Vy ne. Putin uzemnil revolucionáře. Lukašenko stoupá, Západ nebude rád

Napjatá situace v Bělorusku trvá. Demonstranti a hlavně představitelé opozice jsou prý unášeni. Členka rady běloruské opozice Marie Kolesniková byla údajně v pondělí unesena maskovanými muži a v úterý se pak objevila na hranicích s Ukrajinou. Podle televize Al Jazeera a výpovědi několika svědků se jednalo o pokus o násilné vyhoštění. Nicméně Kolesnikové se podařilo roztrhat svůj pas, čímž tomuto pokusu zabránila a zůstává zatčena. Je jednou z mála opozičních politiků, kteří ještě zůstali v Bělorusku, a sehrála svou roli při pořádání demonstrací a protestů.

Podle serveru Deutsche Welle dnes došlo k dalšímu únosu. Maxim Znak, běloruský právník, byl podle rady běloruské opozice odveden ze své kanceláře maskovanými muži v civilu. Běloruská policie uvedla, že o zadržení nic neví, nicméně Znakova kancelář byla prý už prohledána. Znak v soudním procesu obhajoval původního lídra opozice Viktora Barbarika, než byl tento v červnu uvězněn. Že byl unesen, rada usuzuje z toho, že stihl ještě napsat do zprávy „masky“.

O situaci v Bělorusku také pravidelně informuje Franak Viačorka, novinář a analytik z Minsku. Jednak o tom, že lídryně opozice v exilu, Světlana Cichanouská, promluvila k Rusům a vyzvala je, aby nevěřili propagandě Kremlu a aby naslouchali obyčejným Bělorusům. Viačorka dodává, že Kreml už předtím oznámil, že se s Cichanouskou ani s opoziční radou bavit nebude a podporuje Lukašenka v jeho potlačování protestů.

Earlier, Kremlin said that it's not going to speak to Tsikhanouskaya nor Coordination Council. Kremlin fully supports Lukashenka in the crackdown. So this message doesn't address Kremlin but ordinary people, and it aims to increase the internal political costs of supporting Luka.