Vlna muslimských vražd ze cti v Německu prudce stoupá

V Německu si postupně zvykají na stále se zvětšující vlnu muslimských vražd ze cti. Zatímco ještě v roce 1998 byly registrovány jen dvě, za rok 2016 už jich bylo zaznamenáno přes sedmdesát. Jejich počty jsou však pravděpodobně mnohem vyšší. Zvyšující se cenzura policie a médií zaměřená na zastavení antiimigračních nálad znemožňuje zjišťovat jména a národnost mnoha obětí a pachatelů a také skutečné okolnosti týkající se mnoha vražd, které se často jeví jako vraždy ze cti, ale jsou bagatelizovány jako „domácí hádky“. Vedoucí spolupracovník Gatestone Institute se sídlem v New Yorku Soeren Kern zmapoval vraždy ze cti v Německu v prvním pololetí minulého roku. Text vyšel v originále loni v červnu, pro českou verzi Gatestone Institute ho přeložil Josef Jameček:

Soudní proces s Kurdem, který přivázal jednu ze svých tří žen za auto a vláčel ji ulicemi města v Dolním Sasku, přitáhl v Německu pozornost k muslimskému násilí ze cti. Násilí ze cti – počínaje emočním týráním, přes fyzické a sexuální násilí, až po vraždy - je obvykle pácháno mužskými členy rodiny na ženách z vlastní rodiny, obviněných z toho, že jsou hanbou rodiny, nebo klanu.

Zpochybňování mužské autority vede k brutální odvetě

Trestné činy jsou páchány kvůli nesouhlasu se svatbou s nemuslimem, nebo s někým pro rodinu nepřijatelným, kvůli odmítání soužití v pro rodinu urážlivém manželství, nebo kvůli odmítání způsobu života v přespříliš západním životním stylu. Nicméně v praxi je hranice mezi zločiny ze cti a zločiny z vášně často rozmazaná a jakékoliv zpochybňování mužské autority může vyvolat odvetu, která je někdy hodně brutální.

Soud v Hannoveru projednával 22. května případ, kdy se 39letý v Turecku narozený Kurd Nurettin B. pokusil zavraždit svoji druhou manželku, 28letou Kader K., když ho požádala o finanční podporu pro jejich dvouletého syna. Státní prokurátorka Ann-Kristin Fröhlich rekonstruovala jednání Nurettina B. takto:

„20. listopadu 2016 zhruba v 6 hod. odpoledne přijel Nurettin B. svým autem do Hamelnu, aby se setkal s Kader K. V kufru auta měl nůž, sekeru a provaz. Na zadním sedadle auta seděl jejich dvouletý syn, který strávil víkend se svým otcem. Na ulici se původní pár začal hádat a on ji začal bít. Poté popadl nůž a vrazil jí ho do prsou. 12,4 cm dlouhé ostří proniklo přes osrdečník a srdeční sval. Další ranou jí otevřel na levé straně břišní dutinu. Nurettin B. pak vytáhl z auta sekeru, její tupou stranou ji udeřil do horní části těla a do hlavy a prorazil jí lebku.“

Dítě sedělo v autě, když Kurd vláčel jeho matku po městě

„Potom popadl provaz, na jednom konci uvázal smyčku kolem jejího krku a druhý konec uvázal za závěsný hák v zadní části svého černého VW Passat. Nurettin B. pak šlápl na plyn a řítil se ulicemi rychlostí 80 km/hod. Po 208 metrech se provaz přetrhl. Kader K. to odmrštilo na obrubník. Nurettin B. potom odjel na policejní stanici, aby se udal. Jejich dítě přitom stále sedělo v autě na zadním sedadle”.

Předsedající soudce Wolfgang Rosenbush požádal Kader K., jež se celé týdny před tím nacházela v kómatu, aby mu popsala celý případ ze svého hlediska. Vypověděla, že “horor” začal už v březnu 2013 ihned po islámské svatbě dle práva šaría (takové manželství je podle německého práva neplatné), kdy jí Nurettin B. zakázal jakýkoliv kontakt s přáteli a rodinou. Dům měla dovoleno opustit pouze při nákupu potravin a při návštěvách lékaře. Nesměla mít ani mobil. Rosenbush se jí zeptal: “Má nějaký problém se ženami?” Kader K. odpověděla: „Věří, že ženy jsou pouhé otrokyně, a musí být zticha.”

Nurettin B. se k činu přiznal, ale trval na tom, že jeho čin nebyl předem naplánovaný. Byl obviněn z pokusu o vraždu s maximální sazbou až 15 let ve vězení.

Malebné městečko Hameln v Německu, kde se odehrálo hororové násilí ze cti, když se v Turecku narozený Kurd Nurettin B. pokusil zavraždit jednu ze svých tří žen. (Foto: Martin Möller/Wikimedia Commons)

9. května odsoudil soud v Kielu 35letého Turka na dva a půl roku do vězení za to, že prostřelil své odcizené ženě obě kolena a navždy ji tak ochromil, v naději, že už nebude atraktivní pro jiné muže. Soud si vyslechl, jak tento muž po pátečních modlitbách zatáhl svoji ženu za místní mešitu, obvinil ji z urážky své cti a postřelil ji se slovy: „Teď už nebudeš moci chodit. Budeš trčet doma.“

Nicméně žena u soudu, snad pod tlakem své rodiny, nebo mešity, prohlásila, že se s manželem smířili a chtějí navštívit manželskou poradnu. Někteří pozorovatelé předpokládají, že spor byl asi vyřešen u šaría soudu. V každém případě, německý soud dovolil tomuto muži vrátit se se svojí ženou domů a zůstává nejasné, jestli a kdy bude vynesen rozsudek.

Myslel, že se s ním chce žena rozvést, tak ji bodl dvacetkrát do krku

Soud v Münsteru odsoudil 36letého Libanonce Amera K. ke 12 letům vězení za ubodání své ženy k smrti. Soud si vyslechl, jak Amer K. bodl velkým kuchyňským nožem 26letou Fatimu S., matku svých tří dětí, více než dvacetkrát do prsou a krku, protože si myslel, že se s ním chce rozvést.

Soud v Hanau mezitím odsoudil 22letého syrského uprchlíka na dvanáct let do vězení za to, že kuchyňským nožem ubodal k smrti svoji 30letou sestru Ramii A. Ramia byla v 23. týdnu těhotenství, byla obviněna, že udělala hanbu své rodině. Její nenarozené dítě při útoku zemřelo také.

Skutečný rozsah německého problému se zločiny ze cti není znám: mnoho těchto zločinů není zveřejněno a důvěryhodná statistika neexistuje. Empirické důkazy ukazují, že násilí ze cti - primární, ale nikoliv exkluzivní produkt muslimské kultury a islámského práva šaría - metastázovalo od doby kdy kancléřka Angela Merkelová dovolila přijít do Německa zhruba dvěma milionům migrantů z Afriky, Asie a Středního Východu.

Vraždy ze cti jsou často bagatelizovány jako domácí hádky

V březnu 2011 publikoval Institut Maxe Plancka orientační studii o vraždách ze cti. Studie analyzuje všechny známé zločiny tohoto druhu, které byly spáchány v Německu mezi léty 1996 a 2005. Zpráva zjistila, že v roce 1998 byly spáchány dvě vraždy ze cti a v roce 2004 už 12. Podle webové stránky Ehrenmord nicméně jejich počet v roce 2016 vyskočil na více než 60 a zvýšil se tak od roku 2004 o 400 %. (Poznámka překladatele: V přehledu vražd ze cti v roce 2016 je na tomto webu zdokumentováno k datu 5. 2. 2018 již 71 vražd ze cti.)

Současný počet zločinů ze cti je pravděpodobně ještě mnohem vyšší. Zvyšující se cenzura policie a médií zaměřená na zastavení antiimigračních nálad znemožňuje zjišťovat jména a národnost mnoha obětí a pachatelů a také skutečné okolnosti týkající se mnoha vražd, které se často jeví jako vraždy ze cti, ale jsou bagatelizovány jako „domácí hádky“ (Familienangelegenheiten).

Dvanáctiletého syna donutil sledovat vraždu své matky

Nicméně pokud jde o násilí ze cti v Německu je rok 2017 na nejlepší cestě stát se rekordním rokem. V prvních pěti měsících tohoto roku bylo v Německu spácháno přinejmenším 30 vražd ze cti, včetně následujících:

18. května v Berlíně zavraždil 32letý Bosňan Edin A. svoji přítelkyni, 35letou Němku Michelle E., poté co s ním ukončila vztah, ve kterém byla týrána. Také unesl a mučil jejího 12letého syna, kterého donutil sledovat vraždu své matky. Sousedé uvedli, že přestože opakovaně upozorňovali policii na násilné chování Edina A., tak policie neudělala nic.

17. května ve Pforzheimu, 53letý Tádžik ubodal k smrti svoji 50letou manželku přímo v místě jejího zaměstnání v Křesťanské mateřské škole. Zůstává nejasné, zda žena nekonvertovala ke křesťanství.

17. května ve Wardenburgu, 37letý Iráčan ubodal k smrti svoji 37letou manželku, když spala ve své posteli. Pět dětí tohoto páru, ve věku od 4 do 15 let bylo v době vraždy v domě a nyní žijí u příbuzných.

8. května v Neuendettelsau, 24letý etiopský žadatel o azyl bodl v restauraci svoji 22letou přítelkyni do břicha, poté co ho údajně „provokovala“. Žena byla v pátém měsíci těhotenství, žena dítě v důsledku útoku potratila.

Pákistánci k vraždě stačilo, že si přítelkyně nedala jeho fotku na Facebook

4. května ve Freiburgu, 33letý syrský žadatel o azyl bodl svoji 24letou manželku, kurdskou křesťanku, která se odstěhovala ze společného bytu, ale vrátila se ještě pro své osobní věci. Jejich tři děti ve věku šest let, tři roky a deset měsíců - jsou nyní v ochranné péči.

29. dubna v Prien am Chiemsee, 29letý Afghánec ubodal k smrti 38letou afghánskou ženu Farimu S., která konvertovala ke křesťanství. Útočník tuto ženu napadl, když se svými dvěma dětmi opouštěla supermarket.

23. dubna v Syke, 32letý Iráčan Murad B. uškrtil svoji 32letou manželku Mehe K. před jejich třemi dětmi ve věku jeden, dva a devět let.

23. dubna v Drážďanech, 29letý pákistánský uprchlík Shahajan Butt zavraždil svoji přítelkyni, 41letou Vietnamku Thu T. Policie uvedla, že muž, který přišel do Německa v prosinci 2015, se rozzuřil, když zjistil, že žena nedala žádnou z jeho fotografií na svůj facebook, a začal ji podezřívat, že má jiného přítele.

Otec a syn napadli policisty, kteří zachraňovali osmnáctiletou dívku

16. dubna v Mainz-Finthenu, 39letý egyptský žadatel o azyl ubodal k smrti svoji 32letou manželku. Policie uvedla, že pár se v době útoku hádal. Jejich dvě děti se nyní nacházejí v ochranné péči.

5. dubna v Lipsku, 34letý Syřan bodl svoji 24letou manželku, protože se s ním chtěla rozvést. Jejich dvě děti, které byly svědky útoku, jsou umístěny do ochranné péče.

31. března v Güterslohu, 43letý Syřan popálil svoji 18letou dceru cigaretou a vyhrožoval jí, že ji zabije. Když policie zasáhla, tak odmítl dovolit své dceři opustit dům. Poté co se policii podařilo dostat dívku do bezpečí, otec a syn policisty napadli a ti je odrazili pomocí pepřového spreje. Dívka byla umístěna do ochranné péče.

15. března v Kielu, 40letý německý Turek ubodal k smrti svoji 34letou tureckou manželku před mateřskou školou. Sousedé uvedli, že odloučený pár se hádal o přemístění svých tří dětí do Turecka.

4. března v Duisburgu, 30letý syrský žadatel o azyl Mahmood Mahrusseh pobodal svoji 32letou expřítelkyni. Žena přežila, útočník zůstává nepotrestán.

Němka začala chodit s jiným, tak ji německý Turek ubodal

3. března v Mönchengladbachu, 32letý žadatel o azyl Ahmed Salim zavraždil 47letou německou ženu patrně poté, co s ním rozešla. Tento muž, který také používal přezdívku Jamal Amilia byl zatčen ve Španělsku. Ve své žádosti o azyl uvedl, že pochází z Izraele. V jiné žádosti o azyl podané v jiné zemi uvedl, že je z Maroka. Pravděpodobně však pochází z Iráku.

2. března v Scheeßelu, 42letý Iráčan ubodal k smrti svoji 52letou iráckou manželku. Policie popsala vraždu jako vraždu ze cti. Děti manželů byly umístěny do ochranné péče.

25. února v Euskirchenu, 32letý německý Turek ubodal k smrti svoji bývalou přítelkyni, 32letou Němku, protože začala chodit s někým jiným.

17. února v Offenbachu, 32letý Turek, Volkan T. zastřelil svoji bývalou přítelkyni, 40letou Silviu B. Muž uvedl, že ho rozčílilo, že se s ním tato žena, jež měla dvě děti, rozešla.

15. února v Bielefeldu, se 51letý Iráčan snažil kladivem zavraždit svoji 51letou manželku, protože navštěvovala německou třídu v místní jazykové akademii. Muže podle všeho rozčilovalo, že se jeho žena stýká s ostatními studenty jazykové akademie.

10. února v Ahausu, 27letý nigerijský žadatel o azyl ubodal k smrti 22letou ženu, která podle všeho urazila jeho čest tím, že odmítla jeho romantické návrhy. Tato žena, Hindka, byla zaměstnaná v azylovém útulku, ve kterém žil útočník. Byl zatčen v Basileji ve Švýcarsku.

Žena v devátém měsíci po útoku zemřela i s nenarozeným dítětem

7. února v Hanoveru-Mühlenbergu, 21letý Srb bodl svoji bývalou přítelkyni, poté co se s ním rozešla a začala chodit s někým jiným.

1. února v Hamburgu, 26letý Afghánec bodl během hádky svoji 28letou bývalou manželku, žena útok přežila.

15. ledna v Brémách-Vegesacku, 39letý Turek zavraždil svoji 40letou syrskou manželku, protože se s ním chtěla rozvést. Žena byla v devátém měsíci těhotenství a nenarozené dítě zemřelo během útoku rovněž.

5. ledna ve Waldshutu-Tiengenu, 47letý Turek bodl svoji bývalou manželku, když se procházela se svým přítelem. Když se snažila utéct, tak ji začal pronásledovat a vrazil jí nůž do zad.

4. ledna v Kolíně-Buchheimu, zavraždil 44letý irácký muž svoji 19letou dceru, protože jí neschvaloval jejího přítele. O dva dny později zavolal policii. Řekl: „Zabil jsem svoji dceru.“ řekl. Tento muž nebude nikdy čelit spravedlnosti, zřejmě uprchl do Iráku.

autor: Jiří Hroník