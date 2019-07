Vondra se bude bít s levicově-zelenou většinou v europarlamentu. A V4 nechce posílat do hrobu

Mocenské posty si v EU rozdělily staré státy: Německo, Francie, Španělsko, Belgie a Itálie. Šanci na úspěch podle Vondry měli Poláci, jelikož Polsko představuje regionální mocnost střední Evropy, ale tato možnost údajně zkrachovala na tom, že se vláda s opozicí nedokázala shodnout na tom, koho ze svého středu vybrat.

Anketa Chcete předčasné volby? Ano 18% Ne 82% hlasovalo: 4385 lidí

A nespokojení nejsou jen Středoevropané, ale třeba také irští Zelení, jenže ti k tomu podle Vondry nemají moc velký důvod. Evropští socialisté a Zelení mohou utvořit mocný blok, kterému jsou prý ochotni na ruku jít i lidovci. Vondra nechápe proč to dělají, ale je přesvědčen, že to teď opravdu dělají a že se kvůli tomu mohou v budoucnu uvnitř své vlastní frakce hádat.

A právě kvůli této rýsující se většině Vondra nepochybuje, že se bude chleba v Evropském parlamentu lámat na otázkách životního prostředí.

Předpokládám, že budu působit ve výboru pro životní prostředí. Je to totiž to hlavní bojiště, které nás čeká. Vrátím se tím trochu profesně do mého mládí, kdy jsem absolvoval přírodní vědy a z klimatologie mám vysokoškolské zkoušky. Levicově-zelená většina v parlamentu bude přinášet další a další návrhy na revoluci ve způsobu našeho života a záchrany planety. Přesně tato oblast bude vyžadovat silný a zároveň kompetentní hlas. Svou roli vidím na dalších pět let tam,“ zdůraznil Vondra.

RNDr. Alexandr Vondra ODS



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pár slov věnoval i Visegrádské čtyřce – společenství Česka, Slovenska, Polska a Maďarska. Vondra by prý toto společenství rozhodně nepohřbíval, ale je si vědom toho, že V4 má své mocenské limity.

„Myslím, že V4 má smysl pouze v rovině exekutivní spolupráce mezi vládami na úrovni Rady. Pokud si tam V4 najde jako spojence nějakou větší zemi, může lecčemu zabránit. Při podpoře řady menších států může i něco prosadit. Důležité ale je, aby V4 reprezentovali lidé, kteří mají přiměřené renomé a hlasovací sílu. Každopádně nepatřím k těm, kdo by V4 posílal do hrobu. V posledních třiceti letech se několikrát dobře osvědčila, třeba při brzdění některých šílených návrhů západních zemí ohledně migrace. Takže jí nevypisuji úmrtní list, ani ji neoznačuji za toxickou. Realita ale je, že vlády V4 jsou rozličné a nedokáží koordinovat každou jednotlivou drobnost. Tu a tam se ale objeví věc, kde mají společný životní zájem,“ prohlásil Vondra.

Psali jsme: Jakub Janda... Marek Benda chvíli váhal, pak začal mluvit. I o Vondrovi, Klausovi a rozčileném Babišovi Klaus st. je politik minulosti. Babiš pohrdá lidmi. Trikolóra se těžko dostane do Sněmovny, říká poslanec ODS Krejza Hřibovi z Pirátů navzdory: S boží pomocí to dokážeme! Saša Vondra se v Praze bil za Mariánský sloup Veřejnoprávní hnojomet na Zemana, Babiše, Duku a další. Drž hubu, nebo s tebou zatočíme. Radní Kňourek o tom, co se děje na ČRo

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp