v České republice mohli k té snaze víc přispět,” vyjádřil se Čunek o tom, kde mohla KDU-ČSL získat preference.

Odmítl, že by mu byla blízká Okamurova protimigrantská politika. „Jen silný muž ochrání svůj dům,“ citoval Jiří Čunek z Bible. My, podle jeho názoru, silný muž nejsme, takže bychom se podle toho prý měli chovat. Drtinová mu oponovala, že ekonomické ukazatele v Evropě jsou v pořádku. Čunek odpověděl, že to není věcí ekonomiky. „Evropa zlenivěla, i my jsme zlenivěli,“ popsal svůj dojem. Zlenivění je prý vidět z toho, že vymíráme a nevěnujeme se podstatným věcem, ale věcem druhořadým. „To se musí změnit,“ dodal Čunek.

Nakonec se Drtinová zeptala na senátorův názor na Andreje Babiše. „Je to určitě silný hráč, výrazná postava české politické scény a myslím, že je to především proto, že je velmi pracovitý a usilovný,“ popsal nejznámější tvář ANO Jiří Čunek. Že by mu Babiš imponoval, to odmítl, nicméně by si s ním dokázal představit spolupráci, dokud by Babiš nedělal něco, co by pro Čunka bylo nepřijatelné.

