Vyhrožovali jí. Tehdy se to zlomilo. Podrobnosti o sebevraždě Lenky Šimůnkové

Matka Elišky Šimůnkové spáchala sebevraždu, velmi záhy poté, co jí byl odstraněn billboard, který si zaplatila a který obviňoval ministra vnitra Víta Rakušana, policejního prezidenta Vondráška a policejního ředitele Matějčka, že lžou o střelbě na fakultě a mají tak na rukou krev.

Ke smrti Šimůnkové se vyjádřil předseda strany PRO Jindřich Rajchl, který s ní vedl rozhovor v prosinci minulého roku.

Popsal právě, jak se se Šimůnkovou potkal. „Paní Lenka Šimůnková, maminky Elišky, která v sobotu dobrovolně ukončila svůj život, se na mě obrátila vloni v létě. Setkali jsme se v restauraci u nás v Troje a asi 2 hodiny si povídali. Špatně pohybovala levou rukou kvůli zranění šlach, které si způsobila při prvním pokusu o odchod z tohoto světa. Ještě horší jizvy ovšem měla na duši. Její bolest byla až hmatatelná a když mi sdělila, že poslední sms, kterou od Elišky dostala v době, kdy už její vrah číhal na fakultě, zněla ‚maminko, ještě se třikrát vyspíme a budou Vánoce‘, tak se otevřeně přiznám, že se mi orosily oči,“ uvedl a dodal, že od té doby se se Šimůnkovou setkal ještě několikrát, naposledy při výročí tragické události, kdy také vznikl zmíněný rozhovor.

S matkou Elišky dle svých slov udržoval pravidelný kontakt. „Sdělovala mi, jak na ni různé podivné osoby tlačí, aby svou snahu o vyvození odpovědnosti vůči ministrovi vnitra Rakušanovi a policejnímu prezidentovi Vondráškovi vzdala. Jak jí tito lidé nepřímo vyhrožují. Ale především o tom, jak je zoufalá z toho, že není schopna prorazit bariéru mlčení a získat odpovědi od těchto dvou hlavních šiřitelů lží a polopravd. Opravdu jí nešlo o pomstu, nýbrž o spravedlnost. O spravedlnost pro její milovanou Elišku,“ sdělil Rajchl. Podle jeho informací Šimůnková považovala zprávu vyšetřovací komise za frašku.

Zmínil i billboard, který byl odstraněn: „Zcela nepřekvapivě se zjistilo, že onen billboard ‚nesplňuje technické podmínky‘, a byl proto odstraněn. Když jsem jí odepsal, že je to až odporné, jak se snaží celou věc ututlat, tak mi na to odpověděla ‚nevím, co si o tom všem již mám myslet‘.“ Tuto zprávu dostal minulý čtvrtek. „Dva dny před tím, než jí na její statečný boj došly síly,“ připomíná Rajchl.

Podle předsedy PRO budou nyní příspěvky na sociálních sítích namířeny proti těm, které Šimůnková kritizovala na billboardu. Rajchl ale také cítí spoluvinu. „Svou osobní, i nás všech, kteří víme, že v téhle kauze opravdu něco pořádně páchne. Neudělali jsme totiž dost,“ míní. Připomíná, jaké protesty způsobil pád špatně postavené nádražní budovy v Srbsku.

„A co jsme udělali my? I přesto, že jsme věděli, že nám neříkají pravdu, tak jsme si zase jen stěžovali na sítích. Ani tahle tragédie nás nedokázala vybudit k tomu, abychom se všichni zvedli a řekli, že už těch Rakušanových a Fialových lží máme plné zuby a ať už konečně táhnou a přestanou ničit morálku a spravedlnost v naší zemi,“ vyčítá Rajchl. Hodlá prý bojovat dál a doufá, že v tomto boji nebude sám.

„Že nás možná právě tato nejvyšší oběť, kterou paní Šimůnková položila na oltář spravedlnosti pro svou dceru, konečně nakopne k tomu, abychom zvedli zadky a začali bez zbytečných řečí něco dělat. Já za sebe skládám veřejný závazek, že pokud mě ve volbách vyšlete jako svého zástupce do sněmovny, tak budu iniciovat otevření celého případu a objasnění všech podivností, které tento případ obestírají.

A věřím, že vy nás přijdete podpořit svou přítomností na všechny akce, které budeme v nejbližších měsících proti současné vládě pořádat. Jedná se o absolutní minimum, které může každý z nás pro Lenku, Elišku a spravedlnost pro ně obě udělat. Já osobně to cítím jako svou povinnost. Jako povinnost odčinit to, že jsem neudělal dost pro to, abych té sobotní tragédii zabránil,“ slibuje.

Pro ParlamentníListy.cz se k tragické sebevraždě a okolnostem případu vyjádřil také komentátor Petr Holec: „Je tragédie, že to skončilo takhle. Tragédie ale je i to, jakým způsobem se k věci postavili naši politici i policie. Ministr vnitra Vít Rakušan chtěl z masakru okamžitě vytlouct politické body, když národu oznámil, že policie neudělala žádné chyby, za což jistě vděčí i jeho skvělému politickému vedení. Načež otočil a začal vytloukat politické body naopak z toho, že je potřeba chyby policie vyšetřit.“

„A finále sněmovní vyšetřovací komise, kde si policejní šéfové i protiřečili? To byla fakt bizarní fraška, která by normálně byla k smíchu, kdyby nešlo o takovou bezprecedentní národní tragédii. Nejde ale jen o cynika Rakušana. Setkání s rodiči obětí odmítl prezident Petr Pavel, který si normálně na Pražském hradě najde čas i na malé Ukrajinky. A premiér Petr Fiala se pro změnu Lence Šimůnkové, která zastupovala tři rodiny obětí, dlouho ani neobtěžoval odpovědět na dopis. Teď to celé končí její sebevraždou. A příznačně i tím, že do sněmovny znovu klidně kandiduje lidovec Marian Jurečka, jenž tragédii dobře zapil a oslavil na svém ministerstvu a fialovsky o tom lhal veřejnosti,“ dodal.

Šimůnková a její snaha o vyvození odpovědnosti za smrt studentů na české policii byla často znevažována. Když server iDnes zveřejnil zprávu o tom, že na vlastní náklady nechala na billboardu vylepit text o vině Rakušana, Vondráška a Matějčka, na sociálních sítích zaznívalo, že potřebuje psycholgickou pomoc nebo že už je „šílená“ nebo „bláznivá ženská“.

Komunikaci se Šimůnkovou zveřejnil šéredaktor Ekonomického deníku Jan Hrbáček. „Z následné komunikace nevyplývalo, že se chystá vzít si život. S Eliškou byli v nejužším spojení a přístup policie, státního zastupitelství a politiků ji obrovským způsobem zklamal. To jsme se přitom domlouvali, že se uvidíme. Asi ji definitivně zlomilo to odstranění jejího billboardu u Nového Jičína. V podstatě je další obětí střelby na FF UK,“ uvedl.

Ve zmíněné komunikaci Šimůnková Hrbáčkovi píše, že je zvrácené pozorovat, že v případu nikdo nic nedělá. A ptá se, co musí vyplavat, aby se něco dělat začalo. Sama si odpovídá: „Žádná. Nikoho naše děti nezajímají. Jede se dál. Společnost mi ukazuje, že lidský život vlastně nemá žádnou hodnotu.“

„Nechápu, nepochopím. Ničemu již nerozumím. Žila jsem jen pro mou dcerku. Věřila jsem v lidi, věřila jsem v systém, věřila jsem ve slušnost, poctivost. Žila jsem podle pravidel. Nic z toho již není. Nic nefunguje. Vše je jinak, než v co jsem dosud věřila, viděla. Vždy jsem věděla, kým jsem. Jen jsem nevěděla, že jsem vlastně vůbec nikdo. Můj hlas nemá žádnou váhu. Není slyšet. Jsem neviditelné nic,“ napsala Šimůnková.

A dodala ještě: „Spravedlnost pro mou dceru Elinku v naší společnosti lidé, kteří tu žijí, v téhle společnosti nikdy ‚nevyhrají‘.“

