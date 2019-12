Volby v Británii rozhodli obyčejní lidé. Petr Robejšek popsal, co bylo z jejich pohledu rozhodující

Na serveru Neviditelný pes vyšel komentář politologa Petra Robejška k volbám v Británii. Robejšek si myslí, že konzervativci vděčí za vítězství, trochu paradoxně, i Evropské unii. „Johnson se soustředil na téma ‚dokončit brexit‘. To bylo nejenom takticky správné, protože to zajímalo většinu voličů, ale i dlouhodobě to byla rozhodující otázka. ‚Ano‘, nebo ‚ne‘ k brexitu by vedlo ke dvěma zcela odlišným liniím vývoje Velké Británie. Teď, po volbách, se bude Londýn rozhodovat ve zcela jiném koridoru možností než bez brexitu. To se samozřejmě týká i zdravotnictví, infrastruktury a sociálních otázek,“ napsal Robejšek.

Opoziční strany však prý brexit výrazně nezmiňovaly, nebo vystupovaly tvrdě proti němu. „Mluvily (opoziční strany) o zdravotnictví, sociálních otázkách, budování infrastruktury a zestátňování. To angličtí liberálové pod vedením Jo Swinsonové vůbec nezastírali, že brexit zásadně odmítají. Vyslovili se pro zrušení snahy o vystoupení, a to bez nového referenda, a ztratili,“ myslí si bývalý guru Realistů. Dle Robejška média, jak v Británii, tak mimo ni rozmazávala neúspěchy Johnsona a jeho prohraná hlasování z minulosti, to však Johnson využil ve svůj prospěch, když na základě proher sjednotil svou stranu, vyloučil odpůrce a vyjednal novou smlouvu s EU. Ta by měla být dle Robejška lepší, jak ta stará, vyjednaná Mayovou.

Boris Johnson je dle Robejška úplně jiná liga, než Mayová či její předchůdci. „Stylizuje se sice do role trochu praštěného Angličana, ale je to všemi mastmi mazaný profesionál. To, jak pracoval s hrozbou ‚tvrdého brexitu‘, je kabinetní kousek mocenské hry v defenzivní situaci,“ popsal politolog. Dále zmínil, že eurofilní média mu předhazovala různé přešlapy, jež údajně udělal. Prý se Johnson, dle Robejška, nezachoval vždy čistě, ale na rozdíl od svých předchůdců si vždy počínal v zájmu národa.

„Tady zmíním otázku, která by si zasloužila rozsáhlejší pojednání. Posvěcuje politický účel prostředky? Ano, ale jenom v jednom případě: když účel odpovídá vůli většiny národa. Johnson se stal premiérem a chtěl jím za každou cenu zůstat. A proto udělal to, co politici bohužel dělají jen výjimečně – respektoval hlas většiny. A vyhrál.

Poté však Robejšek vysvětlil, jak Evropská unie pomohla Johnsonovi k vítězství. Merkelová ani Juncker prý nepochopili, že jde opravdu o vystoupení, a nedali britským voličům jinou možnost, než hlasovat tak, aby eurospolek co nejrychleji opustili. „Vůdci EU nereagovali na Cameronovy reformní návrhy, ponižovali Theresu Mayovou a ustoupili, až když Johnson zatlačil,“ zanalyzoval.

Britům navíc neuniklo ani to, jak se EU stává méně demokratickou. Kromě toho se prý snaží zachránit euro, jak jen to jde. A nedělá nic vůči migrantům. V posledních letech se navíc EU stává až moc zelenou. „EU prostě ustrnula v diktátorském normování všeho a záplatování děr všude, až do doby, kdy celkově chybně nastavený systém zničí sám sebe,“ pravil Robejšek

„O vítězství Borise Johnsona rozhodli obyčejní lidé a dokázali pravdivost mnohdy popírané samozřejmosti: Neexistuje žádná absolutní pravda o sociálních, hospodářských a politických otázkách. Existují jenom zájmy každého jednotlivce, a ty se projevují v tom, jak dění okolo sebe posuzuje. Takže to, jak experti zdůvodňují svoje doporučení, odráží jejich vlastní zájmy. To je přirozené chování, ale soud expertů tím ztrácí nimbus objektivity a vědeckosti,“ prohlásil Robejšek. A komentář uzavřel slovy, že v Anglii zvítězila demokracie nad expertokracií.

