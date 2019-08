Vrací se lidé, co byli u solárního tunelu. Alena Vitásková promlouvá o novinkách na regulačním úřadě

„Ministr Havlíček de facto obvinil trojici členů Rady, že nepracovali správně a že jejich rozhodování ovlivňovaly firmy. To je velmi vážné obvinění, to musí skončit u trestního oznámení a u Evropské komise. Dohled nad energetickým trhem selhal. Ministr sám uvedl, že ona trojice poškodila spotřebitele. Pak se musíme ptát, jak byli spotřebitelé poškozeni. Jaké ceny jsou platné? To bude ještě hodně složité. Navíc to ukazuje i na personální politiku státu,“ poznamenala Vitásková.

Všímá si toho, jak Janu Pokornému neprodloužili smlouvu, i když ho před čtyřmi měsíci jmenovali předsedou Rady ERÚ. „Podle evropské legislativy má být funkční období pět let, náš energetický zákon říká tři roky. A on za čtyři měsíce zase není. Personální politika vůči trhu je pak podivná. To není řízení státu jako firmy. To je řízení státu jako firmy, kterou chci dostat do bankrotu. Nemohu někoho jmenovat předsedou a pak mu vyčíst, že tam něco vyváděl,“ uvedla Vitásková. Situace dle jejích slov je hodně vážná, toto považuje za nešťastné.

„Evropská komise a Evropská unie se tím budou určitě zabývat. Tady byly porušeny regulatorní podmínky. Navíc sama vláda řekla, že regulátor nefunguje. Proti Česku se z toho budou vyvozovat důsledky. Nefunkčnost našeho regulátora má dopad na evropský energetický trh. Z toho bude malér jako hrom,“ dodala pak také Vitásková.

Závěrem se vyjádřila k tomu, že předsedou ERÚ se stal Stanislav Trávníček. „Můžeme se ptát, jestli je to zase návrat nějaké jiné skupiny. Ta tu třeba připravila fotovoltaický boom. Rostislav Krejcar a Stanislav Trávníček u toho solárního boomu byli. Je to taková nejasná hra,“ uzavřela.