Vměšování, protektorát, kolonizátoři. Bývalý policejní prezident sepsal, co všechno tu provádí ambasáda USA

Bývalý prezident Policie ČR Stanislav Novotný ve svém komentáři rozebírá působení americké ambasády v České republice. Naráží na to, že v rámci platné Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích je práce zahraničních ambasád v daných státech jasně definována. USA v Česku se podle toho prý nechovají a vměšují se do naší politiky.

“Jak si toto nevměšování představoval SSSR, to jsme se dověděli hned záhy z chování jeho pražského velvyslanectví v roce 1968. Úmluvu považoval v zemích Varšavské smlouvy za cár papíru a tento postoj pro jistotu Brežněv stvrdil vyhlášením doktríny omezené suverenity. Všichni pochopili. Cizí vládce s armádou za zády nám bude se svými nohsledy závazně vykládat, jak vypadá a jak nevypadá vměšování,” píše Novotný.

Po listopadové revoluci podle jeho slov lidé věřili, že podobné praktiky jsou za námi a nyní se budou všechna pravidla dodržovat. “A tak když se na stránkách Velvyslanectví USA v ČR objevují ve stále hojnější míře informace o ambasádou placených českých nestátních organizacích, které se pasují do role kriteriálních osob v oblasti médií, nikoho z odpovědných politiků to ani nezvedne ze židle. Ale mělo by. Jedná se o jasný zásah do našeho vnitřního politického systému. Skrze tzv. neziskové organizace totiž USA otevřeně vnášejí do českých médií speciální politickou agendu a podporují faktické omezování svobody slova. V čím zájmu se tak děje, je snad jasné,” píše exšéf policie a předseda Asociace nezávislých médií.

Novotný je přesvědčen, že USA zde podporují instituce a spolky, které mají silný vliv na naši zahraniční politiku nebo vnucují záležitosti týkající se tzv. genderové či migrační politiky.

“Úřad zastupující cizí velmoc tak těmito granty rozhodně nepodporuje přátelské vztahy mezi USA a ČR, ani nerozvíjí hospodářské, kulturní a vědecké styky v duchu, jenž předpokládá článek 3 úmluvy. Najde se politická autorita, která novému americkému velvyslanci Stephenu Kingovi alespoň vysvětlí, že ostentativní porušování zmíněné úmluvy uráží naší národní hrdost a že narušuje vzájemně deklarované spojenectví?” ptá se Stanislav Novotný.

Podobně se prý začal do našich vnitřních záležitostí nedávno vměšovat také ukrajinský velvyslanec, když požadoval, abychom zakázali plánované vystoupení klavíristky, protože ta má podle něho “nevhodné politické názory”.

Pokud prý jde českým politickým předákům o suverenitu naší země, měli by se proti těmto praktikám jednoznačně ohradit. “Nebavím se o těžko dokazatelných operacích cizích tajných služeb, ale o vměšování, jež je každému na očích. Když na zjevné protektorátní, sovětské a kolonizátorské manýry nebudeme reagovat, nebude si nás nikdo vážit,” dodává Novotný.

Psali jsme: Už nebudeme vazalové Západu, zrušíme restituce, řekli komunisté, proč podepřou Babiše Tohle prý říkají politici za zavřenými dveřmi. Moravec zase jednou koukal Noční můra kavárníků všeho druhu! Bývalý šéf policie takto burcuje český národ k probuzení Je to závažné, řekl šéf sněmovního podvýboru k cenzuře mailů. Uvítal bych, kdyby dorazil pan nebo paní Bakala, dodal policejní exprezident

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Radim Panenka