Vláda chce dostat lidi do montoven. Jsme lidi, nás nevypnete. Demonstraci proti opatřením rozzářila Ilona Csáková, my s ní mluvili ještě pod pódiem

reklama

Anketa Premiér Česko – Slovenska, který má Váš respekt: Edvard Beneš (od 26. září 1921) 9% Jan Syrový (od 22. září 1938) 1% Klement Gottwald (od 2. července 1946) 2% Lubomír Štrougal (od 28. ledna 1970) 16% Marián Čalfa (od 10. prosince 1989) 3% Andrej Babiš (od 6. prosince 2017) 69% hlasovalo: 4431 lidí

„Kdo nemůže do Prahy, zvolte jiný druh protestu. Víme, že to je narychlo. Zajděte se svými přáteli kdykoliv od 15.00 k vaší hospůdce, nebo na nějaké památné místo a společně nám zašlete na FCB nebo na info@chciplpes.cz foto se vzkazem pro tuto vládu. A klidně i v rouškách. Jde o víc, jde o svobodu a naše děti. Nereagujte na urážky některých placených politiků. Nemá to smysl, jim ještě nepřestaly každý měsíc chodit na účty desítky tisíc, nechápou to a bojí se, že o ně přijdou,“ napsala k akci iniciativa Chcípl PES.

„Nedávno rudá mikina prokecla, že plánují tenhle fašismus na dva až tři roky. Víte, co to znamená? Neznamená to nic jiného, než že chtějí zruinovat tenhle náš stát,“ hřměl z pódia aktivista a podnikatel David Tesař původem ze severu Čech.

„Demisi, demisi, demisi,“ odpověděli lidé na náměstí. „Defenestraci,“ zahřmělo také náměstím. Dorazilo podle našich odhadů asi 1000 účastníků.

Reportér ParlamentníchListů.cz zastihl pod pódiem zpěvačku Ilonu Csákovou, která patří k nejvýraznějším bojovníkům proti vládním opatřením. Její vystoupení bylo vrcholem demonstrace. Vyjadřovat se však nechtěla, vše prý řekne písní a nebo na svém Facebooku.

„Zeptám se vás lidi, chcete tuhle zemi pro naše děti, nebo ji chcete zaprodanou korporacím?“ ptal se Tesař.

Náměstí volalo v odpověď, že nechce nechat Česko zaprodat.

Na akci dostane prostor také poslanec Lubomír Volný, který před pár dny ve Sněmovně vyvolal bitku, ale u iniciativy Chcípl PES se dočkal zastání s tím, že Volnému bylo odebráno slovo poslancem Hanzlem (ČSSD), což se v rámci svobody slova platící v této zemi nemělo stát.

Prostor dostal také nezařazený poslanec Marian Bojko. „Je mi ctí, že jsem byl tady pozván, abych tady mohl mluvit,“ pronesl k davu Bojko.

Marian Bojko JAP



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Konstatoval, že vláda má jediný cíl, a to zničit střední třídu a dostat lidi do montoven. V tomto kontextu covidového šílenství nějak zapadlo naše bohatství – naše lithium. To je to poslední, co nám zůstalo. Naše svoboda, naše hrdost a naše lithium,“ hřímal Bojko.

O pár minut později se na pódiu objevila i zpěvačka Ilona Csáková.

„Dobrý den! Ahoj! My jsme tady proto, abychom podpořili tenhle protest proti vládě. Jsme lidi, nás nevypnete,“ volala z pódia.

Pak přidala společně s Romanem Horkým píseň V dlouhém zatmění o mocných, kteří se společnost snaží spoutat. „Jidáš se v roušce ukrývá,“ pěla zpěvačka před davem.

Dojmy účastníků demonstrace pro vás připravujeme.

Psali jsme: Moravec vytáhl bombu: Konec Blatného, ministerstvo má řídit Babiš s pomocí Prymuly Kováčik utřel ódéesáka: Na mě můžete dupat jak chcete, neleknu se. Okamura zuřil, že jsme na tom hůř než Maroko Testování žáků musí být placeno z rozpočtu. Ale teď nepřichází otevření škol v úvahu, rychle dodal Plaga Ministerstvo zdravotnictví: Denní souhrn testů na COVID-19

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.