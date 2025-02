Výjimka pro Ukrajince? Pošarová s Foldynou klidnili naštvané občany Tachovska

Restaurace nedaleko centra Tachova na Plzeňsku byla zaplněná do posledního místečka, i na stání, a to ještě stále chodili další a další zájemci, kteří už museli zůstat na chodbě. Anketa Který z vybraných českých europoslanců nejlépe hájí české národní zájmy? Dostálová (ANO 2011) 6% Bžoch (ANO 2011) 0% Vondra (ODS) 0% Zdechovský (KDU-ČSL) 0% Nerudová (STAN) 0% Farský (STAN) 4% Turek (Motoristé sobě) 5% Bartůšek (Přísaha) 0% Konečná (STAČILO!) 62% Dostál (STAČILO!) 2% David (SPD) 21% hlasovalo: 3688 lidí

Už teď je cizinců příliš. Méně jich rozhodně nebude

„Já jsem Pavel Ryba, starosta. To je pro bisku, jestli tady od ní někdo není, aby věděli,“ představil se jeden z přítomných za smíchu auditoria. „Možná to nevíte, ale město Tachov má necelých 11 000 obyvatel města. Je tu přes šest tisíc cizinců. V okrese Tachov je cizinců 21 000. Okres má něco málo přes 50 000 obyvatel.“

„Neuvěřitelné!“ byl slyšet hlas jednoho z účastníků.

„My tedy tady máme víc než třetinu cizinců a z toho je 95 procent Ukrajinců. Když jdete do supermarketu, tak se česky nedomluvíte. U lékaře je to ‚ja ukrayjnskyj, ja pěrvyj‘. Je to tady hrozné,“ podělil se starosta jedné z malých obcí českého příhraničí.

Na to reagoval poslanec za SPD Jaroslav Foldyna: „Jsem rád, že to říkáte, protože kdybych to říkal já, tak budou namítat, že si vymýšlím a podněcuji. Ale když mi to říká starosta obce, tak to musím vzít v potaz.“

„Říkám Fialovi – byli jste v nějakém malém městě? Jdou jenom do velkých, a ještě kolem něj je dvacet lidí ochranka. V životě nebyl u nás ve Šluknově, aby slyšel tuto realitu. Přijďte k nám do Kauflandu a řekněte, že se máme dobře, že jsou lidi blbý, že to nechápou. Nebudou stačit utíkat, protože lidé už toho mají opravdu dost. Oni jsou navyklí, že jim každý leze do zadku, servilně si nechají podepisovat fotografii, protože jdou jen do těch velkých měst. Neznají dostupnost zdravotní péče.“

„Katastrofa tady,“ hodnotila situaci ve zdravotnictví žena středních let.

„Než se dostanete k odbornému lékaři, tak vám upadne noha… Já to zveličuji, ale my jsme byli zvyklí na nějaký standard. Naše zdravotnictví patří k těm nejlepším na světě, ale stává se pro nás málo dostupným,“ pokračoval dále Foldyna. „V Rumburku jsme sháněli primáře gynekologie. Zavřela se tam porodnice, kde bylo asi 350 porodů za rok, takže se jim to nevyplatilo. Zavřelo se oddělení a šli jsme do Prahy a sháněli lidi. Lékař tam bere 130 000, my jsme říkali, pojďte k nám, my vám dáme dvě stě. Za pár dní přišel a říká – žena řekla, že se tam nikdy nechce stěhovat. Tam ty podmínky pro život jsou úplně jiné než na Václaváku. Oni jsou zvyklí na komfort života. Ve Šluknově, Rumburku, tady u vás, to je úplně jiný komfort života. A cena života má také jinou hodnotu. Oni si to nedovedou představit.“

Nosánky hore!

„Zvolí se poslanci a najednou jako kdyby nebyli jedněmi z nás. Já se musím chovat k lidem tak, jak jsem se choval včera. Ne proto, že jsem poslancem. Pak se diví, co jsem řekl a že se nebojím to říci. Čeho se mám bát? Vždyť jsme v demokratickém státě a nesmíme být podělaní, protože pak politika vypadá, jak vypadá,“ řekl Foldyna.

Žena staršího věku reagovala: „Vážím si vás, ale víme, co se stalo v Rumunsku. Co jste vy, politici na naší straně, udělali, aby se to tak nestalo, jestli máte nějakou šanci. A co máme udělat pro to, aby se to nestalo?"

Foldyna na to odpověděl: „To je jedna z nejtěžších otázek. Když jsme to nedokázali zastavit v Parlamentu, kdy jsme obstruovali, protože to je normální demokratický nástroj v Parlamentu, kdy vám nic jiného nezbude než se snažit, aby to neprojednali. To se nám nepodařilo. Teď Baxa na soudě říká, že to, co se stalo v Rumunsku, sem může přijít. Musíme mít lidi ve volebních komisích. Jak to bude s korespondenčními hlasy ze zahraničí, jak to bude s delegací jeho hlasu, protože on může volby delegovat na někoho třetího, což jsme rozporovali. Možná že se to ještě dostane k Ústavnímu soudu, ale těžko říci. Kolegové z ANO řekli, že to tam nepošlou. Ale když to udělali Slováci, kteří mají podobný, ne stejný systém to dokázat, tak bychom měli i my. Musíme zmobilizovat lidi, kteří nechodí. Milion lidí minule nepřišel volit,“ uvedl poslanec SPD.

Padesátky jsou tu

Politik podle Foldyny musí umět mluvit a „… nemůže kecat o nějakých procentech a kilogramech a tunách, což vám bude k ničemu a už nikdy na něj nepřijdete. Nesmí být podělaný. Chápu, že někdo může mít jiný názor, ale o tom je ta svoboda slova. Podívejte na mého asistenta, kterého odsoudili za podněcování. Napsal sedmnáctistránkovou esej a psal, že stát má rozhodovat o tom, kdo sem přijde, a má chránit své lidi před negativními důsledky. A může to chránit tak nebo onak, anebo tam má kulometný věže. A oni hned, že by střílel migranty. Ale on na to povídá, že tam o střílení nic nebylo, a proč tedy policisté mají pistole, k čemu a na co? V souladu se zákonem zbraň mohou použít. Takže aniž někoho podnítil, ale jednáním podněcoval, dostal tři měsíce podmínečně a 30 000 korun pokuty. Dobře, peníze se dají dohromady rychle, ale není to jednoduché. Třicet tisíc zaplatíte, dají vám zápis do trestního rejstříku, když jste myslivec, tak vám seberou flintu, z firmy vám řeknou, že tam byli dva lidi z neziskovky a že jej nezaměstnají. Až tě to skončí, tak přijď. Takhle se to dělalo v padesátých letech! Tam je akorát poslali do dolů a tady je to teď totalita s lidskou tváří. To není demokracie, ale je to vymáhání jednoho názoru. To obhajuje ten Foltýn, který říká, že je jen jedna pravda a jenom jeden názor. Ale to tak není. V Americe můžete mít jiný názor než prezident, můžete se s ním soudit, někdy to i ten prezident prohraje. Tady ne, tady chtějí mít garantovanou pravdu jenom oni. Liberální demokracie je totalita s lidskou tváří,“ rozhovořil se ohnivě Foldyna.

„Propustí učitelku, která řekne svůj názor dětem. To jsme opravdu zažili v minulém režimu a mnohdy i ten režim to měl těžké to zdůvodnit. Dnes se tím vůbec nezabývají a udělají to.“

Starosta se ještě nechal slyšet: „Okres Tachov nemá nemocnici. Plzeň sever, věnec kolem Plzně, také nemá, ale má to do Plzně tak dvacet kilometrů. My osmdesát!“

Další muž hněvivě: „Vy jste moc měkcí. Když Rakušanovi chodily po volbách peníze z Kypru, tak jste neudělali nic.“ Poslankyně a krajská lídryně SPD Marie Pošarová na to: „Já jsem se k tomu vyjadřovala!“

Muž se ale jen tak nedal zastavit: „Dal někdo trestní oznámení? Nic? Co Dozimetr? Všichni se jen vyjadřujete! Ale to nikam nevede. Vy se v tom pohybujete, my vám věříme.“

Další muž se rozkřičel: „Jedině pan Foldyna! Toho uznávám. Já vám fandím, ale očekávám, že už konečně s nimi něco uděláte.“

Pochválený Foldyna: „Já se přiznám, že jsem v životě nedal trestní oznámení. Dnes je to složité, jdete po ulici a slyšíte – hele tu svini fašistickou. Pak mi ještě něco říkal o dronech pro Ukrajinu. A když se sbíral ze země, tak už neříkal nic. Společnost se úplně zbláznila, je agresivní. Protože se i politici zbláznili a říkají si tam věci, které jsou úplně mimo. V Parlamentu by měl vystupovat jen ten, kdo má poznámky, a nic tam nečíst. Je to jak v jiných parlamentech na světě, aby vám tam někdo četl dvě tři hodiny, co mu někdo napsal. Buď to máte v srdci a v hlavě, anebo ne. Tak tam nelez a nedělej politiku. Jedna ženština v televizi říkala, jak je složité být v Parlamentu. No tak ať tam nechodí a vaří doma polívku a vychovává děti."

Je ČT otloukánek?

„Proč by měla mít Česká televize další peníze, když mi dávají neúplné a nepřesné informace a říkají, co si o tom máme myslet. Televize Nova a Prima to neříkají a jedou za své. Česká televize vás navádí k tomu, co máte říci, cpe vám to úplně do pusy. Ať se podívají, jak to vypadá na Západě. V BBC by si to nikdy nedovolili. Když jsem se v Evropském parlamentu ptal, co by dělali tady s našimi novináři. Tam by je nezvali na tiskovou konferenci. Když se chci bavit nebo se dívat na striptýz, tak si koupím předplacenou kartu a čumím na zakódovanou televizi,“ vysvětloval Foldyna.

„Tady se pořád říká, že něco je korektní a něco je nekorektní. To o práci pro cizí mocnost je tak gumové, že když se znelíbíte, tak vám to dají. Šest měsíců, šest let vás budou tahat po soudech, až vám to zničí život. Vlasta Parkanová, ať byla, jaká byla, tak ji teď zprostili obvinění. Kolik let tu babu obviňovali. Dají jí třeba půl milionu nebo milion, ale vrátí to ten život? Vrátí mi to deset let? Chci, aby moje děti a vnuci měli nějakou perspektivu,“ hřímal Foldyna za souhlasného pokyvování většiny přítomných.

Další mladší muž si postěžoval: „Říkali dětem ve škole, jak probíhá styk mezi homosexuály…“

Foldyna na to: „To je tedy obohatili. Já si myslím, že klacek do klacku nepasuje,“ přerušil jej bujarý smích, „ale jak to vysvětlují našim dětem. Nemám proti těm lidem vůbec nic. Když to po mně nechce, tak chvála bohu. Když mají ten Prague Pride, tak si dají paví brko na zadek a běhají kolem svatého Václava. Je to jejich věc, ale nechci to platit.“

Pošarová: „Na gymnáziu v Klatovech už jsou genderové záchody.“

(Ne)stejné podmínky

Žena středních let si postěžovala: „K rekvalifikačním kurzům. Když je chcete založit, musíte mít maturitu, pedagogické vzdělání, lektorské vzdělání, deset let praxe. Jak je možné, že Ukrajinky otevírají ve větších městech rekvalifikační kurzy, když si musejí dělat státní zkoušku. Tu ale nemají. A na to mne upozornili samotné Ukrajinky rekvalifikantky. Vím od českých kadeřníků, kteří žádají o autorizaci, tak to trvá téměř půl roku, je to šílené, čím se musejí prokousat. Jak je možné, že toto dělá Ukrajinka?“

„To bude na to zase nějaká výjimka,“ okomentovala situaci poslankyně Pošarová.

Foldyna na to: „Ty lidi si tu válku nevybrali. Jestli něco někdo udělal blbě, tak to jsou naše úřady, že nevytvářejí stejné podmínky. Nerad bych někomu křivdil. Já jsem z poloviny Srb a byl jsem v Jugoslávii, když ji bombardovali, a vím, co to je za sviňárnu. Oni udělali stejnou sviňárnu jako Putin. Vytvořili Kosovo a ukradli jim stát. Stejně tak jako teď ukradlo Rusko na Ukrajině. NATO dělá úplně stejné věci jako Rusko. Rusko dělá úplně stejné věci jako NATO.“

Muž ze zadních řad křičel rozčíleně: „Proč to dělá Rusko? Protože Ukrajinci válčí na hranici s Ruskem!“

„Já to nerozporuji,“ snažil se uklidnit muže Foldyna. Ten se ale jen tak nenechal vyvést z míry a křičel na celou restauraci: „Tak nechte Rusko být. Rusko se brání.“ Mnoho lidí s ním evidentně souhlasilo.

Foldyna dodal, že se porušily minské dohody. „Byl by dávno mír, kdyby do toho nevstoupilo Německo a Spojené státy. Máme relevantní informace, co se tam dělo v roce 2014.“

Další muž středních let překvapil přítomné slovy: „Ten zákon po cizí moci mně přijde jako úžasná věc. Vždyť ten je přesně pro ně, pro celou naši vládu!“ Odměnou mu byl ohromující potlesk. „Ti všichni jsou podporovatelé cizí moci, ti by už měli být zavřeni!“

Lidé volali: „Ano!!! Kdyby volby něco rozhodly, tak už by byly dávno. Je třeba ty ksindly dostat tam už teď!“

A přidal se další diskutující: „To je bolševická svinská práce, nic jiného to není, protože ten zákon se může použít na kohokoliv. A krásně na ně sedí.“