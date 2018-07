Vondráček v USA varoval před dopady cel na české HDP

Předseda Sněmovny Radek Vondráček při setkání s představiteli amerického Kongresu zdůraznil, že zavádění cel na automobilový průmysl by mohlo nepříznivě ovlivnit výdaje na obranu. Vondráček, který je na oficiální návštěvě USA, to dnes řekl ČTK. Předseda dolní komory českého Parlamentu se také snaží o posílení vztahů mezi oběma zeměmi. Diplomacie podle něj usiluje o uskutečnění návštěvy na vysoké úrovni letos na podzim.

„Snažil jsem se vysvětlovat, jak velmi jsme průmyslová země, jak velký podíl má automobilový průmysl na české ekonomice a že by nás to opravdu mohlo závažným způsobem poškodit,“ popsal Vondráček své rozhovory s americkými politiky. Případné ztráty české ekonomiky způsobené zavedením cel dal Vondráček do souvislosti s americkým požadavkem na zvyšování obranných rozpočtů členských zemí NATO, které důrazně požaduje šéf Bílého domu Donald Trump.

„Ujistil jsem je, že dostojíme svým závazkům. Na druhou stranu jsem upozornil, že by to (zavedení cel) mohlo vést k celkovému snížení těch prostředků, které bychom měli vynaložit (na obranu),“ poznamenal Vondráček.

Cílem návštěvy je rovněž upevnit spojenectví České republiky a Spojených států. Vztahy obou zemí jsou podle Vondráčka vynikající, nicméně by bylo dobré je podpořit návštěvou na vysoké úrovni.„ Řešili jsme, zda by bylo možné uskutečnit návštěvu na podzim. To jsou samozřejmě věci, které se řeší diplomaticky a složitě. Nemám konkrétní výsledek, ale jistě pomůže, že předseda Sněmovny o tom zde mluvil,“ řekl.

Vazbu mezi Českem a USA pomohla podle Vondráčka vybudovat i osobní přátelství, například mezi bývalými prezidenty Václavem Havlem a Billem Clintonem. „Byl bych rád, kdyby vznikly vazby mezi Sněmovnou a Kongresem, aby spolu komunikovaly, aby se například znali členové výborů,“ uvedl.

Vondráček je přesvědčený, že Česká republika může být pro Spojené státy dobrým ekonomickým partnerem. „Jsme země s nejnižší nezaměstnaností v Evropě, máme stabilní růst HDP, lidé od nás neodcházejí, ale spíše přicházejí. Je potřeba se umět pochválit,“ míní šéf dolní komory.

Do Spojených států pozval Vondráčka jeho americký protějšek, který byl v Česku letos v březnu. Paul Ryan tehdy mimo jiné vystoupil s projevem ve Sněmovně a oba politici podepsali deklaraci odkazující na těsné česko-americké vazby.

Vondráčkova cesta potrvá do 25. července. Na programu je ještě mimo jiné setkání s představiteli OSN i s Čechy, kteří v této organizaci pracují. Vondráček navštíví rovněž Chicago, které je známé početnou českou komunitou, a stát Wisconsin.

