Vojáci nejsou, nastupují ženy. Na Ukrajině budou ve zbrani

Ženy nemohou být odvedeny do ukrajinské armády, místo toho se musejí aktivně přihlásit, pokud chtějí sloužit.

Po dvou letech ruské války byly zřízeny výcvikové tábory pouze pro ženy. Armádní dobrovolníci trénují základní dovednosti se střelnými zbraněmi a boj ve městě a pomáhají ženám rozhodnout se, zda je pro ně život v armádě vhodný.

„Tyto dovednosti jsou velmi důležité. Nevíme, co může přijít příště. Válka se může protáhnout na roky, takže ženy mohou být užitečné i na frontě,“ říká Anastasia, filmová producentka.

Women in Ukraine are training for combat as the country faces a dearth of troops, two years into the Russian invasion. pic.twitter.com/ZIHOQyTb60