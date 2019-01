Všichni chtějí odklad, ale skončí to špatně. Královna nesmí nic říct. Alexander Tomský zvážněl u téma Brexitu a plíživé islamizace ve školách

Anketa Líbí se vám Zemanův termín ,,lepšolidé"? Líbí 92% Nelíbí 8% hlasovalo: 7781 lidí

„V Anglii je to divočejší než u nás. Dva roky se vyjednávalo o Brexitu a ti, kteří jsou proti, neuznali prohru – to je v politice nové,“ hodnotí dále Tomský a shrnul jednání o Brexitu: „Vláda Theresy Mayové se pokusila o kompromis, to bylo totálně odmítnuto.“ „Při této příležitosti jsem poslouchal projev pana Corbyna a popravdě, moc jsem tomu pánovi nerozuměl, o co mu jde,“ poukázal na jednání o podmínkách Brexitu Veselý. „To se vám vůbec nedivím,“ odvětil Tomský a dodal: „Tomu nerozumí polovina Angličanů.“

„Ten problém je to, že část strany je pro setrvání a část pro odchod, a to prochází oběma stranami, Mayová nejdřív chtěla být na straně těch, kteří chtějí odejít,“ upřesnil Tomský polarizaci britských poslanců a naznačil důvod těchto nesouladů: „Past Evropské unie ohledně hranice s Irskem by způsobila, že se nemůže Anglie trhnout z celní unie, to by znamenalo ztrátu suverenity.“

„Corbyn má stranu taktéž rozpolcenou, stejně jako konzervativci – levicoví intelektuálové byli proti Brexitu a dělníci pro Brexit,“ uvedl dále Tomský a upřesnil Corbynův názor, že by mělo být referendum. O tom však premiérka Theresa Mayová prohlásila, že se konat nebude. „Pokud by to spojila s pádem vlády, tak vždy vyhraje,“ hodnotí tuto patovou situaci Tomský s poukazem na nedávné hlasování o vyslovení nedůvěry, které britská vláda premiérky Theresy Mayové minulý týden ve středu přečkala. Pro vyslovení nedůvěry vládě v Dolní sněmovně hlasovalo 306 poslanců. Vládu naopak podpořilo 325 zákonodárců. K vyslovení nedůvěry bylo potřeba 318 hlasů. Hlasování se konalo na návrh opozičních labouristů poté, co minulé úterý parlament jednoznačně odmítl dohodu o odchodu Británie z Evropské unie.

„Pane Tomský, je možné v této fázi ještě, že Velká Británie nevystoupí z Evropské unie?“ zeptal se následně Xaver Veselý. „29. března je velmi blízko, teď je na stole odklad, to chtějí skoro všichni,“ odvětil Tomský a vyjádřil se i k otázce tvrdého Brexitu: „Většina v parlamentu nechce tvrdý Brexit, ale jak k němu nemá dojít, když nevědí, co chtějí.“

Rozhovor poté překročil k otázce role královské rodiny a zvláště pak britské královny: „Královská rodina mlčí?“ zněla otázka Veselého, na to Tomský zdůraznil: „Ona nesmí říct vůbec nic!“ „Počkat, ale co to je za královnu?“ opakoval Veselý. Tomský mu na to objasnil konstituční roli královny: „Dobře uvážená nečinnost.“ A na otázku, jak tipuje, že „to dopadne“, uvedl: „Tipuji, že bude odklad třeba do dubna, nebo do července, pak začne velká nervozita v Bruselu, protože oni už to chtějí mít také z krku, oni mají dojem, že dali Anglii maximum, co mohli, že si může obchodovat, ovšem oni ji svázali těmi pravidly, že musí se dojít k nějakému řešení, aby mohla znova předložit parlamentu smlouvu, kterou by většina odsouhlasila.“

Poté se rozhovor stočil k Tomskému a jeho působení ve straně Realistů: „Vy jste ještě před pár měsíci poměrně bojoval za stranu Realisté a ono to nějak usnulo, já neslyším o Realistech jediné slovo,“ zeptal se Veselý na nynější situaci.

„No, bojoval, ukázalo se prostě, že nás lidé nechtějí, je to hrozně jednoduché, já jsem věřil, že pan Robejšek má velké charisma, a taky byl vlastně profesor a politolog jako já, s takovou tou německou dikcí, já jsem divočejší a víc anglický v tom dramatizování,“ vysvětlil Tomský své pohnutky k působení v této straně a ukončení jeho působení v ní. Realisté získali ve volbách roku 2017 0,71 % hlasů. „No, spíš východní Slovensko bych řekl, jako,“ oponoval Veselý na Tomského „angličnost“. „Je to možný, ale taky moje matka pochází z východního Polska, to jste se docela trefil,“ Tomský odpověděl a doplnil: „Já mám pocit, že to nevyšlo.“ „Ale jak nevyšlo, vy jste to brzo vzdali,“ myslí si Veselý, načež mu Tomský vyjasnil: „Jak vzdali, my jsme prohráli volby.“ „Ale co jsou to jedny dvoje volby,“ nadneseně poukázal Veselý, po čemž mu Tomský oponoval nedostatkem sponzorů.

Poslední téma, na které v tomto rozhovoru došlo, byl Tomského překlad knihy Douglase Murraye „Podivná smrt Evropy“, která podle něho vykresluje: „Destruktivně působící islámskou převahu a odhaluje příčiny evropské krize.“ „Autor si dělá naděje, že státy východní Evropy včetně České republiky zůstanou této vlně uchráněny a za sto let že bude západní Evropa pod islámskou nadvládou,“ upřesnil Tomský obsah tohoto díla. „No a myslíte si, když pořád je ta debata o té islamizaci Evropy a já tady pořád žádného islamistu na Smíchově nevidím?“ započal formulaci otázky Veselý, v níž ho Tomský přerušil, aby prohlásil: „No to nevidíte a doufejme, že nikdy neuvidíte.“ „Tak čeho se mám bát, když se nic neděje?“ pokračoval dotaz Veselého. „No toho, že se to děje pomalu a plíživě a že jednou bude Německo chalífát, toho se můžeme obávat, samozřejmě že to nebude zítra ani za 50 let, a když to půjde takhle dál, tak to tak bude,“ vyjasnil Tomský varování před plíživou migrací.

Na otázku ohledně Anglie k přístupu k migrantům Tomský našel i jeden z důvodů hlasování pro Brexit: „Angličané jsou jako Kanada, mají pocit, že cizinci vůbec nevadí, ale lekli se v poslední době, když viděli toho obrovského hada přes ten Balkán, a to také přispělo k Brexitu,“ a souhlasil s tím, že jsou Angličané hrdí na to, že jsou „multikulti“. „Ale hlavně oni mají těch národností asi 180, oni to mají hodně rozhozený, a ty teroristické útoky se týkají hlavně Pákistánců,“ dodal a zavzpomínal, že ve Velké Británii bylo asi až 20 teroristických útoků za posledních deset let.

„Ta skutečná historie islamizace Evropy je úplně o něčem jiném, to se týká toho, že sem přicházejí miliony lidí, kteří nebudou žádní extremisté, nebudou nikoho vraždit, ale pomalinku trvají na tom, aby ta šaría a pravidla stravy … oni to všechno prosazují ve školách,“ upřesnil Tomský pravé ohrožení a dodává, že v Anglii je nyní sedm muslimských starostů včetně starosty Londýna, jímž je Sadiq Khan, jehož rodiče jsou původem z Pákistánu.

„Kdo je zárukou toho, že tomu tak nebude?“ táže se Veselý a dává v souvislost názory prezidenta Zemana a předsedy SPD Tomia Okamury. Tomský mu odvětil: „Proti uprchlíkům je u nás většina a mají většinu ve vládě, pokud taková vláda bude a bude vždy koaliční, nebude sem pouštět tyto lidi, tak přežijeme.“

Posledním dotazem Veselého vůči Tomskému je otázka rasismu: „Máte pocit, že je Česko rasistická země?“ „Nemám, ale samozřejmě to nevím, dávám příklad, že se většině lidí nelíbí, že cikáni nepracují, já nevím, jestli jsou tady rasisti,“ myslí si Tomský, načež se oba diskutující shodují, že zde rasisti nejsou. „Bude to strašně divoký a brzo,“ dodává už jen Tomský v úplném závěru pořadu k otázce Brexitu.

autor: rak