Všichni řeší Blažka. Nikdo to, co znamená Decroix na ministerstvu

Přiznám se, že mě bitcoinová kauza příliš nebere. Ano, je to všechno podezřelé, zákon na míru od Stanjury, advokát je Blažkův spolužák, nesledovatelné transakce, původ bitcoinů bůhví odkud a daroval je odsouzený provozovatel tržiště se vším možným včetně toho nelegálního, nemluvě o tom, že je to prý defraudant…

Ale nakonec jde jenom o peníze. Co víc, výjimečně ne o státní peníze, tedy v tom smyslu, že by stát vynaložil peníze na něco, na co neměl či nesměl, koupil něco předraženého, zbytečného, propásl lhůtu. Případů tohoto typu známe hodně. O státní peníze jde jen v tom smyslu, že je stát dostal. A řešit, zda měl poklad hraběte Monte Jiřikovského zůstat navěky na zabaveném disku, nebo zda je přijatelné, že se stát s odsouzeným o poklad „šábnul“… Kdo viděl Smrt černého krále, může si vzpomenout na repliku: „Podívejte, pane Brůžek, udělejte, co vám říkám, a neptejte se po spravedlnosti.“

Podstatné ovšem je, že na místo Pavla Blažka nastupuje Eva Decroix. Někteří z toho mají radost, protože zatímco Blažek byl vidět málo a neprovokoval nikoho (kromě Milionu chvilek svou existencí a schopností mluvit s těmi, kteří aktivisté nenávidí), tak Decroix působí svým vystupováním jako červený hadr na býka. Jenže ať je Pavel Blažek, jaký chce, dvě věci se o něm nedají říct. Že je hlupák a že je fanatik.

Máme pár měsíců do voleb, u kterých nám Fiala neustále opakuje, že „půjde o všechno“. A jak to může být jenom marketingové heslo, je namístě obezřetnost. Ještě nevíme, co se bude zrovna na podzim odehrávat na Ukrajině, zda náhodou nebude nutné, aby volby „dopadly“. Jak jsme se přesvědčili na začátku invaze na Ukrajinu, ale i za covidu, když jste dostatečně iniciativní, můžete udělat spoustu věcí, o kterých se až s velkým zpožděním rozhodne, že byly nezákonné, a většinou bez toho, aby za ně byl někdo potrestán.

A pokud bude na Ministerstvu spravedlnosti nutné udělat něco „rozhodného“ či „bezprecedentního“, kdo myslíte, že bude spíše dělat vlny, místo aby hezky a poslušně podškrábl? Opatrný Blažek, nebo agilní, iniciativní a věrně prozápadní Decroix?

Autor je redaktor ParlamentníListy.cz