Volný řádil na náměstí. Bobošíková šokovala případem 12leté holčičky, po očkování v bezvědomí. Dorazil i „provokatér“ v respirátoru

„Vzali nám Velikonoce, Silvestra... V Bělorusku žádná opatření a mrtvých mnohem méně,“ pronášel na náměstí v Českých Budějovicích poslanec Lubomír Volný. Velmi tvrdě se opřel i do očkování proti covidu. Na akci Volného bloku pak promluvila i ekonomka Hana Lipovská a moderátorka Jana Bobošíková. Ta vyprávěla o holčičce, která prý po očkování upadla do bezvědomí. Mluvilo se také o zadlužení ČR i o cestě, jak z toho ven. Padla slova o penězích pro ČT i o zdanění nemovitostí pro zahraniční majitele. Nechyběly ani unisex záchodky. "S pytlíkem a bez pytlíku...," popisoval poslanec Bojko. Popovídat si přišel i mladík v respirátoru.

reklama

Na náměstí v Českých Budějovicích, kde na akci Volného bloku promluvil poslanec Lubomír Volný, moderátorka Jana Bobošíková, členka Rady ČT Hana Lipovská, nebo poslanec Marian Bojko, dorazilo několik desítek lidí. Z úst poslance Volného padala hned od začátku velmi rázná slova v souvislosti s očkováním i s opatřeními proti covidu.

Očkování? Pokusy. Vzali nám Silvestra, Velikonoce….

Očkování proti covidu přirovnal Volný k pokusům nacistického lékaře Mengeleho. Tvrdě se také opřel do firmy Pfizer. „Jestli si myslíte, že rozlišují mezi dětmi v Africe, jižní Americe nebo Evropě, nerozlišují. Jediný důvod, proč si tady na náměstí nepostaví tu svou polní nemocnici, tak je ten, že jste příliš chytří,” hřímal poslanec.

Servítky si nebral ani ohledně protikoronavirových opatření. Zmínil Švédsko a Bělorusko, kde to podle něj zvládli mnohem lépe. „V Bělorusku žije 10 milionů obyvatel. Měli vloni Silvestra, my jsme museli sedět doma. Další psychologická operace vlády. Jestli ten národ bude držet hudbu a krok, i když jim zakážeme Silvestra. No a ten národ bohužel většinově tu hubu a krok držel. Bělorusové oslavili Silvestra, oslavili si Velikonoce. Na nás si vláda vyzkoušela, jestli nejdůležitější křesťanský svátek necháme prostě jenom tak bez povšimnutí. Bohužel, nadpoloviční většina národa si nechala zakázat Velikonoce. V Bělorusku je měli, ve Švédsku, v Norsku taky,“ upozornil Volný

„Takže v Bělorusku oslavili Velikonoce, Silvestra, Vánoce a mají necelé tři tisíce mrtvých. To je deset procent toho, co my. Deset procent!“ upozorňoval.



Mítink hnutí Volební blok. (FOTO: David Hora)

Očkování a dítě v bezvědomí?

Anketa Má být Hana Lipovská odvolána z Rady ČT? Ano 4% Ne 94% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 8606 lidí

My jsme jako Volný blok spustili petici k tomu, aby vyučování mohlo od 1. září začít ve školách bez testování, roušek a bez vakcinace. Mnohokrát děkujeme za podporu, protože pod tou peticí se nasbíralo mnoho desítek tisíc podpisů a pan poslanec Bojko ji jako předseda petičního výboru odevzdal do Poslanecké sněmovny,“ uvedla s tím, že sám Bojko teď vysvětlí, jak to nakonec dopadlo.

„Petice byla podána, byla přijata, ale bohužel nebude projednána, jak odhlasovali na půdě Poslanecké sněmovny, v tomto volebním období. Bohužel bude to mít v kompetenci až další parlament,“ uvedl Bojko s tím, že podpisování petice tedy pokračuje. „Blížíme se čtyřiceti tisíc podpisů,“ upřesnil.



Jana Bobošíková a Hana Lipovská. (FOTO: David Hora)

Zadlužení celých rodin. Zdražování bydlení, pohonných hmot…

O zadlužení našeho státu pak promluvila moderátorka Jana Bobošíková. „Sněmovna zadlužila každého z nás včetně malých dětí za uplynulé období na 250 tisíc korun. Neboli dnes čtyřčlenná rodina v této zemi, která si nic nepůjčila, nemá žádnou exekuci, tak je zadlužena vládou milionem korun. Proto čelíme tomu, že rostou ceny. Proto nyní čelíme tomu, že si koupíme za své peníze čím dál tím méně. Proto budou nadále růst ceny bydlení, ceny vodného, stočného, pohonných hmot. Vinu za to nese Babišova vláda a všichni poslanci v Poslanecké sněmovně, kteří kývali na to astronomické zvyšování dluhu,“ sdělila Bobošíková a dodala.

„V této zemi není politická síla, která by chtěla naši zemi skutečně oddlužit. A všichni víme, že jedině člověk bez dluhů je člověk svobodný. Tak jako země bez dluhů je země svobodná. A tento plán oddlužit postupně ČR a oddlužit ji takovým způsobem, aby za ty chyby neplatili ti nejzranitelnější, to znamená senioři a naše děti, tak takový plán nikdo nemá. Ale… má ho Volný blok.“

Psali jsme: Víte, proč nebyl Petr Dvořák z ČT odvolán? Hana Lipovská pro PL odhaluje zákulisí Vyšel Železný, usmál se... Lubomír Volný: Co bylo po vysílání. A co našeptal Foldyna Bobošíková: Odvolat Radu ČT, zbabělce. SPD šla na záchod. Co občané zažili ve sněmovně Volného nepustila do ČT „covidová mafie“. Železný s ním mluvil na dálku, a za tři minuty už běsnil a chtěl rozhovor ukončit

Odkladiště poslanců a méně peněz pro ČT

Svůj plán na to, jak oddlužit ČR, pak popsala ekonomka Hana Lipovská.

„Od počátku takzvané covidové pandemie, která, jak víme, pandemií z hlediska čísel a statistik není, zadlužila paní Schillerová s panem Babišem českou ekonomiku o 666 miliard korun a ještě nejsou u konce,“ sdělila Lipovská a pokračovala.

„Dnešní státní rozpočet má 44 kapitol. V minulosti takhle objemné rozpočty nebyly. Stačí se podívat na nové a nové úřady, které vznikly v posledních osmi letech, které nevykonávají žádnou činnost, respektive jejich činnost je spíše kontraproduktivní. Ve chvíli, kdy seškrtáme úřad pro dohled nad hospodařením politických stran, úřad národní rozpočtové rady vlády, národní sportovní agenturu a řadu dalších, získáme hned několik desítek miliard korun. Pro představu – úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí, který vznikl před několika lety, vznikl více méně jako politická trafika. Vznikl jako odkladiště někdejších poslanců,“ nebrala si servítky.

Promluvila i o možném snížení počtu ministerstev ze současných patnácti na osm.

„Některá zrušíme, jako je například ministerstvo životního prostředí, a jejich agendy přejdou na jiná, některá sloučíme. Opět – nestane se vůbec nic, kromě toho, že vláda bude efektivnější, štíhlejší, její jednání budou možná rychlejší,“ míní Lipovská.

Mgr. Lubomír Volný Volný blok



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jak dále uvedla, potřebujeme nikoliv vyrovnaný, ale přebytkový rozpočet, abychom mohli hospodařit jako svobodná, svéprávná země. Promluvila tak například o seškrtání výdajů u ministerstev a dalších institucí. Zmínila také, že máme nejen zbytečné výdaje, ale také zbytečně přicházíme z některých míst o peníze.

„Už prezident Zeman přišel před několika lety s tím, že máme příliš mnoho daňových výjimek, na kterých lze šetřit. Daňové výjimky překrucují prostředí tak, že zkrátka pro firmy, které mají dobrou pozici, dobré známé, právníky, daňaře, se vytváří zcela jiné podmínky podnikání než pro nás ostatní. Na daňových výjimkách jsme schopni získat ročně 330 miliard korun. Tohle je částka, o které mluví a ví paní ministryně Schillerová. Nebude se to týkat naší slevy na poplatníka, slevy na dítě,“ vysvětlila ekonomka a promluvila i o zvláštní dani pro zahraniční majitele nemovitostí v ČR, kteří tady nežijí ani nepodnikají. „Pro ty, kteří je koupili jako spekulace. Toto opatření funguje v Austrálii, ve Spojených státech, v Německu…“

A nevynechala ani peníze pro Českou televizi.

„Dáme z rozpočtu ministerstva školství, mládeže, tělovýchovy a kultury, neboť toto je ministerstvo, které by bylo sloučené, pět miliard korun veřejnoprávním médiím, místo dnešních 10 miliard, které získávají z našich koncesionářských poplatků. A tím pádem zrušíme koncesionářské poplatky. ČT bude hospodařit se třemi miliardami, místo se sedmi miliardami korun. Bude hospodařit s penězi, které jí dáme státním rozpočtem a tím pádem bude dohled nad nimi výrazně jednodušší,“ vysvětlila a sklidila velký potlesk.

Unisex záchodky? S pytlíkem a bez pytlíku

Jak uvedl Lubomír Volný, rozpočet, který ekonomka Lipovská navrhuje, by výrazným způsobem dopadl na ty, kteří, jak poslanec říká, „jsou přisátí na státní rozpočet a nedělají vůbec nic“. „Mně se obzvlášť líbí, že drtivým způsobem dopadne na takzvané ty, jak se tomu říká, - „me too kastráty“, kteří ani neví, jestli jsou chlapeček, nebo holčička. To jsem si vypůjčil od našeho lídra z Plzeňského kraje. Protože, je mi to líto, ale pokud někdo vystudoval katedru genderismu a jeho hlavním problémem jsou unisex záchodky a jejich prosazení v rámci České republiky, tak já opravdu netuším, kdo z vás to chce platit. A jde to z vašich peněz. Tenhle člověk je ze státního rozpočtu přes nějaké ministerstvo placen v nějaké neziskovce a jeho celoživotním dílem bude to, že vybuduje někde unisex záchodky. Nezlobte se na mě, tak bohatá země nejsme. Potřebujeme podporovat ty, kteří něco produkují, kteří něco té zemi přinesou,“ sdělil.

Fotogalerie: - Festival Flákanec

K unisex záchodkům se poté vyjádřil i poslanec Bojko. „Zaujalo mě, že někdo vymýšlí unisex záchody. Asi před rokem udělali studii v Německu a údajně snad existuje 78 pohlaví. Jak řekla paní Jiřina Bohdalová – tak mi je ukažte. Mě zaujal případ v restauraci, kde má provozovatel dva záchody, pánské a dámské. A má to krásně popsáno – s pytlíkem, bez pytlíku,“ smál se poslanec.

Provokatér! Křičeli lidé na mladíka s respirátorem

Akci na náměstí „narušil“ ke konci mladý muž s respirátorem na ústech. Ten se vyptával Jany Bobošíkové na situaci v ČT v době, kdy tam ještě působila, a na poslance Volného „útočil“ dotazy na obchod s chudobou, proti čemuž se Volný rázně ohradil. Poslanec s mladým mužem pak také diskutoval o škodlivosti nošení roušky. „Zmiz už, vypadni a nezdržuj,“ volali na mladíka, který poněkud zmateně poslanci Volnému argumentoval, lidé na náměstí. „Provokatér,“ ozývalo se z davu. Mladík nakonec odešel. S novináři se lidé příliš bavit nechtěli. „Podívejte se, co o panu Volném píšete! Vytrháváte věci z kontextu!“ rozčílil se starší pán. Jeho manželka byla smířlivější. „Budeme ho volit. Mají pravdu, jak s Českou televizí, tak i s daněmi, s tím zadlužením. Vždyť je to hrůza, kam jsme se dostali.“

Psali jsme: Magor Volný! Želízka a vyvést ho!” Uvolněný Babiš. Odnesli to všichni Trauma Jakuba Železného. „Ublížil“ mu Volný a pak bylo ještě hůř „Nevěřím, že vám jde o blaho ČT!“ Volný zaútočil na Sommerovou. A k tomu přidal vlastní důkaz „“Covidisté mají silné zbraně, my silnější.“ Byli jsme mezi příznivci „flákance“, kde se pálila Babišova kniha

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.