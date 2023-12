Všichni stejný plat, škodovky stodvacítky... Mladí nás tlačí k rovnosti. To už tu bylo, utnul to Strach

reklama

Společnost podle českého herce a režiséra Jiřího Stracha ztratila schopnost odpouštět. „Někdo měl například před patnácti lety výrok, který nebyl úplně povedený, a my ho pořád budeme připomínat, pořád ho za tento výrok budeme pranýřovat, pořád mu tímto výrokem budeme mlátit přes ústa. To přece není progres k nějakému smíření, to není posun k lepšímu,“ řekl v druhém dílu rozhovoru pro Rádio Universum s tím, že umět v sobě najít lásku k nepřátelům teprve ukazuje velikost člověka.

Lidé jsou též náchylní k vynášení rychlých soudů. „Všimni si, kolik soudů je nad tím nebo oním vyslovováno dnes a denně – neustále soudíme, neustále někoho pranýřujeme,“ řekl směrem k moderátorce rozhovoru. Proto Strach citoval Písmo svaté. „Nesuďte a nebudete souzeni,“ připomněl.

Svou víru v Boha vnímá Strach jako dar. „A jak člověk přijde k daru? No, vždycky nějakým způsobem nezaslouženě. Ale důležitá věc je, aby člověk zůstal otevřený impulzům, které přicházejí shůry, abychom těmto věcem neříkali osud, náhoda, ale abychom v těchto dárcích, které dostáváme, vnímali, že my sami jsme se o ně nezasloužili, přesto v našich životech jsou. A jestli jsou, tak musejí být odněkud odjinud, možná z nějakého vyššího levelu,“ vysvětlil režisér.

Rozhovor se dále stočil k tématu rovnosti. Ta podle Stracha ve smyslu stejnosti neexistuje. „Každý jsme byli jinak obdarováni při našem stvoření,“ řekl režisér s tím, že lidé si musí uvědomit, že nemají nárok na něco, k čemu postrádají schopnosti.

Nedávno režisér Strach uvedl, že „byl člověkem, který si ráno přečetl dvoje noviny a měl jasný názor na politiku“. Nyní vysvětlil, co ho změnilo: „Možná jsem se právě těmi novinami, které jsem přečetl, začal cítit být vmanipulováván do názoru někoho jiného, takže se člověk logicky začne pídit po informacích, jak se věci skutečně dějí.“

V souvislosti s politikou poté uvedl, že někteří jeho přátelé se vrcholovou politikou zabývají a díky tomu sám Strach občasně získá informace, které by se například ani do novin dostat nesměly. I proto je opatrný nad vynášením soudů a hodnocením aktuální politiky ve smyslu toho, co jaký politik kdy řekl.

„Jednou z našich chyb, které děláme, je to, že vytrháváme věci, které se v historii staly, z kontextu,“ řekl a zmínil pokus o realizaci filmu „Jan Hus“, kdy mluvil s historiky a znalci středověku a seznal, že na věci, které se děly v Kostnici a v tehdejším kontextu doby, života a víry, nelze pohlížet dnešní optikou a nejdou tak hodnotit, když to byla jiná doba.

Pro to, aby v sobě lidé i po svátcích dokázali udržet laskavost, doporučuje režisér „umět se zastavit“. Podotkl nicméně, že to je v dnešní době obtížné, když existují sociální sítě. „Dřív jsme každé ráno přečetli jedny noviny, nebo dvoje, a měli jsme od politiky klid. Ale to bylo v době před sociálními sítěmi. Dnes nám to pípá v mobilu, čteme to každou jízdu tramvají, každou chvilku, kdy sedíme u doktora v čekárně – pořád jsme na nějakých internetech,“ stěžoval si Strach a dodal, že tento nadbytek informací lidské hlavy i duše zahlcuje. Lidem proto jednoduše doporučil mobil vypnout.

