Volební překvapení. Konvička a Hampl odkryli karty

Bojovník proti islámu Martin Konvička a sociolog Petr Hampl promluvili o tom, koho budou volit. Dnes se údajně poprvé neshodnou. Rozhodujícím faktorem byl covid. Na SPD vadí Konvičkovi chřipečkářství, a proto to hodí „Slovákovi“. Vlastenecká strana prý nesmí hazardovat se zdravím lidí. Hampl naproti tomu odjíždí do Pardubic, aby volil „nejinteligentnějšího poslance“ Baštu.

Konvička dále upozornil na to, že jsou to první volby, ve kterých budou oni dva volit jiné politické partaje. „Já jsem si nechal vystavit voličský průkaz, pojedu do Pardubic a tam hodím hlas SPD, a to proto, že v Pardubicích kandiduje Jarda Bašta, kterýho znám roky, vím o něm hodně a je to chlap, kterýmu fakt důvěřuju. A myslím, že pokud bude zvolen, tak to bude možná nejinteligentnější a nejkompetentnější poslanec ve Sněmovně,“ uvedl dále Hampl.

Konvička odpověděl, že rovněž přeje Baštovi úspěch, ale že on prý SPD letos volit nebude. „Já to SPD nehodím, protože mě štvali a štvou s těmi tzv. chřipečkářskými postoji. Tím, jak se v posledním roce té pandemie řadili k těm zlehčovačům, znevažovačům,“ prohlásil. Tyto trendy podle Konvičky často navíc přicházely z tábora parlamentní „demokratické“ opozice.

„Stačí připomenout jména jako Šmucler nebo takový ten pirátský kandidát na ministra zdravotnictví Dostál. Čert ho vem, smrada!“ ulevil si bývalý neúspěšný politik. „Tohle mi na SPD vadí. Protože vlastenecká strana nemůže hazardovat se zdravím obyvatel. Tak to hodím Slovákovi. Hodím mu to nerad. Kdo mě zná, tak ví, že jsem na pana premiéra nadával, kudy jsem chodil, ale v této nastalé situaci, kdy je potřeba zastavit tu eurohujerskou, migrační svazáckou pirátskou bandu, tak to hodím hnutí ANO,“ zakončil Konvička.

