Vláda má nástroje. Ale neřeší. Po Okamurovi se v Partii s kopáním do vlády pokračovalo

Hned v úvodu se všichni hosté shodli v tom, že nemohou obhájit růst platů poslanců, který je ovlivněn i tím, že v minulých dvou letech byly platy politiků zmrazeny. A teď poskočí o desítky tisíc. „Neumím to vysvětlit,“ přiznala Kovářová a stejně tak Vondráček i Benda i Vích. „To se přece vysvětlit nedá. Zvlášť, když teď ty Vánoce budou o přežití,“ rozčiloval se Vích.

„Ale ono to, co dnes rozhoduje, je automat. Ten plat je navázaný na platy ve veřejné sféře, jaké byly před dvěma lety. Já si myslím, že my o těch platech fakt nemáme hlasovat. A pokud někdo chce jiný automat než navázání na platy ve veřejném sektoru, pojďme o tom diskutovat, ale lidé si nemají hlasovat o zvýšení svého platu. Dokonce ani poslanci,“ zaznělo.

„Pojďme se o tom bavit. Pro nás je nepřijatelné, aby si poslanci rozhodovali o svých platech,“ přisadil si Vích.

Vondráček připomněl, že i poslanec Andrej Babiš (ANO) navrhoval zmrazení platů politiků.

Andrej Babiš ANO 2011



Vláda jasně deklaruje a prokazuje svými kroky, že pomůže těm, kteří jsou ve špatné životní situaci. Ať už je to zvýšení existenčního minima nebo zvýšení příspěvku na bydlení, tak to jsou kroky, které mohou lidem pomoct tu situaci vyřešit.

„Já jako poslanec za Liberecký kraj vím, že od nás jezdí lidé nakupovat do Polska, jde je benzín o 8 korun levnější, kde jsou cigarety o třetinu levnější... A i vláda ČR má nástroje, jak to řešit, ale naše vláda to neřeší a nechává se vléct událostmi. Proto my si myslíme, že tato vláda má skončit,“ nechal se slyšet Vích.

Benda oponoval, že vláda pomáhá, jak může. A hned doplnil,. že výše cen potravin ukazuje také na to, co jsou lidé ochotní zaplatit. „Možná přijde čas dát najevo obchodníkům, že za tyto ceny už to nekoupíme,“ podotkl Benda. Zastropovat ceny potravin je podle něj kontraproduktivní. „Ti, kteří si ještě pamatují poměry před rokem 1989, dobře vědí, že je to nebezpečné,“ dodal.

Marek Benda ODS



„Alfou a omegou všeho je, aby si vláda přestala lhát do kapsy a aby přestala věci lakovat na růžovo. Data ukazují, že naše inflace u potravin předstihla inflaci u energií – a vláda s tím nic nedělá. Já říkávám, že jsme nejprůmyslovější zemí EU, ale pro průmysl vláda nedělá nic. Vůbec nic,“ rozčiloval se Vondráček.

„A chodíte do Sněmovny?“ zeptala se na to konto Kovářová, naznačila, že vláda řešení přijímá.

Vondráček kontroval, že čeká pomoc podnikům není na papíře – zatímco v Německu už se rýsuje, že elektřina vyjde na 1,7 koruny za kWh elektřiny, čili potom se veškerá výroba přesune do Německa.

Kovářová prohlásila, že česká vláda „se snaží pomáhat všem“. I českým firmám. Např. tím, že „vláda začala rychle plnit zásobníky plynu a dnes jsou naplněny z 94 %“. K tomu se podařilo zajistit plyn z nizozemského terminálu. A ty další kroky se musí dělat postupně. „Vy nám dost často předhazuje příklad Maďarska, ale v Maďarsku mají o dvě procenta vyšší inflaci, než máme my, a mají rozvrácené veřejné finance,“ obrátila se na opoziční poslance Kovářová.

Benda varoval, že pokud Německo masivně zadotuje celou svou ekonomiku, pak bude mít obrovský problém celá Evropská unie, protože žádná jiná země nebude mít sílu konkurovat německé ekonomické moci.

„Pokud Německo toto udělá, tak ta Evropská unie se rozpadne,“ ozval se Vích. A začal volat po přímých nákupech plynu z Ruska. „Pokud opravdu dojde k tomu, že se v Německu nasype do ekonomiky v přepočtu pět bilionů korun, to bude pro nás zcela likvidační,“ doplnil poslanec SPD.

Ing. Radovan Vích SPD

Člen předsednictva hnutí SPD, předseda RK SPD LBK

Kovářová upozornila, že Maďarsko uzavřelo s Ruskem dohodu o nákupu plynu, ale konkrétní podmínky této dohody nikdo zvnějšku nezná, takže není jisté, zda vlastně Maďaři neplatí za plyn více peněz, než je teď obvyklé na trzích. I Kovářová však uznala, že pokud Německo napumpuje do své ekonomiky v přepočtu biliony korun, bude to problém pro celou EU.

Benda přidal další poznámku. „Dobře víme, že inflace je odvislá na konání předchozí vlády, tak vyčítat nám inflaci, to je od vás trochu nefér,“ zaznělo od Bendy.

„Ale já vám nevyčítám tuhle inflaci. Já vám vyčítám, že s tím nic neděláte,“ rozčiloval se Vondráček a varoval, že pokud vláda bude postupovat v ekonomické oblasti dál po totožné trajektorii, zhorší se rating České republiky a to zhorší ekonomickou situaci Česka, protože se nám prodraží další půjčky i splátky dluhů.

Mgr. Radek Vondráček ANO 2011



Kovářová přešla do protiútoku. „Tato vláda našla úspory ve výši 100 miliard korun ve výší vysoce nastaveného rozpočtu, ale to, co se semlelo potom, to jsou důsledky toho, co se dělo, to jsou důsledky této války a proto máme ten rozpočet, jaký máme. A kdybychom ponechali ten váš původní rozpočet, tak ten schodek dnes bude ještě o 100 miliard nižší,“ řekla Kovářová.

Ing. Věra Kovářová, MIM STAN



Vondráček vládě vyčetl, že uvnitř koalice se neshodne ani na tom, jestli má daň z mimořádných zisků platit už pro rok 2022, neb až pro rok 2023 – a jako by toto samo o sobě nestačilo vláda navíc předkládá onu tzv. windfall tax jen v pozměňovacím návrhu, i když je to poměrně složitá věc. A to přitom pětikoalice v programovém prohlášení vlády slibovala, že takto si počínat nebude.

Moderátorka Terezie Tománková poté otevřela ještě jedno téma. Prezidentskou kandidaturu Andreje Babiše.

Babiš má momentálně covid, takže podle Vondráčka o své případné prezidentské kandidatuře pomluví až 31. října. Vondráček se jal vysvětlovat, co ovlivňuje rozhodování Andreje Babiše, Na jedné straně prý sleduje průzkumy voličských nálad, a na straně druhé podle Vondráčka uvažuje o tom, jaké dopady by jeho případná kandidatura měla na rodinu.

„A když se každého prezidentského kandidáta zeptáte, zda kandiduje, tak je potřeba se ptát, co rodina. Protože pokaždé, když kandidujete, tak si namalujete na záda terč. Pro Andreje Babiše to bude terč už několikátý. A Andrej Babiš je teď nejsilnější politická figura v zemi – pro někoho negativně, pro někoho pozitivně,“ pravil Vondráček.

Benda dal Vondráčkovi za pravdu v tom, že každá kandidatura namaluje člověku terč na záda i na čelo a média prověří kandidátovu prababičku i jeho vnoučata. „Já jak jsem mluvil s lidmi, které jsem přemlouval ke kandidatuře, tak oni všichni mi říkali, že toto nemají zapotřebí. To je prostě neštěstí přímé volby, no. Já považuji za chybu, že jsem pro ni v minulosti hlasoval,“ vyjádřil svůj názor Benda.

Prohlásil také, že je podle něj částečně chybou, že koalice SPOLU nemá vlastního kandidáta na prezidenta, ale přičetl to na vrub faktu, že vedle problémů, které na Českou republiku naložila koalice ANO a ČSSD, se tu navíc objevila ještě válka na Ukrajině a uprchlická krize.

Vích připomněl, že kandidátem SPD na prezidenta republiky je poslanec Jaroslav Bašta.

A Kovářová sdělila, že hnutí STAN s podporou toho či onoho kandidáta vyčká až do listopadu, až bude jasné, kdo vlastně splnil zákonné podmínky a může opravdu kandidovat na Hrad.

Bc. Jaroslav Bašta SPD



