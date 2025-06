Vondráček: Lisabonská smlouva byla podvod, EU diktuje a my ztrácíme suverenitu

Anketa Otakar Foltýn stále tvrdí, že použitím slova „svině“ nepochybil. Měl by se za to nakonec omluvit? Měl 94% Neměl 2% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 9628 lidí

Podle něj se v Bruselu rozhoduje „o nás, bez nás“ a Češi jen pasivně přihlížejí. „Byl to podvod na voliče. Občané v roce 2003 hlasovali pro spolupráci – a od roku 2009 to už není spolupráce. Je to diktát Bruselu a snaha nás přehlasovat, ať se nám to líbí, nebo ne,“ řekl Vondráček a připomněl výroky kancléře Scholze a dalších evropských politiků, kteří „už ani neskrývají, že chtějí zrušit naše právo veta i v dalších oblastech“.

Ekonomickou stránku členství v EU zhodnotil bez iluzí: „Ano, čistě matematicky jsme dostali 1 bilion korun z eurofondů. Ale když započítáte, co nás stojí byrokracie, kontrola, úředníci a zavádění směrnic, tak těch 4 % HDP ročně, která nám mizí, to už nikdo nepočítá. A to je reálná ztráta, o které politici mlčí.“

Podle něj je potřeba se znovu ptát, zda Češi opravdu chtějí v takové unii zůstat: „Nedávno se mě někdo ptal, jestli czexit je legitimní téma. Já říkám, že je. A nejen legitimní – je naprosto přirozené, aby o tom rozhodovali lidé v referendu. Protože o tomhle nikdy nehlasovali. Hlasovali o jiné unii.“

Představil i konkrétní alternativu: „Můžeme jít cestou EFTA, jako to dělají Švýcaři nebo Norsko. Zůstat součástí evropského trhu, ale bez diktátu. My nechceme být kolonie, my chceme být svobodný stát, který rozhoduje o sobě. A já věřím, že to lidé cítí stejně.“