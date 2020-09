Vobořil z ODS vytočil Michala Haška: My jsme uchránili nemocnice před vašimi vládami. Nebýt toho, mohli jsme s virem dopadnout jako Itálie

reklama

Bohumil Šimek, úřadující hejtman, bude za hnutí ANO svůj post v čele kraje obhajovat. Za ČSSD kandiduje v nižších patrech kandidátky Michal Hašek, jeho předchůdce. A Jindřich Vobořil, známý jako národní protidrogový koordinátor, vede kandidátku ODS doplněnou Svobodnými a hnutím Starostové a osobnosti pro Moravu.

Zatímco hejtman Šimek se představil stručně jako právník, Jindřich Vobořil o sobě prozradil, že založil největší organizaci, zabývající se léčbou závislostí a poté byl vysokým úředníkem, národním protidrogovým koordinátorem, a v této funkci prý sloužil pěti premiérům. „Já jsem vyrůstal s tím, že budu hudebník, ale hudbu nedělám, tak ji dělám aspoň jako koníčka,“ zakončil své představení, načež moderátora ohromil názvem svého posledního songu Hustý zelí.

Michal Hašek byl hejtmanem v letech 2008–2016. A když Vobořil spočítal, že ve funkci zažil 5 premiérů, tak Hašek vytáhl, že třeba o infrastruktuře jednal ve funkci celkem s 11 ministry dopravy. Sociálním demokratem je 22 let a nemíní z ní vystupovat.

První dotaz směřoval na největší problém jižní Moravy. Jindřich Vobořil zalistoval papíry a spustil. Problémem je podle něj infrastuktura. Kraj by podle něj měl být více zaměřen na Vídeň, což by jej mnohem více otevřelo kultuře.

Podle něj kraj dostatečně neřeší zdravotně-sociální služby. Pro Vobořila je to důkaz, že v moderní době je spíše třeba nechat tyto služby provozovat soukromé subjekty nebo nevládní organizace. „Ta oblast by se rozvinula úplně jinak,“ vykládal.

„Nic jiného jsem od něho ani neočekával,“ reagoval na Vobořila hejtman Šimek. Kandidát ODS podle něj toto téma jede stále. K tomu ale upozornil, že Jihomoravský kraj má takových organizací nejvíce a přitom na ně dostává od státu nejméně peněz na občana ze všech, třeba ve srovnání se sousedním Zlínským je to rozdíl 650 korun na každého občana.

Michal Hašek připomněl, že za jeho hejtmanství byl zaveden například naprosto unikátní systém domácí hospicové péče, což je přesně to, po čem volal Vobořil. Dokonce byl Jihomoravský kraj průkopníkem v tom, že už před lety dal neziskovému sektoru prostor v oblasti terénních služeb.

Námitky na rozdělení kompetencí mezi kraje a vládu Vobořil odbyl slovy, že „ČSSD s ANO vládne už sedmým rokem“, takže se mohly se svými spolustraníky v Praze domluvit.

A zopakoval, že je českým specifikem, že tolik organizací zřizuje stát anebo kraje, jinde prý tyto věci obstarávají nevládní organizace a funguje to.

Michal Hašek při jeho slovech zjevně trpěl. Pak Vobořilovi připomněl, že on jako předseda Asociace krajů musel na vládách ODS tvrdě vybojovat, aby peníze na sociální služby byly převedeny z Prahy na kraje.

Pokud teď chceme něco měnit, tak je třeba nejprve stanovit minimální standardy, jakou sociální služby mají mít úroveň. Lidem je celkem jedno, jestli ji pro ně zřizuje Hašek, Vobořil nebo místní neziskovkář, ale jde jim o to, aby věděli, že ta služba bude dostupná a pomůže jim.

„Moderní přístup se zadrhl,“ trval na svém Vobořil. Moderní podle něj je, aby lidé zůstávali doma a nekončili v sociálních zařízeních.

Pak ještě připomněl, že kovidová pandemie ukázala, jak nebezpečné je mít postavenou sociální péči na „velkých barácích“. Kdyby nebylo tolik lidí v domovech důchodců a pečovalo se o ně doma, nemusela by se vymýšlet krkolomná řešení.

Hejtman Šimek jej šetrně upozornil, že v jihomoravském kraji nebyla v domovech pro seniory ani jedna nákaza kovidem. „Protože lidi šili roušky a postarali se o sebe. Kraj se o nás nestaral,“ vyštěkl Vobořil.

Hašek se rozčílil, že i volební debata by měla mít hranice a nehodlá přihlížet, jak je tu „hejtman mlácen po hlavě kovidem“. Hejtmani podle něj zvládli situaci výborně a bez zapojení krajů by byla mnohem horší.

Vobořil stále nespokojeně mručel, až se Michal Hašek skutečně rozčílil a kandidát ODS si vyslechl: „V České republice díky sociálnímu státu, který jsme my uhájili proti vašim vládám, které chtěly rozpouštět sociální stát a všechno rušit a privatizovat jak na běžícím páse, a jen díky tomu že jsme to udrželi, tak ten kovid to veřejné zdravotnictví zvládlo.“ Kdyby ty veřejné služby nefungovaly, mohli jsme mít situaci jako v Itálii, kdy by lékaři rozhodovali, koho připojit na přístroje a koho nechat umřít.

Já mluvil čtyři dny před smrtí s panem Kuberou...

Ostrou debatu o sociálních službách se moderátor pokusil zklidnit přenesením na globální úroveň. Zeptal se tedy kandidátů na názor na cestu předsedy Senátu na Tchaj-wan. Hejtman Šimek poznamenal, že Vystrčil si z té cesty udělal show na tři čtvrtě roku, a obává se, že ještě tak půl roku nás čeká. „Asi nejvíc mě na tom uráží, že český člověk řekne, že je Tchajwanec,“ dodal hejtman.

Vobořila se moderátor ptal, jestli je taky Tchajwanec, a ten vysvětloval, že to byla „jedna věta v rámci slušného diplomatického jednání“. Pak trval na tom, že se v žádném případě nejednalo o předvolební akci. Zamíchal do toho i Jaroslava Kuberu, se kterým prý mluvil čtyři dny před smrtí a vůbec nevypadal, že by chtěl zemřít. A když Vystrčil zjistil, jaký na něj byl tlak, tak pochopil, že to za něj musí dokončit. Že to časově vyšlo před volbami, je pouze shoda náhod.

„To, co udělali panu Kuberovi, to je něco, za co se nemůžeme nepostavit,“ řekl mu prý Miloš Vystrčil.

Podle Michala Haška jde hlavně o to, že opozice nemá žádné domácí téma, ani žádnou silnou vizi proti vládě. A tak se tu jako náhražka našla zahraniční politika a sledujeme, jak neúspěšný prezidentský kandidát Fischer dělá show ze zasedání zahraničního výboru Senátu nebo komentujeme Bělorusko. Senát podle Haška porušil zásadu, že zahraniční politiku dělá vláda.

Vobořil stále mluvil o tlaku na Miloše Vystrčila z Hradu i z Číny. Vládní koalice je podle něj nervózní z toho, že Miloš Vystrčil měl mezinárodní pozornost.

Lidovec protestoval: Není pravda, že jsme byli v každé vládě

Nejdrsnější trojici debatérů, jaká zatím u Xavera v předvolebních diskusích byla, vystřídali lidovec Jan Grolich, Pirát Lukáš Dubec a Jan Hrnčíř z SPD.

Ten představil své hnutí jako „hnutí pro všechny slušné lidi“, kteří od státu chtějí bezpečnost a pomocnou ruku v případě nouze, aniž by se jim jinak moc pletl do života.

Pirát Lukáš Dubec je šestatřicetiletý zakladatel Pirátů na Znojemsku. Je fanoušek moderních technologií, zejména 3D tisku.

Lidovec Grolich šel do voleb proto, že si všiml, že lidé si o politice myslí, že je to jen špína a Stoka (název této korupční kauzy z brněnské radnice zazníval v jihomoravských debatách opakovaně). Na malé vesnici, kde je starostou, si prý na takové politikaření nehrají.

Grolich se představil jako starosta – držitel Zelené stuhy a ceny za Inovativní obec roku a do studia dorazil v tričku s nápisem „Make příroda great again“.

Pirát vidí hlavní problém jižní Moravy v suchu a probíhající klimatické změně. Měli bychom se na změny adaptovat, tedy přizpůsobit zemědělství, abychom zadrželi vody v krajině více. Kraj by v tom měl lidem poskytovat „metodickou pomoc“ a sám jít příkladem.

Lidovecký starosta přišel s protinázorem, že vody je dost, jen se s ní špatně hospodaří. Třeba když se v Praze rozhodne o těžbě štěrku, tak to zásadně změní podzemní vody ve vedlejší vesnici.

Jan Hrnčíř vidí problémů mnohem více. Hovořil o zásadách územního rozvoje, které čelily soudním žalobám a komplikovalo to rozvoj kraje. „Já vás musím opravit, ty zásady jsou platné, takže to není pravda, co říkáte,“ skočil mu do řeči lidovec. Kandidát SPD vysvětlil, že platnost nezpochybňuje, ale byly kolem toho komplikace.

Zmínil ale i například korupční kauzu z Brna, která je podle něj největší, co kdy v Brně byla. Lidovec se přidal, že „tahle kauza je vrchol papalášství“. Viděl prý záběry z kanceláře hlavního obviněného Švachuly, který si ve své kanceláři natvrdo přebíral obálky a myslel si, že mu všechno projde. „Ti lidé už nemají vůbec žádný ostych,“ kroutil hlavou.

Brno a jeho blízké okolí má podle Grolicha vysokou životní úroveň proto, že se mu daří lákat moderní technologie a sjíždějí se tam lidé z celého světa. „A díky tomu tu máme kavárny a vysokou gastronomii, protože najednou ti lidé mají peníze a mohou si to dovolit,“ vykládal. Je podle něj pozitivní, že se tato prosperita postupně rozšiřuje do celého kraje.

Souhlasil i Pirát. Podle něj bychom měli v některých případech tolerovat i to, že moderní firmy mají svá sídla v zahraničí a nedaní tu. „Pokud se jim tu podaří rozjet byznys, tak tu bude pro lidi práce a budou utrácet peníze tady, takže to ekonomice prospěje.“

V závěru ještě Dubec uvedl, že si nedovede představit krajskou koalici Pirátů s SPD nebo s KSČM. „Jde o rozdílné názory na spoustu témat, a o chování a vystupování“. Hrnčíř poznamenal, že případná koalice s Piráty by nejspíš narazila na obou stranách.

Lidovec se ohradil proti vtipu moderátora, že lidovci by šli do koalice s každým. „To je historický omyl, když si to projdete, tak my jsme nebyli v každé vládě, to vůbec není pravda“. Podle něj jsou letošní krajské volby důležité, aby se ukázalo, jak moc jsou středopravé strany ochotné navzájem spolupracovat a co to bude znamenat pro sněmovní volby příští rok.

Lidovec své preference ilustroval poznámkou „s Piráty se bez problémů bavím, s panem Hrnčířem si vykám a budu mu vykat i po volbách“. Tím reagoval na moderátorův dřívější údiv, že mu pirátský kandidát říká „Honzo“.

Pak zaperlil představou, že pokud voliči chtějí změnu, měli by se podívat, kdo je v opozici a volit jeho. Pak vše doplnil klasickou formulkou „Komunisti a SPD ne“. O Trikolóře se odmítl bavit, chce se prý bavit jen o stranách, které se do zastupitelstva dostanou.

