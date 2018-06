Vláda při dnešní návštěvě Jihočeského kraje slíbila dostavbu dálnice D3 či změny ve fungování letecké záchranné služby

Dálnice D3 v úseku Praha–Tábor by se měla začít stavět v roce 2021. Do konce roku chce ŘSD požádat o územní rozhodnutí. Při dnešní návštěvě to řekli ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) a generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Kroupa. Babiš si dnes stěžoval, že práce na D3 pokračují pomalu. „Je to bída“, řekl. Zástupci hnutí ANO, které Babiš vede, přitom stojí v čele Ministerstva dopravy od roku 2014, Ťok působil už ve vládě s ČSSD a KDU-ČSL, kde vystřídal Antonína Prachaře (ANO).

Zatím poslední jihočeský úsek D3 Veselí nad Lužnicí–Bošilec otevřelo ŘSD loni v říjnu. Podle Kroupy pomůže urychlit plánování a financování dopravních staveb takzvaný zákon o liniových stavbách. Bude přijat zřejmě do konce června, uvedl Babiš.

Babiš mluvil při návštěvě jižních Čech také o nové koncepci letecké zdravotnické záchranné služby, která by počítala s návratem leteckých záchranářů z Bechyně na letiště do Plané u Českých Budějovic. Leteckou záchrannou službu pro jižní Čechy nyní provozuje armáda, ale vojenské vrtulníky kvůli velké váze nemohou přistávat na moderní základně v Plané. „Nám ale nikdo neřekl, že zde je úplně nový hangár. Dostali jsme pouze informaci, že sem vojenský vrtulník nemůže,“ řekl Babiš v Plané.

„Jsou dvě cesty. Buď to bude provozovat stát, ale obrana, doprava ani vnitro to nechtějí, nebo bude muset být soutěž pro soukromé provozovatele,“ řekl ke koncepci ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO).

Hejtmanka s premiérem diskutovala rovněž o vzniku nové lékařské fakulty v Českých Budějovicích. Kraj by rád v budoucnosti nabídl absolventům středních škol studium lékařství. Otázkou se zabývá už delší dobu, řekla novinářům Stráská. Premiér vznik fakulty s ohledem na nedostatek lékařů v Česku podpořil. Podle hejtmanky by fakulta mohla být součástí Jihočeské univerzity, nebo patřit třeba pod Univerzitu Karlovu.

Při návštěvě členové kabinetu s představiteli kraje mluvili také o přesunu otáčivého hlediště v Českém Krumlově ze zámecké zahrady do areálu bývalého zahradnictví. Podle památkářů narušuje točna charakter zahrady zámku a přesun dnes podpořil i ministr kultury Šmíd. Babiš ale stejně jako hejtmanka řekl, že by točna měla zůstat na svém místě.

Návštěvu vlády doprovázely demonstrace proti Babišovi. Již dopoledne demonstrovalo několik desítek lidí před Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích. Na odpoledne pak byly naplánovány proti Babišovi a jeho připravované vládě, kterou budou zřejmě podporovat komunisté, protesty na několika místech v Česku. Před českobudějovickým kulturním domem, kam přijel Babiš na debatu s občany, se sešla asi stovka lidí. Protestující skandovali „hanba“ nebo „StB“, v sále se pak s politiky překřikovali. Babiš řekl, že protestující jsou zfanatizovaní a čtou lži v médiích.

