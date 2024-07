Výklad, jak Česko vydělává díky Ukrajině. Od vládního zmocněnce

Premiér Petr Fiala (ODS) na pondělní konferenci o přispění českých firem k poválečné obnově Ukrajiny řekl, že tuzemské firmy jsou zapojeny do stovek konkrétních projektů či dodávek. „Pomáháme Ukrajině, peníze zároveň pomáhají českým firmám růst,“ prohlásil předseda vlády s tím, že tuzemské společnosti svou kvalitou dokážou zaujmout i zahraniční subjekty.

Kogenerační jednotky pro společnou výrobu elektřiny a tepla jsou na Ukrajině podle Kopečného jedním z nejvíce žádaných výrobků. „Ukrajinská města vypisují tendry v hodnotách desítek milionů eur,“ dodal. České firmy zaujímají zhruba 35 procent ukrajinského trhu kogeneračních jednotek. Společnosti, které se chtějí v rekonstrukci Ukrajiny prosadit, musejí být na tamním trhu první, poznamenal Kopečný.

„Z hlediska naší pomoci a podpory Ukrajiny jsme jednoznačně v plusu. A to nejenom v těch vojenských číslech. Dnes se bavíme o té humanitární a rozvojové asistenci. Už jenom na tom čísle z minulého roku můžeme vidět, že česká vláda do toho dala 20 milionů eur. A české firmy získaly 35 milionů eur od zahraničních sponzorů. To vše se vrací do českého státního rozpočtu, na daních na odvodech, na sociálním pojištění,“ řekl Kopečný v pořadu Interview ČT24.

„Vedli jsme dlouho na vládě debatu, jestli se má říkat, že na tom Česko vydělává, protože to primárně neděláme kvůli tomu, abychom na tom vydělali, ale takový vedlejší efekt je – česká ekonomika na tom vydělává,“ poznamenal Kopečný.

„Je to takové okno příležitosti, které ruská agrese a krize, která kvůli tomu na Ukrajině vznikla, vytvořila pro české výrobce, kteří před tím o tom, řekněme o rozvojových a humanitárních projektech, vůbec neuvažovali,“ uvedl v pořadu Interview Tomáš Kopečný. Tři desítky kogeneračních jednotek za více než 400 milionů korun dodala od loňského října na Ukrajinu společnost GENTEC CHP. S celkovým výkonem sedmnáct megawattů podle zástupců firmy zásobují teplem a elektřinou více než sedmnáct tisíc domácností.

„Energetika Ukrajiny je na tom jednoznačně velmi zle. Zima, která teď přijde, bude nejhorší z hlediska těch absolutních výpadků elektřiny i tepla pro obrovské množství populace, hovoří se o tom, že minimálně dvanáct i osmnáct hodin denně bude Ukrajincům po celé zemi chybět elektřina. V některých případech i teplo,“ pokračoval vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáš Kopečný k decimované ukrajinské energetice. Rusko podle jeho slov letos na Ukrajině vyřadilo polovinu produkce elektřiny.

Je Ukrajina schopna s podporou Západu obnovy rychleji, než ji Rusko ničí? „Pokud se bavíme o energetice, tak ne. Ničení je efektivnější každým měsícem. Co na začátku Rusům zabralo pět raket, tak dnes zvládnou na dvě. Takže tou cestou skutečně je přežívat na těch menších zdrojích energie a postupně budovat základ, co nastaví nějaké standardy, které pak budou využívané na celé opravné i modernizační části,“ řekl Kopečný.

Hovořil také o české muniční iniciativě, která minulý měsíc na Ukrajinu přinesla prvních padesát tisíc kusů munice. „Ukrajině se tak dodala schopnost vytlačil Rusy za nějakou linii, kterou si představovali dobýt, třeba u Charkova. Je to velkorážová, dělostřelecká munice. Naštěstí v tom nejsme sami, kdybychom to dodali sami, tak jim tato munice vyjde na týden,“ řekl Kopečný k dodávce střeliva. „Naše munice nemůže být z principu předražená, protože vždy vybíráme to nejlevnější,“ zdůraznil.

Kolik pomoci Ukrajině spolkne nakonec korupce? „Těžko říct. Zjišťujeme, zda vše dorazí tam, kam má. Hlavně u projektů, nad kterými máme gesci a kontrolu. My tam neposíláme peníze, ale produkty. Vždy jsme po ukrajinské armádě a ministerstvu obrany chtěli, aby nám doložily, kam přesně to bylo posláno, houfnici neprodáte na eBay a kogenerační jednotku také ne,“ dodal Tomáš Kopečný.