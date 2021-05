Volný šokoval Sněmovnu: Doktoři, vyměňte obsah injekce, nabádal. Přišla slova o vraždách

Poslanec Lubomír Volný se dnes velmi výrazně rozjel na půdě dolní komory Parlamentu. Bod, kdy ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) měl informovat o stavu očkování v Česku, doprovodil Volný více než desítkou svých vstupů a podnětů. Hovořil mimo jiné i o lékařích, kteří nechtějí vraždit tím, že by očkovali, a přišel s nápadem, co by mohli udělat.

„Myslím si, že to bude přesně v souladu s Hippokratovou přísahou, pokud v případě pokračování snah o zavádění vakcinačního apartheidu v České republice budou aplikovat svým pacientům fyziologický roztok, bude to naprosto v souladu s vaší Hippokratovou přísahou a bude to naprosto v pořádku, pokud tenhle genetický experimentální roztok vylijete tam, kam patří, do záchodu, a lidem aplikujete buďto nějaký fyziologický roztok, anebo vitamíny B, to jim totiž určitě pomůže,“ poradil zcela vážně Volný.

„Lízátko Flákanec vyřvává ve Sněmovně, že tisíce lékařů, kteří nechtějí ‚vraždit‘, by mohly zájemcům o očkování bez jejich vědomí aplikovat třeba fyziologický roztok. To vážně může veřejně šířit takové ‚zprávy‘ jen proto, že je poslanec?“ pozastavila se následně nad těmito slovy na svém twitterovém účtu spisovatelka a redaktorka Jenny Nowak.

1/1 Lízátko Flákanec vyřvává ve sněmovně, že tisíce lékařů, kteří nechtějí "vraždit", by mohli zájemcům o očkování bez jejich vědomí aplikovat třeba fyziologický roztok.

To vážně může veřejně šířit takové "zprávy" jen proto, že je poslanec?

— Jenny Nowak (@JennyNowak09) May 27, 2021

V odpolední diskusi však Volný ve svém „děkování“ lékařům, kteří nechtějí očkovat, pokračoval. „Haleluja, díkybohu, že se tady potvrzuje v této Sněmovně, že v této zemi existuje tolik zodpovědných lékařů a tolik skutečných doktorů, kteří se nezpronevěřili Hippokratově přísaze, a když pochybují o nějakém léčebném postupu, tak jej odmítají aplikovat. Dělají to evidentně v souladu se svým nejlepším vědomím a svědomím, dělají to proti obrovskému tlaku celé té mašinerie, která stojí proti nim politicky, mediálně, ekonomicky. Jsou to velmi odvážní lidé. A je to opravdu velice zajímavý etický problém,“ podotkl Volný a ptal se, jak by chtěli ostatní přinutit lékaře, podle jeho slov jich je minimálně 15 procent, kteří nechtějí někomu vbodnout tento genetický experimentální koktejl, aby to proti své vůli dělali.

„Napadení“ Bělobrádka

„Tak už dost. Negramot ve Sněmovně napadl poslance Pavla Bělobrádka ze lži, když popsal zkušenost s očkováním a vývojem názoru lékařů na vhodnost očkování při RS. Co tu hňup Volný oslovující patologickou sedlinu společnosti předvádí? Mám stejnou osobní zkušenost jako Bělobrádek,“ rozčílil se nad Volným následně i redaktor Josef Kopecký.

Tak už dost. Negramot ve Sněmovně napadl poslance @PavelBelobradek ze lži, když popsal zkušenost s očkováním a vývojem názoru lékařů na vhodnost očkování při RS. Co tu hňup Volný oslovující patologickou sedlinu společnosti předvádí? Mám stejnou osobní zkušenost jako Bělobrádek. — Josef Kopecký (@PepaKopecky) May 27, 2021

O co šlo v tomto případě? Bývalý šéf lidovců Pavel Bělobrádek, jenž otevřeně hovoří o své nemoci, roztroušené skleróze, před poslanci sdělil svou zkušenost s očkováním. „Já jsem byl na počátku roku u svého lékaře a ptal jsem se ho, zda se se svojí diagnózou mám nechat očkovat. On mi říkal, že to zatím nedoporučují. To znamená, odborník mně doporučil se neočkovat. A nyní mám za sebou už jednu dávku, protože se mezitím to stanovisko o kontraindikacích nějakým způsobem posunulo. Takže to je zcela přirozené, že je určitá obezřetnost k některým skupinám lidí, jestli tam ta kontraindikace je, nebo není, protože s tím ještě není zkušenost, nejsou dokončené třeba některé studie, které už potom jsou,“ poznamenal.

„Takže má to svoji dynamiku v čase a není to nic nenormálního. Je to věc, která probíhá potom tou klinickou praxí. Na rozdíl od fyziky, kde víme, že každý atom se chová zcela stejně, tak u lidí to tak samozřejmě není. Každý je specifické individuum a obzvláště v medicíně, když tam jsou ještě další nějaké choroby nebo stavy, jako je třeba těhotenství, tak se musí nějakým způsobem počítat s tím, že to má nějaký vývoj a další sledování. Takže je to zcela přirozené, že v nějaké fázi, i mně nebylo doporučeno očkování, vzhledem k tomu, že to bylo bráno jako kontraindikace, a během několika málo měsíců, během dvou tří měsíců se zcela změnila tato strategie, a už nyní mně to doporučováno je, a byl jsem očkován,“ dodal Bělobrádek.

„Já si o panu Bělobrádkovi myslím všechno. Stejně jako o členech KDU-ČSL si myslím, že je nechutné zneužívat boha k politickým účelům a k tomu, aby vás někdo volal, se ho falešně dovolával. Ale o panu Bělobrádkovi si nemyslím, že by byl hloupý a že by byl nevzdělaný a že by si nedokázal při svém vzdělání právě jako veterinář uvědomit, že to, co řekl, je úplná blbost, protože nikdo nemohl za tři měsíce zjistit, jestli lidé s jeho velice složitou a nepříjemnou diagnózou, velice respektu hodnou diagnózou, prostě budou nebo nebudou dotčeni touto experimentální vakcínou. To z vědeckého hlediska není možné. A vy tady vědomě lžete,“ zareagoval následně na Bělobrádkova slova Volný, a to ve chvíli, kdy Bělobrádek nebyl v jednacím sále.

