Voliči SPD? Sebrat volební právo! řekl Pavel Novotný. Začalo peklo: Vojtěch Filip vytáhl záznamy. A starosta z ODS...

Pavel Novotný má v poslední době koníčka. Provokovat komunisty. Po Zdeňkovi Ondráčkovi se nyní dostalo i na předsedu strany Vojtu Filipa. Řeporyjský starosta ho vyzval na souboj. Zbraněmi ovšem nebudou ani pistole, ani kordy. Ale intelekt.

Celá aféra začala pátečním interview Pavla Novotného, které vyšlo na serveru Forum24. V něm se bývalý „král bulváru“ vymezil proti Tomiu Okamurovi a srovnal ho s komunisty. „Ondráček je sice hajzl, který nemá co dělat v takovýchto vrcholných funkcích, ale když jsem viděl jeho rodiče, tak jsem pochopil, jak byl vychováván. On je přesvědčený komunista, byť kariérní. Oproti tomu Okamura je obchodník se strachem. On budí v lidech ty nejhorší emoce a pudy, které přesně nenávidím. Já se učím doma romsky, nesnáším rasismus a xenofobii, a tenhle člověk s nimi obchoduje. Okamura je mnohem horší než komunisti.“ Na to přišla ze strany Fora24 námitka, že Okamura zastupuje ve Sněmovně půl milionu voličů.

„Jenže Okamura zastupuje tu část lidí, která by neměla mít volební právo, protože na to nemá duševně potenciál. Prostě lidi s IQ pod 83,5 by neměli mít volební právo, protože nejsou schopni objektivně posoudit, co je pro společnost dobré a co špatné. Neměli by mít volební právo, ne protože volí Okamuru, ale protože jsou tak hloupí, že jsou ovlivnitelní i takovým průhledným PR, které Okamura dělá,“ zněla odpověď. Fotogalerie: - Starosta Novotný a Řeporyje

Tohoto prohlášení se chytil Vojtěch Filip, když na Twitteru zveřejnil toto: „Zaznamenal jsem několik zajímavých zpráv v elektronické poště, s tím, že pan starosta P. Novotný pro své prohlášení o tom, že nemá mít volební právo ten, kdo má IQ pod 83,5. Tak prý limit stanovil od vlastního IQ nad 83,6.“

A Pavel Novotný vycítil příležitost a vyzval Vojtěcha Filipa na intelektuální souboj. O cenu. „Veřejně/závazně vyzývám Falmera (krycí jméno ve svazcích spolupracovníků StB – pozn. red.) k sázce o 100 000,-; chytřejší bere. Náklady testování hradím já. Standardizovaný IQ test v rámci ind. cerz. servisu Mensy (případně dle volby Vojtěcha Filipa jiné relevantní instituce) + WAIS nebo Stanford-Binetův test, je to na Falmerovi. JUDr. vs 83,6 blb? Nemůže odmítnout!“ mínil Pavel Novotný.

Dokonce k sázce připojil i nabídku, že se bude sám hendikepovat. „Nabízím navíc závazně v rámci sázky, že během 30 min. před každým testováním vykouřím gram Jacka Herrera (či model dle výběru Falmera) a vypiji dvě piva a panáka absintu, nebo nabízím namísto uvedeného 30 hodin beze spánku před starty testů. Jak a kdy si řekneš, ty komunistický koště!“ Dodejme, že tato výzva k sázce pochází z pondělního rána, konkrétně byly zveřejněny v 3:36.

Již po páté ráno si Novotný buď sázku rozmyslel, nebo naopak Filipa láká dále. „Já se domnívám, že vzhledem ke své inteligenci nemám absolutně žádnou šanci. Škoda, že už se to šíří a nemohu to vzít zpět, ach jo, člověk si dá pár piv a tak hloupě se vsadí. Co já si jen počnu? Pokud to přijme, možná mu nabídnu hned padesát, jako že bych se vykoupil.“

