Vymývárna mozků, největší neziskovka ve Francii, většina armády imigrantský původ... Ekonom Pikora vidí jasné postranní úmysly, proč Macron vrací povinnou vojnu

Hned na úvod připomíná Pikora až apokalypticky Čapkův román Matka a varuje, že je možná na čase vydat jeho pokračování. „Zase nám vládnou pomatenci a populisti, kteří chtějí válčit. Podle průzkumu společnosti YouGov si 60 % Francouzů přeje obnovení povinné vojenské služby. A co myslíte, že udělají jejich prezident a vláda? Zavedou ji!“ varuje ekonom.

Anketa S odstupem času: Je dobře, že byla zavedena Elektronická evidence tržeb (EET)? Ano 81% Ne 19% hlasovalo: 7252 lidí

Byl totiž schválen Macronův návrh na povinnou vojenskou službu, už od 16 let a pro obě pohlaví. „V 16 letech? Jsou to děti,“ myslí si Pikora. Prý je chce Macron indoktrinovat, dokud jsou mladí ještě tvární. Podle cílů tohoto opatření to není vlastně armáda, ale „vymývárna mozků“, říká ekonom, protože rekruti a rekrutky by v rámci služby pracovali pro charitu a zelené při ochraně životního prostředí.

Pikora má za to, že cílem celého opatření je změnit armádu na největší neziskovku ve Francii. A navíc je to cesta, jak obejít ústavu, která zakazuje vládě nutit lidi trávit povinně čas mimo domov. Jediná výjimka je právě národní obrana.

Původní zdroj ZDE

Ale armáda potřebuje nepřítele. Proto podle Pikory Macron navrhl vytvořit evropské intervenční vojenské síly. Ekonom má podezření, že za touto iniciativou jsou postranní úmysly. „Kde by asi Evropa potřebovala rychle intervenovat?“ ptá se a připomíná, že Francie je extrémně zadlužená a Německo na svou obranu nevydává zdaleka tolik, kolik po něm NATO nebo Donald Trump chce.

Fotogalerie: - Vítězná Macronova párty

Jako příklad uvádí pak Varšavskou smlouvu, která měla za úkol kontrolovat neposlušné členy. A dodává, že V4, zejména Maďarsko, je oproti EU dost neposlušné v poslední době. Dále Pikora pochybuje o tom, že by Francie měla dostatek mladých vojáků bez imigrantského původu. A pokud budou migranti tvořit většinu, „pak se bojím, že budou mít ještě menší úspěch než italská vojska za druhé světové války,“ píše Pikora.

„Odmítám povinnou vojenskou službu. Za čí cíle a za jakou Evropu by měli naši synové bojovat? Za tu Macronovu bych nedal ani zlámanou grešli. Evropa potřebuje skutečné politiky, a ne tyto populisty a pošahance,“ končí svou úvahu ekonom Vladimír Pikora.

Psali jsme: Bouřlivé kázání ze Slovenska: Chceme slyšet pravdu, ne pohádky. Nenechme si vnutit, kolik má být dětí v rodinách, co se mají učit a čemu věřit! Rudolf Mládek: Merkelové a Vítačům Mladá Boleslav: Dům dětí a mládeže - nabídka kroužků pro nový školní rok Za to mohl Havel, že se komunisti nezrušili, vypálil v ČT Čunek. A reakce na sebe nenechala dlouho čekat: Silácké řeči...

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: kas