Volby za týden, vytekla nenávist ke starším. Korunoval ji Hrušínský

Fotografie nezvyklého předvolebního billboardu se objevila na síti X. „Dědečkové a babičky, my víme, že nás máte rádi, a tak nám to nepo…! Nevolme populisty. Ne!“ stojí na reklamním poutači spolu s dojemnou fotografií dvojice dětí. Přeškrtnuta jsou loga hnutí ANO, SPD a STAČILO!.
Podobný názor vyjádřil také bývalý politik Jiří Lobkowicz. „Strach není program – nenechme seniory rozhodnout za nás budoucnost oligarchů a extremistů,“ napsal na sociální síti X a připojil rozsáhlý příspěvek, v němž uvádí, že k volebním urnám půjde přibližně 2,2 milionu českých důchodců. „Pokud se naplní prognózy, až 70 % z nich odevzdá svůj hlas jedné z opozičních stran — hnutí ANO Andreje Babiše, SPD Tomia Okamury či koalici Stačilo! vedené Kateřinou Konečnou. Tento fakt má zásadní význam: starší voliči se tak stávají klíčovou silou, která rozhodne, zda Česká republika na další čtyři roky zamíří směrem k oligarchicko-populistické vládě,“ domnívá se Lobkowicz.
Dále uvádí, že důchodci tradičně tvoří nejdisciplinovanější voličskou skupinu. Vysoká volební účast seniorů je stabilním fenoménem: vědí, že volby mají přímý dopad na jejich životní situaci, a své právo využívají svědomitěji než mladší ročníky. V kontextu stárnoucí společnosti to znamená, že jejich hlas váží v celkovém výsledku více než hlas mladšího, méně spolehlivého voliče.
Starší voliči se dnes rozhodují především na základě ekonomických obav. „Inflace, prudké zdražování energií a vysoké životní náklady zásadně zasáhly osoby s omezenými příjmy, mezi nimiž důchodci tvoří početně největší skupinu. Pro mnohé z nich je životní úroveň na hraně důstojné existence a pocit ohrožení ekonomickou nejistotou převažuje nad otázkami morálky či hodnot. Symbolickým viníkem se stal premiér Petr Fiala a jeho vláda, která nedokázala vytvořit narativ solidarity a kompetence,“ napsal Lobkowicz.
Na první pohled se podle něj zdá paradoxní, že lidé, kteří by podle tradičního očekávání měli hájit hodnoty slušnosti, demokratické stability a národní kontinuity, volí oligarchu s minulostí v StB, populistického xenofoba a političku z KSČM. Avšak volba těchto stran není primárně otázkou ideologie, nýbrž protestu a existenčního strachu.
„Babiš nabízí jednoduchý příslib bezpečí: ‚Já se o vás postarám, já vám přidám.‘ Tento paternalismus odpovídá psychologické potřebě seniorů mít jistotu. Okamura využívá strachu z cizího a neznámého: slibuje ochranu ‚obyčejných lidí‘ proti migrantům, elitám a Bruselu. Konečná staví na nostalgii po časech ‚sociálních jistot‘ socialismu a na levicové rétorice o rovnosti a ochraně slabých,“ rekapituluje šlechtic.
Společným jmenovatelem je prý apel na pocit ohrožení a zároveň na vzpomínku po stabilnější minulosti. „Český model sociálního státu, který měl původně zajišťovat důstojné stáří, se postupně stal také nástrojem politické závislosti. Vlády rozdávaly plošné valorizace, jednorázové příspěvky a kompenzace, často bez jasné koncepce. Důchodci si tak zvykli očekávat, že ‚stát‘ či konkrétní politik jim vždy pomůže. Tento vzorec posiluje populistické sliby, které nabízejí okamžitou úlevu bez ohledu na dlouhodobou udržitelnost,“ domnívá se Lobkowicz.
A dále uvádí: „Tradiční hodnoty, k nimž by se starší voliči mohli upínat — Masarykův důraz na pravdu, Havlův étos odpovědnosti a demokracie — se postupně vytrácejí z veřejného prostoru. Veřejná debata je zahlcena konfliktem, mediálními zkratkami a politickým marketingem. Senioři, kteří čerpají informace převážně z televize a z bulvárních médií, jsou vystaveni zjednodušeným narativům, v nichž je ‚vláda viníkem‘ a ‚opoziční vůdce spasitelem‘.“
Pokud se naplní prognóza a starší generace rozhodne o vítězství trojice Babiš–Okamura–Konečná, hrozí podle expolitika Lobkowicze zásadní posun politického směřování země. Česká republika by se ocitla v rukou koalice, která spojuje oligarchické, nacionalistické a autoritářské tendence. To by oslabilo nejen demokratické instituce, ale i postavení ČR v Evropské unii.
„Starší voliči dnes nevolí podle ideálů morálky či tradic, ale podle ekonomického strachu a nedůvěry k současné vládě. Inflace a zdražování se pro ně staly existenčním problémem, který přehlušil obavy z korupce, extremismu či autoritářství. Česká demokracie tak čelí paradoxu: generace, která vybojovala svobodu v roce 1989, dnes může svým hlasem otevřít cestu k vládě sil, jež svobodnou společnost podkopávají,“ uzavřel Lobkowicz.
Důchodci prý poserou budoucnost
Ivo Procházka je ve svém vyjádření ještě mnohem drsnější. „Blíží se nám gerontokracie. Důchodci poserou budoucnost svým dětem a vnoučatům. Jako všude v Evropě. Jsou náchylný kecům populistů, chtěj všechno a chtěj toho hodně a je jim úplně jedno, že republika díky nim zkrachuje. Oni to platit nebudou,“ napsal na síti X.
„Česká společnost stárne, nerodí se tolik dětí a přibývá seniorů. Dostaneme se proto do fáze, kdy senioři budou mít u volebních uren rozhodující hlas, na úkor ostatních, mladších generací, které ale zároveň volí odlišně od seniorů. Čerstvý sedmdesátník Jan Hrušínský: Kdyby to tak bylo, jsem ochoten se svého volebního práva vzdát. Mladí vědí, jak volit, a jde o jejich budoucnost,“ napsala novinářka Nora Fridrichová.
„Mladí lidé mají rozhled. Znám celou řadu seniorů nebo lidí vyššího věku, kteří mají všech pět pohromadě a nechtějí přijít o svoji svobodu a všechno, co tady od Listopadu máme,“ zmírnil se vyjádření Hrušínský poté, co řekl, že by se svého volebního práva vzdal, kdyby starší generace nevolila.
Nechá se semlít na masokostní moučku?
Reakce na síti X byly rozporuplné. „Že se nestydí, štvát děti proti svým rodičům, jen aby dosáhl svého,“ vyjádřil se Leoš Kranz.
„Ten je tak charakterní, že kdyby to pomohlo mladé generaci, tak se nechá v osmdesáti semlít na masokostní moučku,“ přidal se Vladimír Čech.
Všichni občané České republiky mají podle Ústavy ČR stejné právo účastnit se voleb, bez privilegií pro určité skupiny. Právo volit není omezeno majetkovými, sociálními či jinými podmínkami. Všeobecné volební právo pro muže bylo v Rakousko-Uhersku zavedeno v roce 1907. Ústava první republiky z roku 1920 garantovala rovné volební právo pro všechny občany starší 21 let bez ohledu na pohlaví, majetek či vzdělání.
autor: Naďa Borská