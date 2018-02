Vláda neměla jednu jedinou minutu důvěru, ale Zeman a Babiš se tváří, jako by ji ani nepotřebovala, rozčílil se v ČT Stanjura

Na dnešním jednání s lidovci prý Stanjura nebyl, ale podle zpráv, které má od svých kolegů, se řešila především současná „zvláštní situace“. „Jsme čtyři měsíce po volbách a je zde vláda, která neměla jednu jedinou minutu důvěru. Zeman i Babiš chodí a tváří se, že vláda ani důvěru nepotřebuje. To je ta zvláštní situace, kterou ústava vůbec nepředpokládá,“ vysvětlil v úvodu a dodal, že vláda tak v tuto chvíli nemá žadnou legitimitu.

Podle Stanjury ústava totiž předpokládá, že vláda se odpovídá Poslanecké sněmovně, a v této chvíli tato vláda v demisi Poslanecké sněmovně odpovědná prý rozhodně není. „My ani nemůžeme použít ten nejsilnější nástroj, který má opozice, a to vyslovit vládě nedůvěru,“ stěžuje si.

Stanjurovi se už vůbec nelíbí prý to, že místo abychom viděli řádná vyjednávání o sestavení většinové vlády, vidíme akorát Babiše, který se chová, jako by měl 51 procent, a Zeman mu to svým chováním akorát umožňuje. „Sice jsme byli na pásce druzí, ale voliči nás určitě nevolili proto, abychom vládli s Andrejem Babišem, je to na něm, nemůžeme mu vyjít vstříc s tím, že půjdeme do vlády,“ připomněl a dodal, že přece Babiš nemůže v jednu chvíli vyjednávat o programu s komunisty a s SPD a současně i s ODS. „Přece nemůžeme tvořit společný tým, jako je třeba ODS a komunisté, tam není programově žádný průnik,“ smál se.

Po jednání s KDU-ČSL je si Stanjura jistý tím, že bude mnoho zákonů, které bude ODS s lidovci společně podporovat. „Jsme přirození programoví spojenci, i když to sice není úplně ve všech zákonech. Na nejbližší schůzi projednáme například novelu zákona o střetu zájmů, kdy se budeme snažit nesmyslné povinnosti zbavit alespoň u neuvolněných komunálních politiků, kteří pobírají tisíc korun měsíčně a mají dělat majetkový striptýz,“ řekl a dodal, že takových zbytečných věcí najdou více.

„Na čem jsme se neshodli, byla podpora státního rozpočtu, ten jsme považovali za opravdu špatný, deficit padesát miliard. Kolegové z KDU-ČSL tento návrh připravili a ve Sněmovně podporovali, to bylo pro nás zásadní a tam jsme se absolutně neshodli,“ řekl.

„Bude další schůze Sněmovny a další a další a nikdo nehledá většinovou podporu pro vládu,“ nechápe Stanjura, podle kterého je to akorát odvádění pozornosti, že se agenda přesouvá na jednotlivé návrhy zákonů a všichni se k tomu mají stavět jako jednotlivé strany.

ODS prý mluvila s lidovci i o případné spolupráci pro senátní volby. „Je logické, že jednáme se středopravicovými stranami o tom, zda najdeme v konkrétním senátním obvodu společného kandidáta. Budeme se snažit shodu najít v mnoha senátních obvodech, tak abychom tam postavili jednoho kandidáta se společnou podporou, aby měl šanci uspět. Jednali jsme například s neúspěšným prezidentským kandidátem panem Markem Hilšerem, ale plánovala se jednání i s jinými kandidáty, více ale nyní nevím,“ uzavřel.

autor: nab