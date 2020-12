Vláčeli mě. Ale měl jsem pravdu! Prymula udeřil na média

reklama

Moderátorka se zeptala, zda je teď poradcem premiéra a Prymula upřesnil, že je to jedna z jeho činností jako osoby samostatně výdělečně činné. Dodal, že neradí jenom v souvislosti s covidem, ale chystá se prý i investiční strategie ministerstva zdravotnictví. „Dělám různé oponentury, týká se to i covidu," prozradil Prymula, jaké funkce plní pro Babiše.

Jirásková pak chtěla vědět, co člověka vede k tomu, že přijme post ministra zdravotnictví a zmínila, že se tak stane cílem nejen médií, ale i občanů. „To je samozřejmě nějaká nouzová záležitost, protože tam nikdo programově nemůže jít. Tam není vítězů, v té epidemii nebude vítězů, jakékoliv rozhodnutí je špatné a jen se řeší, jestli je méně špatné nebo více špatné. Bohužel ta společnost se totálně polarizovala, takže vždycky tady najdete téměř polovinu lidí, kteří vás budou nenávidět, a polovina vám naopak fandí. Bohužel ta polarizace je taková, že někteří nás chtěli přímo zabít,“ vysvětlil bývalý ministr. Výhrůžných mailů mu prý nepřišlo zrovna málo, ovšem sám je neřešil, to mělo na starosti ministerstvo vnitra. Měl i ochranku. „Tam byly konkrétní signály,“ prozradil.

Prymula obvinil masmédia, že mají snahu lidi zdiskreditovat. „Řada věcí, která byla pravdivá, tak vyvolala obrovskou vlnu averze, jako třeba že bude dva roky omezené cestování a ono skutečně omezené bude,“ dal příklad a přidal ještě jeden, jak mluvil o setkávání v omezených skupinách. A nepřidalo mu ani slovo promoření. Ani jedna strana mu prý nebyla nakloněná. „Lidé, kteří jsou opatrní, tak ti byli chtěli ta opatření držet co možná nejdéle, ti, kteří chtějí podnikat, tak neřeší jakékoliv zdravotnické problémy, prostě otevřete všechno, jedeme dál,“ řekl. Dodal, že lockdown lidé vydrží měsíc dva, pokud trvá déle, už nejsou ochotni dodržovat skoro nic.

Plánované čtvrteční rozvolnění komentovat nechtěl, prohlásil, že každý má právo zvolit nějakou strategii. Důvody jsou podle něho zjevné, jsou ekonomického charakteru a jde také o náladu ve společnosti. „To, že je to epidemiologicky špatné, tak to je asi zřejmé, a asi se v tom režimu nedá udržet to, co tu bylo, tedy nějaký setrvalý pokles,“ řekl, ale dodal, že chápe, že teď je dobrá rada nad zlato, když lidé nejsou ochotní opatření dodržovat. „Nás ještě čeká půl roku v nějakém podobném režimu, a to je opravdu, opravdu složité,“ komentoval.

Rozdílné vnímání covidu jako problému má dle něj jasný kořen: „Ta nemoc nepostihuje celou populaci. Ti, kteří se cítí relativně v bezpečí, tak tomu moc nevěří a nejsou ochotni omezovat svůj život kvůli někomu, kdo je v nějaké jiné věkové skupině, třeba se jich to v rodině vůbec netýká.“ A dodal, že stále ještě nejsou známy dlouhodobé následky v oblasti poškození orgánů. Covid také nezasáhl všude stejně. Zatímco některé JIP na Moravě byly zatíženy naplno, v Praze byla velká rezervní kapacita. Za chybu také označil naprosté rozvolnění v letních měsících.

Systém PES podle něj dává smysl, ale je příliš provázaný. Tedy že by dle Prymuly mělo být možné rozvolnit jen v něčem, ale PES jede podle hesla všechno nebo nic. A navíc i v nejmírnějším režimu vyžaduje nouzový stav.

Modelové země podle něj nejsou. Respektive jsou země, které epidemii zvládly velice dobře, ale to podle bývalého ministra souvisí s celým systémem a nejen se zdravotnictvím. Jmenoval asijské země, kde jsou opatření tvrdší, ale obyvatelstvo se s nimi přesto ztotožní.

Vyloučil, že by očkování bylo povinné, ale dodal, že je překvapen tím, kolik lidí má s vakcinací problém. Sice chápe obavy z toho, že vakcína není vyzkoušená, ale na druhé straně, když se bude očkovat v ČR, tak prý už budou naočkovány na světě miliony lidí, takže se uvidí, zda je bezpečná. „Další argumenty nejsou smysluplné. Pokud to je jediná cesta, v tuto chvíli se zdá, že ano, abychom se vrátili do normálního života, abychom mohli cestovat. Evropská unie se bude snažit vytvořit nějaký nepřímý motivační mechanismus, že ti, kteří byli očkováni, tak nebudou muset vykazovat nějaké testy, budou moci jezdit, kam se jim zachce, nebudou muset nosit roušky atd. Tak to bude velký motivační faktor,“ prohlásil. Některé aerolinky prý už prohlásily, že neočkované na palubu nevezmou, to je podle Prymuly příliš tvrdé, možnost nastoupit s testem by dle něho měla být zachována.

