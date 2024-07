Volba Leynové, domluvení europoslanci. Dva až tři roky budou peklo, tuší Konečná

Anketa Je dobře, že Orbán jel do Moskvy a Pekingu? Je to dobře 96% Není to dobře 2% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 27076 lidí



„Před pěti lety Ursulu nikdo v podstatě neznal. Kromě toho, že měla pár docela významných průšvihů v Německu…“ poznačila a ukázala na problémy, které předsedkyni Evropské komise následně provázely i během jejího pokračování v unijních strukturách.



Znovuzvolení Ursuly von der Leyen pak je ještě méně vysvětlitelné vzhledem k jejímu včerejšímu projevu. „Ten svůj projev měla příšerný. To fakt člověka bolelo, když to slyšel,“ ohodnotila slova pokračující šéfky EK europoslankyně Konečná pro pořad Aby bylo jasno moderátorky Jany Bobošíkové.

Dle Konečné Leyenová v projevu deklarovala, že „hodlá dát obrovské prostředky na posílení lidí, kteří budou cenzurovat“. „Kteří budou hlídat, jestli se na sociálních sítích v Evropě neříkají dezinformace, respektive informace, které nejsou mainstreamové,“ podotkla.



Akorát ztrátou paměti u europoslanců by se prý dalo vysvětlit také včerejší tvrzení šéfky EK, že sníží administrativu pro malé a střední podnikatele, jelikož předtím dle slov Konečné právě její Komise zvýšenou byrokracii pro tyto podnikatele zavedla.



„Já si nedovedu představit, že bych zvedla ruku pro někoho, kdo nejenom selhal, ale ještě přichází s tím, že bude cenzurovat, že bude podporovat zbrojaře a že je mu úplně jedno, jak se žije evropským občanům,“ shrnula.

Většina kolegů Konečné prý namítala, že není kandidát, který by Ursulu von der Leyen nahradil. Němečtí europoslanci, kteří očekávali, že budou mít svého vysokého představitele EU, byli „v panice“, jelikož nikoho jiného nepředstavili a Leyenová v čele EK již byla domluvena lídry jednotlivých států na jednání Rady EU.



Staronová šéfka Evropské komise navíc dokázala získat hlasy jak od Zelených, tak od konzervativců z ECR, kteří se stavějí pro revizi a zmírňování Green Dealu, čímž podle Konečné vytvořila Leyenová jakýsi „vánoční stromeček“ a „naslibovala, co se dalo“. A že podporu Leyenová nakonec sklidila v tajné volbě zřejmě i od některých českých europoslanců z ECR, a to „na tlak premiéra“.



Koečná je přesvědčena, že ze slov Leyenové lze dovodit, jak se hodlá „nedemokraticky chovat a protlačovat si své návrhy“, jelikož coby předsedkyně EK se hodlá „bavit jen s někým“, a že až 200 europoslanců má být v novém Evropském parlamentu hlavním proudem ignorováno.

Zazněl rovněž záměr na „federalizaci“ evropské obranné politiky. „Zbrojaři, tak jak jsou zvyklí v Americe, si našli nového kámoše v Evropě,“ hodnotí po projevu Leyenové Konečná.



Předpokládá, že smluvená většina v europarlamentu bude hlasitá především v nadcházejících 2 až 3 letech, načež se s dalšími blížícími se volbami „zklidní“. „Ty 2 až 3 roky budou pekelné,“ prohlásila Konečná. A podotkla, že europoslanci odmítli hovořit o odsouzení násilí v podobě atentátu na amerického exprezidenta Donalda Trumpa.



Právě Trump nyní v EU rozčeřil vody i svým vybráním J. D. Vance coby příštího potenciálního viceprezidenta USA. „Moc to Ursule von der Leyen a všem těm našim válečným štváčům přeju,“ zaznělo od Konečné s tím, že pokud Trump uspěje, může hrozit, že v problémech Evropa „zůstane sama“ a vznikne tak dle ní tlak k jednání o ukončení války na Ukrajině.

Hlasování o zavedení „českého“ Green Dealu – jak byly v posledních dnech označeny dokumenty, jež dle médií projednala vláda – se pak dle Konečné odsouvá na dobu po senátních a krajských volbách. „Fialova pětidemolice soustavně sází na to, že lidé ztrácejí paměť, že jeden průšvih je možné překrýt dalším průšvihem a že si nikdo nevzpomene na to, co se tady před rokem, dvěma nebo třemi dělo a co vládní pětikoalice způsobila občanům České republiky,“ podotkla Konečná.

Socioekonomická situace českých rodin se podle toho, co Konečná slyší od lidí v ulicích, stává neúnosnou, a lidé dle ní na kroky vlády nezapomenou. Česká vláda podle jejích slov „nesmysl s emisními povolenkami pro domácnosti urychlila“. „Ten paskvil schválila česká vláda na Evropské radě za českého předsednictví za to, že Ursula von der Leyenová pohladila hlavičku Petru Fialovi,“ dodala Konečná.



Celé video můžete zhlédnout zde: