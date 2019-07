Vláda zřejmě podpoří přísnější podmínky pro práci strážníků

Vláda zřejmě podpoří poslanecký návrh, který kromě jiného zpřísňuje podmínky bezúhonnosti příslušníků obecních policií. Vyplývá to z návrhu stanoviska pro úterní jednání vlády. Návrh, který podepsalo přes deset poslanců z různých stran včetně ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD), počítá i s tím, že k důvodům, které vedou ke ztrátě spolehlivosti strážníků, přibude i podpora a propagace extremistických hnutí, napsala ČTK.

Předloha také mimo jiné zpřesňuje některá oprávnění a postupy strážníků, aby podle předkladatelů mohli účinněji hlídat veřejný pořádek. Pravomoci obecních policií podle nich nezvyšuje.

Navrhovaný nový důvod ztráty spolehlivosti se týká podle autorů zejména pravidelné a úmyslné účasti strážníků nebo zájemců o tuto práci na takzvaných extremistických akcích a jejich zapojení do činnosti uskupení, která hlásají národnostní, náboženskou nebo rasovou zášť. „V současnosti je známo několik spíše výjimečných případů, kdy se osoba zaměstnaná jako strážník účastní činnosti a akcí organizovaných krajně pravicovými organizacemi,“ stojí v důvodové zprávě.

Za spolehlivé by se nepovažovali ani strážníci nebo uchazeči o místo u obecní policie, kteří by úmyslně řídili pod vlivem alkoholu nebo drog. Při posuzování bezúhonnosti, což je stejně jako spolehlivost podmínka pro práci strážníka, by se nepřihlíželo mimo jiné k zahlazení odsouzení.

Novela například přesněji vymezuje možnosti zjišťování totožnosti lidí a oprávnění zakázat lidem vstup na určitá místa. Strážníci by mohli lidi nově předvést i na služebny státní policie v jiných než v jejich domovských obcích. Zákon by také výslovně uváděl, že strážníci mohou vyžadovat při podezření z ovlivnění alkoholem nebo jinou drogou dechovou zkoušku a odběr slin nebo potu, případné odborné lékařské vyšetření. Na druhou stranu by předloha zakázala strážníkům pracovat pro více obcí, nosit ve službě soukromou pistoli a nasazovat takzvané botičky i na vozidla profesionální a dobrovolných hasičů, což jim nyní zákon umožňuje.

Až vláda novelu posoudí a vydá k ní své stanovisko, dostanou ji k projednání poslanci.

Psali jsme: Pivo, vážně? Nepříjemná věc pro Petra Fialu Děti, řízky nebudou. Muslimům to vadí, padlo v Německu. A mělo to dohru V rámci akce Jizerka nechali komunisté zavraždit dva skauty Vy máte něco proti sexu? zmrazil moderátora ČT kandidát, který chce zabírat Německo

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp