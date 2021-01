Volný: Flákanec? Bylo to jinak. Sprosťárny z lavic. A pak naplno o Okamurovi. Lež, podvod, peníze

reklama

Jovanovič v úvodu rozhovoru, který probíhal na dálku, nepotěšil Volného informací, že na 7. února se chystá demonstrace na jeho podporu. „To je velký problém, to koliduje dost podstatně s mým soukromým plánem. Bohužel, to není dobře, protože takové akce se nebudu na 99 procent moct ani zúčastnit,“ řekl s tím, že ho to však mrzí. Anketa Kdo by měl sestavovat vládu? Ten, kdo předloží většinu 4% Strana nebo volební koalice, která vyhraje volby 6% Strana, která má nejvíc mandátů 90% hlasovalo: 13680 lidí

Zájem o tuto akci potvrdila dosud tisícovka lidí, poznamenal Janovič. „Ty brďo,“ chytal se Volný překvapeně za hlavu a podotkl, že to musí s organizátorkou demonstrace vyřešit. „Jestli chce tisíc lidí nějakou akci, musí to být domluveno jinak. Já se chci už účastnit pouze veřejných akci na podporu svobody projevu a proti covidu,“ uvedl s tím, že pro lidi udělají později společné prohlášení, co jak bude.

Hlavním tématem byl incident v Poslanecké sněmovně, kdy se Volný ve snaze dostat se k mikrofonu dostal do fyzického kontaktu s předsedajícím schůze. Nyní ho vyšetřuje pražská policie pro podezření z výtržnictví. „Pokud já budu obviněn policií z výtržnictví, tak podám žalobu na ty poslance, kteří mě napadli. Jestli jsem se dopustil nějakého výtržnictví, pak jsem si naprosto jistý, že se ho dopustili i oni,“ řekl Volný.

„Příští týden má být zasedání mandátního a imunitního výboru, s tím, že zatím jediným obviněným jsem já. Zásadně s tím nebudu souhlasit, naopak se považuji za oběť fyzického útoku ze strany dvou poslanců z ČSSD a ANO. Napadli mě s velmi vulgárními výkřiky,“ podotkl Volný.

Dodnes má prý kvůli napadení problémy se zády. „Škubali se mnou, žďuchali do mne. Přemýšlím, jestli mám jít k lékaři nebo ne, protože se nechci podrobovat PCR testu. Uvidíme, jak to ještě dopadne,“ řekl mezi řečí. Anketa Co byste vzkázali Miroslavu Kalouskovi? Hodně zdraví 4% Budete nám chybět, byla s Vámi legrace 3% Neměl jsem Vás rád, ale máte můj respekt 4% Díky za vše, co jste udělal 5% Jeho odchod mě nechává klidným 84% hlasovalo: 11590 lidí

Už nyní očekává, že s případnou sankcí, o níž rozhodne mandátní a imunitní výbor Sněmovny, nebude souhlasit. „Budu se bránit všemi prostředky. Na 99 procent předpokládám, že s tím nebudu souhlasit, představitelé jednotlivých politických stran dali jasně najevo, že už teď jsou zaujatí,“ sdělil, že poctivé a nestranné řešení incidentu neočekává. „Jestli mě policie obviní, proběhne žádost o vydání, pak bude schůze na mandátním a imunitním výboru a pak bude následovat schůze Sněmovny,“ přiblížil, co bude následovat.

„Nic z toho se nemuselo stát, kdyby pan Hanzel věděl, jak se řídí schůze a kdyby se nesnažil mě umlčet a cenzurovat,“ konstatoval nezařazený poslanec. „Oni prostě nejsou zvyklí na to, že přijde někdo z lidu a boří jim to. Že člověk má názor, který jde proti většinovému názoru politiků v rámci Sněmovny, a že chce opravdu prosadit něco, co by přineslo změnu do života jejich voličů. Jsou zvyklí hrát si kravatové divadélko, ve kterém jsou na sebe jakoby zlí, ale jakmile Sněmovna skončí...“ řekl Volný.

Politické strany svým počínáním ukazují, že mají totalitní tendence. „Pokud nejste členem silného poslaneckého klubu, máte malou šanci prosadit svůj názor, jste snadno umlčitelný. Na tom se ukazuje, jestli ty silnější strany jsou demokratické, nebo jestli mají totalitní tendence,“ řekl Volný s tím, že Hanzel v sobě totalitní tendence má.

Jako bývalý člen SPD se Volný pousmál nad chováním předsedy SPD Tomia Okamury, který se od jeho jednání okamžitě distancoval a označil jej za projev toho nejhoršího, s čím se ve Sněmovně setkal. „Prostě Okamura nepřekvapil. Pan Okamura ukázal, že jemu na svobodě slova nikdy nezáleželo a záležet nebude. Stranu řídí jako diktátor. SPD je sekta přímé diktatury Tomia Okamury. Je to totalitně vedené hnutí, které nechce vyhrát volby, nechce žádnou změnu v zemi, chce svých 5 až 10 procent, aby mělo 10 až 30 milionů ročně,“ sdělil Volný.

„Tomio Okamura je ten, který reaguje impulzivně, vše ostatní je jen falešná fasáda, lež a podvod, kterým podvedl půl milionů lidí v této zemi,“ konstatoval Volný. Anketa Je to doživotní konec Miroslava Kalouska ve vrcholové politice? Ano 68% Ne 32% hlasovalo: 2461 lidí

Vrátil se k Hanzelovi, který podle něj není k řízení Poslanecké sněmovny ve vypjatých situacích mentálně vybavený. „Nezvládl to už jen tím, že nebyl apolitický a nestranný. Nemá právo vyjadřovat svůj názor na jiné poslance, když řídí schůzi. Těch útoků tam vůči nám bylo mnoho, nebylo to slyšet v mikrofonech. Když mluvil Marián Bojko, tak mu poslanci v podstatě polohlasně nadávali. Hanzel se Mariána ani jednou nezastal a nepokusil se poslance umlčet, aby měl Bojko klid ke svému projevu,“ přiblížil Volný situaci.

Vyloučil spekulace, že by vše vzniklo tím, že by neměl s kolegou roušku. „To je lež, kterou šíří mainstream. Všichni tuší, že nemít roušku je vyjádření našeho politického postoje. Jednalo se o to, že jsem kritizoval ČSSD a pana Hanzela, který nám neměl co říkat, že se máme co stydět, protože na to nemá právo, a on mi vypnul mikrofon,“ doplnil.

Navíc ho Hanzel ke svému mikrofonu sám pozval. „Já jsem Hanzelovi oznámil, že když mi vypne mikrofon, tak si půjdu k němu sednout na klín a řeknu to do druhého mikrofonu, a on mě tam prostě pozval, řekl: tak pojďte. Tak jsem tam prostě šel,“ řekl Volný.

Mnoho diváků se také pozastavovalo nad tím, že při projednáváni tak závažné věci jako je prodloužení nouzového stavu, zely lavice pro členy vlády prázdnotou. „Když se jedná o tom, že budete držet deset milionů občanu dál v kleci... Tohle byl regulérní, odporný vládní flusanec do obličeje deseti milionů občanů České republiky, ukázka moci. Babišovi nezáleží na lidech, nemá k nim respekt a úctu,“ uzavřel Lubomír Volný.

