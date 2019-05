Výběr šéfa Evropské komise se nemá omezovat jen na „spitzenkandidáty“, říká slovenský ministr zahraničí

29.05.2019 19:10

Členské země Evropské unie by při výběru nového předsedy Evropské komise neměly mít svázané ruce omezeným počtem kandidátů. Neměly by se tedy omezovat jen na tzv. „spitzenkandidáty“, tedy volební lídry jednotlivých politických frakcí z evropských voleb. V Praze to dnes řekl slovenský ministr zahraničních věcí Miroslav Lajčák. Jeho český protějšek Tomáš Petříček (ČSSD) uvedl, že je třeba výsledek voleb při obsazování postů v EU respektovat, rozhodující slovo ale musí mít Evropská rada, v níž zasedají šéfové států a vlád.