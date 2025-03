Vojáci na pět dní. A kupujeme útočné F-35? Štefec zdrtil armádu

„Česká republika nemá armádu. Takže my budeme vlastně muset tu armádu postavit od základu,“ uvedl Štefec hned na úvod. Podle něj současná česká armáda disponuje pouze zhruba 5 000 vojáky, což je podle jeho slov „sakra málo“. „To jsou ztráty zhruba za pět dní bojů na ukrajinské frontě,“ dodal. Anketa Má Andrej Babiš vaši důvěru? (Ptáme se od 25.3.2025) Má 83% Nemá 15% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 8990 lidí

Premiér Petr Fiala nedávno avizoval zvýšení vojenského rozpočtu na tři procenta HDP, což by znamenalo přes 200 miliard korun ročně. Štefec však upozornil, že klíčové není množství peněz, ale to, za co budou utraceny. „Podle zákona o ozbrojených silách je armáda České republiky vytvořena k tomu, aby bránila Českou republiku. Jenže abyste mohli být pomocí spojenců, musíte být armáda. A abyste mohli být armáda, musíte být schopni podle zákona bránit Českou republiku. Bohužel tenhle zbytek lidí není schopen tu republiku bránit,“ řekl.

Štefec zdůraznil, že profesionální armáda sama o sobě nestačí. „Profesionální armáda dostane na frak a roztaje jako sníh. A co tady zůstane? Policie, hasiči… Kdo bude bránit území České republiky?“ ptal se. Kritizoval také absenci systému domobran nebo záložáků. „Jediné, koho může armáda dneska povolat, jsou aktivní záložáci. Těch je asi tři a půl tisíce lidí,“ konstatoval.

Jako řešení navrhuje obnovení základního výcviku pro mladé lidi, podobně jako je tomu ve Švýcarsku. „Lidi by se měli naučit zacházet se zbraněmi a měli by se naučit, co dělat, když je průšvih,“ řekl. Zároveň však varoval před zneužitím takto vycvičených lidí. „Aby nebyli posláni do takzvaného masomlýnku, který nemá naprosto žádný význam a opodstatnění pro náš stát,“ dodal.

Velkou pozornost věnoval Štefec nákupu amerických stíhaček F-35, které mají podle vlády posílit obranyschopnost země. Podle něj jde však o špatnou volbu. „F-35 je pro Českou republiku naprosto neefektivní stroj. Ten stroj je čistě útočný. Česká republika, aspoň doufám, nehodlá nikoho napadat,“ uvedl.

Dodal, že Česká republika nakupuje tyto letouny za výrazně vyšší cenu než jiné země, a upozornil na problémy s jejich provozuschopností. „Americká strana uvedla Českou republiku v omyl, protože ta životnost bude kratší. Já si myslím, že Česká republika by měla přistoupit ke zrušení té smlouvy,“ prohlásil.

Štefec ostře kritizoval způsob, jakým Ministerstvo obrany nakupuje vybavení. „Máme suverénně absolutně nejvyšší ceny v celé Evropě za jakýkoliv systém, který nakoupíme. Navíc vůbec nevyužíváme naše zbrojovky,“ řekl. Jako příklad uvedl nákup dronů od firmy, u které byl dříve jednatelem současný náměstek ministryně obrany. „Přitom Česká republika má výrobce dronů, kteří dokážou přesně to samé,“ dodal.

V závěru rozhovoru se Štefec zaměřil na aktuální geopolitickou situaci. Zatímco v Rijádu se podle něj jednalo o možnostech mírového řešení konfliktu na Ukrajině, v Paříži se diskutovalo o tom, jak válku prodloužit. „Oni se bavili o tom, jak pokračovat ve válce. Kde sehnat prachy, když Američani řeknou, že to nebudou platit. Protože Američani mají zbraně, ale Britům, Francouzům, Němcům i nám už došlo, že nemáme co poslat,“ řekl.

Varoval také před rostoucím napětím v Evropě. „Válka v Evropě je reálná hrozba. A bohužel se počítá s tím, že by se vedla na takzvaném východoevropském válčišti. Čili to je tady a my sedíme v první řadě,“ uzavřel.

V druhém díle rozhovoru bude Jaroslav Štefec pokračovat v analýze bezpečnostních rizik a možných scénářů vývoje situace.