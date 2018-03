Vláda jasně řekla, že novičok od nás nebyl. Tak proč to Zeman řeší? Poškozuje dobré jméno republiky, zuřil Petr Fiala ve studiu ČT

Bezpečnostní informační služba (BIS) by měla do měsíce prezidentovi dodat zprávu o možném výskytu nebo vývoji jedu novičok na českém území. Miloš Zeman to dnes uvedl v rozhovoru pro Blesk. Opozice ho však kvůli tomu, že BIS zaúkoloval, kritizuje. Starostové a nezávislí mluví o velezradě, ODS o poškození dobrého jména České republiky. Předseda ODS Petr Fiala v úterním pořadu Interview na ČT24 promluvil o tom, jak si myslí, že bude diplomatická válka kvůli použítí jedu na území Velké Británie pokračovat a jestli je reakce států EU na otravu ruského agenta Sergeje Skripala adekvátní.

Na to, že prezident Miloš Zeman pověřil BIS, aby pátrala po novičku v Česku, je podle Fialy zcela namístě reagovat, přesto je podle něj reakce Starostů už přehnaná. „Opravdu není obvyklé, co prezident udělal. Pověstí České republiky to neprospívá. Že Starostové hovořili o velezradě je už přehnané, k tomu jsme se mi nepřidali a nepodpořímě je, protože to nemá šanci,“ upřesnil Fiala s tím, že to, že Zeman poškozuje zájmy naší republiky je zjevné.

„Pověření BIS je právě reakcí na opakovaná obvinění České republiky ze strany Ruska,“ uvedl na svém twitteru prezdientův mluvčí Jiří Ovčáček, který zprávy o tom, že by se prezident zastával Ruska, označil za fake news. „Tak možná jsme ho špatně pochopili, ale to co je na tom všem podstatně, si myslím, že jsme pochopili dobře. Sám premiér v demisi Babiš řekl, že to je akorát obvinění ze strany Ruska, které je lživé a nic takového v Česku není,“ zduraznil předseda ODS a dodal, že v tom případě je na Babišovi, aby si to se Zemanem vyjasnil. „Nepovažuji za šťastné, že se veřejnost dozví, že je v nějaké věci úkolována BIS panem prezidentem, když v jiných věcech to nevíme“ kroutil hlavou Fiala, podle kterého toto není vůbec správný postup prezidenta.

Vysvětlení, které Miloš Zeman v dnešním rozhovoru pro Blesk uvedl, že ruským obviněním nevěří, ale že je lepší od BIS mít informace o tom, že je pomluva skutečně nepravdivá, než žít v přesvědčení, že na ní něco je, ale Fialovi prý nestačí. Fiala zkrátka považuje za špatné, že Zeman – ve chvíli, kdy vláda popírá, že by něco takového na českém území bylo, a kdy jsme vystavení propagandě Ruska, jen aby se odvedla pozornost od ruské odpovědnosti – přichází s něčím takovým.

„Tohle bude zkrátka interpretováno jako určité pochybnosti České republiky, měl zaúkolovat BIS neveřejně, zjistit si informace a pak až s něčím vystoupit,“ uvedl Fiala s tím, že Zemanův postup neodpovídá zvyklostem, jakými se postupuje v mezinárodních vztazích, v zahraniční politice a jak se reaguje na taková obvinění.

To, že Česko vyhostilo tři členy ruského diplomatického personálu, je podle Fialy správný krok. „Možná to ode mě jako představitele opozice zní divně, ale já tento krok naprosto podporuji,“ uzavřel Fiala s tím, že v tomto případě reagovala česká vláda srprávně, jak z hlediska solidarity se západními demokraciemi, s Velkou Británii, tak z hlediska obvinění, které vůči nám Rusko vzneslo.

