Vondra nepůjde demonstrovat. „Demence nebo vydírání?“ diví se chvilkaři

Ve skupině „Chvilková skupina“ na Facebooku, tedy ve skupině, kde se sdružují sympatizanti spolku Milionu chvilek, se dnes řešil výrok politika ODS, europoslance Alexandra Vondry, jenž se na svém facebooku pustil do připravované akce Milionu chvilek. O tom jsme psali ZDE.

Alexandr Vondra nebyl jediný, kdo zkritizoval připravovanou demonstraci. Kvůli názvu ji zkritizoval i novinář serveru Forum24 Pavel Šafr.

Anketa Je v Polsku a Maďarsku ohrožena demokracie? Je ohrožena 3% Není ohrožena 97% hlasovalo: 4718 lidí

Chvilkaři, podle Vondry, udělali první vážnou chybu. „Až dosud měli mé sympatie. Správně se vymezovali proti Babišově gigantickému konfliktu zájmů, oligarchizaci politiky u nás a Zemanovu tažení na Východ. A také se snažili úzkostlivě pohybovat v rámci konsensu demokratických sil tady doma. Útokem proti Visegrádu konsensus opouštějí,“ zmínil Vondra. Poté vyjmenoval pět důvodů, proč je dle něj hloupé útočit na V4 a srovnávat situaci České republiky s Maďarskem či s Polskem.

Eva Jirsáková zmínila, že dle ní již cestou Maďarska a Polska jdeme. Vysvětlila, že je třeba se vrátit na rozcestí, právě proto prý půjde demonstrovat. Marcela Babulaková jí na to odpověděla, že se taky bude snažit a pochválila ji za její aktivitu.

Iris Hrozková však s textem Vondry nejspíše nesouhlasila, jelikož napsala: „Jdu taky, a nechci následovat Maďarsko.“

Jan Čanda pověděl, že Vondra má plné právo na demonstraci nejít, prý i má právo jít cestou Maďarska a Polska. „My ostatní máme právo tou cestou nejít. Budeme to holt muset oddemonstrovat bez Vondry, no,“ dodal. Marcela Mukti sdělila, že pouze kouká na to, co se z Vondry stalo. „Prostě další – kam vítr tam plášť. Až to vyhrajeme, bude zase strašný demokrat. Ale tůdle,“ dupla si. To Lenka Váverková si myslí, že role Vondry je rozdělovat společnost.

Jiří Baudyš s Alexandrem Vondrou nesouhlasí a dle něj jediné, co nám Visegrád přináší, je „prohlubování propasti mezi námi a EU“.

Hana Kasalová si přisadila a napsala, že Vondrovi nejspíše „začíná stařecká demence“. Prý je však i možné, že „ho někdo vydírá hříchy mládí,“ hodně se prý změnil.

Irena Marková se zamyslela nad rolí Visegrádu a tázala se ostatních, na co ho potřebujeme, prý díky EU jsou dobré vztahy se sousedními zeměmi „samozřejmostí“.

Darja Mikulová na to odpověděla, že Visegrád je v současné době pouhou „pátou kolonou Ruska“.

Jan Alnagon Beran však měl jiný názor. Ten napsal:

Anketa Máte rádi Stanislava Křečka? Ano 95% Ne 5% hlasovalo: 23907 lidí

„Když už se tu lidi vyjadřují k tomu, že jdou, tak se přiznám, že pokud se smysl této akce nezmění, tak já nejspíš nepůjdu. Není to ale z důvodů, jaké má Saša Vondra. Je to z důvodu, že mi tenhle spouštěč demonstrace přijde jako poměrně podivný. Chápu ho jako plnění slibu poslancům ‚Pokud zvolíte Křečka...‘ a v tomhle já vidím chybu, tohle ultimátum nikdy nemělo být vysloveno. Či spíše, jsou-li nějaké konkrétní výhrady vůči panu Křečkovi, tak pokud něco, měla proběhnout komunikace směrem k poslancům už při jeho navržení.

Vysvětlete mi, v čem se mýlím, když si myslím, že obsazení pozice ombudsmana nemá žádný vliv na stav naší demokracie. Ombudsman nebude zasahovat do soudních rozhodnutí, nebude obsazovat veřejnoprávní média, neovlivňuje hlasování v parlamentu. Poslanecká sněmovna dostala tři regulérní kandidáty a z nich si vybrala, jaké tanečky při tom poslanci dělali je jedna věc, ale moc se neliší od běžného fungování parlamentu.

Proto si myslím, že personální obsazení pozice ombudsman je hodně chabý důvod na svolání další z řady (bohužel) nic neřešících demonstrací a myslím, že to i oslabuje validitu všech dalších případných demonstrací.

Je-li základní myšlenkou chvilek ‚Nechceme v čele vlády prolhaného estébáka ve střetu zájmu‘, pak je tohle střelba na dost jiný cíl a po právu nám to budou různí Klausové a Falmerové omlacovat o hlavu.“

V diskusi se však objevil i komentář od Milionu chvilek pro demokracii. Ti poznamenali, že připravují upřesňující formulaci.

Josef Křeček začal ve skupině „chvilkařů“ rozebírat příspěvek novináře Pavla Šafra, který se na Fórum24 rozepsal, proč se nezúčastní další demonstrace pod hesly proti Maďarsku a Polsku. „Dovolím si s tím z velmi zásadních důvodů nesouhlasit a takové demonstrace se nemohu zúčastnit,“ napsal.

J. Křeček napsal, že normálně čte Šafra rád, avšak někdy se mu stane, že s ním nesouhlasí. To se prý stalo v rámci tohoto článku, s kterým prý nesouhlasí zásadně. „Když si ten článek přečtete celý, zjistíte, že vlastně jeho závěr popírá jeho úvod. V tom závěru vyzývá pan Šafr k zapojení většího spektra občanských prodemokratických iniciativ při obraně demokracie. V úvodu však říká, že kvůli nesouhlasu s názvem demonstrace 1.3. v Praze se této demonstrace nezúčastní. Většina z nás tu volá po sjednocení opozice, po sjednocení všech demokratických sil. Taková tvrzení, jaká zde uvádí pan Šafr, k tomu asi příliš nepřispívají,“ napsal.

J. Křeček prý nehodlá soudit, kde je situace horší, zda v Česku, v Maďarsku či v Polsku. I přesto si však lze velmi těžko představit situaci, že by maďarská televize měla vysílat pořady typu Reportéři, 168 hodin či Newsroom ČT24. „V Polsku by asi nejvyšší státní zástupce těžko obnovil trestní stíhání vysokého politika,“ zmínil.

Hlavním českým problémem pak dle J. Křečka je „agrofertizace“ státní správy. Podobný problém však mohou mít i Polsko a Maďarsko. Nejde tedy údajně o to srovnávat a vybírat tu nejhorší zemi, ale je prý třeba, aby demokraticky orientovaná veřejnost nemlčela, jelikož lhostejnost lidí by prý mohla Českou republiku dovést k totalitě ve stylu Ruska či Číny.

„Ta demonstrace není proti Polsku a Maďarsku, a ani její název to neříká. Varuje před tím, co z polského a maďarského vývoje nám hrozí. Úplně stejně bych rozuměl, kdyby Poláci nebo Maďaři demonstrovali pod heslem ‚Nechceme agrofertizaci naší země‘. Vyzývat nepřímo k bojkotu demonstrace jen kvůli špatnému pochopení jejího názvu zdá se mi poněkud nešťastným. Snad to ještě MCH stačí panu Šafrovi vysvětlit.

Držím palce všem prodemokratickým silám v této zemi, byť se třeba dočasně na něčem neshodnou,“ zakončil J. Křeček.

Kateřině Suré prý článek od Šafra zkazil po ránu náladu.

Kubíčková poznamenala, že Šafr tam nebude, ale ona ano, takže se nic nestane.

J. Křeček ještě v diskusi poznamenal, že je zajímavé, jak si Vondra se Šafrem v této záležitosti notují.

