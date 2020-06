Vypnou vás. Skončíte. Daniel Landa proti dnešnímu světu, Drtinová jen koukala

Na obrazovce DVTV v rozhovoru s Danielou Drtinovou se objevil Daniel Landa. V rozhovoru pověděl, jak to bylo s Kouzelníkem Žito. „Vymyslel jsem si obrovský projekt. To nebylo jenom ze stresu. To byl dobrý, obchodní projekt, akorát jsem na něj potřeboval 200 000 000 korun a sehnal jsem 10 000 000,“ řekl zpěvák. Byl však nakonec rád, že se do toho pustil, v osobním životě mu projekt velmi pomohl. Varoval však i před technologiemi. „Ten systém kontroly, mně se nelíbí to, že přicházíme o osobní svobody a to dost rapidně. Systém kontroly začíná být opravdu nechutný. Kdyby přišla skutečně totalita, tak už se z ní nedostaneme,“ upozornil Landa. Své obavy promítl do své nové písničky.

Hostem Daniely Drtinové na DVTV byl poprvé po pěti letech zpěvák, herec a skladatel Daniel Landa, donedávna známý pod projektem Kouzelník Žito. Na začátku rozhovoru se promítlo několik záběrů z pět let starého rozhovoru, kde Landa, tehdy však Kouzelník Žito, mluví o skřetech a elfech, což měly být v kódové řeči přezdívky pro islámské teroristy v Afghánistánu. Po odeznění těchto záběrů se Daniela Drtinová zeptala svého hosta, zda tu je dnes skutečně Daniel Landa. Ten se pousmál, popřál dobrý večer a odpověděl, že ano, že dnes tu skutečně Daniel Landa je.

„Kouzelník Žito tedy shořel na popel?“ zeptala se moderátorka. To Landa potvrdil. „Projekt se po marketingové a obchodní stránce vůbec nezdařil a byl jsem nucen ho zastavit. Myslím si, že jsem udělal velmi dobře, ale zase jsem udělal dobře, že jsem se do toho vůbec pustil,“ přemítal Landa. Ještě potvrdil to, že Kouzelník Žito je tedy skutečně pohřben navždy, avšak nemůže vyloučit, že se neozve nějaký čertík. Když se totiž Landa dostane do stresu, tak prý občas až cíleně zazmatkuje.

„Takže spouštěčem k těmto postavám je stres?“ zeptala se Drtinová. „Stres, tlak a chuť či touha udělat něco netradičního, nezvyklého a vlastně vše to má umělecký nádech,“ vyprávěl Landa. Žito tedy dle něj byl veskrze umělecký projekt, šlo o jakési alter ego. „To, že se nepovedl... Holt, to se stane, že občas napíšete muzikál a lidi na něj nepřijdou, protože ho nepochopí, a to se stalo v tom Žitovi,“ dodal Landa. Problémem mělo být i to, že měl na starosti jak sportovní stránku, tak i uměleckou stránku. Management však měl na starosti někdo jiný. To se však nakonec ukázalo jako problém. „Takže se to zhroutilo, zastavil jsem to, ale neskutečně jsem si to užil,“ vysvětloval Daniel Landa. Dle něj se tedy jednalo o velmi ozdravný pobyt ve figuře magora. V osobním životě Žito splnil svoji roli až nad zpěvákovo očekávání.

Problémem, proč projekt nevyšel, byly však i peníze. „Vymyslel jsem si obrovský projekt. To nebylo jenom ze stresu. To byl dobrý, obchodní projekt, akorát jsem na něj potřeboval 200 000 000 korun a sehnal jsem 10 000 000. Vlastně si myslím, že ten fatální omyl byl se do toho pouštět s takovým rozpočtem, protože to bylo vyloučený dotáhnout, dokončit. Na druhou stranu se mi nechtělo vzdávat. Nerad se vzdávám. Rád dotahuji věci do hořkých konců a myslím, že jedním z hořkých konců byl ten rozhovor, který mě zastihl už poměrně ve smyku,“ poznamenal bývalý Žito.

Další otázka byla na misi v Afghánistánu. I ta však skončila, jak pověděl Landa. „Přecenil jsem své možnosti a navíc jsem se zapletl do něčeho, co přesahovalo mé schopnosti a ještě šlo o jiné věci. Já už to nechci moc rozpitvávat. Ta etapa skončila už definitivně. Já se starám o to, co je doma. Takže se nesnažím pomáhat ani lidem v zahraničí, aby se lidem žilo líp, aby neutíkali. Ani se nesnažím zprostředkovat možnost prověřování uprchlíků, jestli to jsou skutečně uprchlíci nebo nějací zločinci, kteří jsou sem poslaní. Už jsem to zkusil, neklaplo to a teď se orientuju zase na to, na co jsem se orientoval dřív. To znamená písničky, hudba, a tak,“ pověděl skladatel několika muzikálů.

Přiznal, že mu nevadí, když mu každý nerozumí. On sám prý nepíše písničky pro masy, ačkoliv se to u některých písniček, jako třeba píseň Touha, podařilo. „Umělec má nějaké pocity a vytvoří ze slov a z tónů nějaký chrám, v kterým je duch toho, co cítí, no a pustí to ven. Tím končí jeho úloha. Pošle to duším, uším, ale spíš duším, které s tím rezonují, anebo nerezonují. Vy to pouštíte těm svým duším. No a třeba žádný nejsou, takže to nikdo nebude poslouchat anebo nějaké jsou a pak to nějací lidi poslouchají. Nebo jich je hodně a poslouchají to všichni,“ vysvětlil Landa.

Zpětně je Landovi více jedno, co se kolem něj děje a co si o něm lidi myslí. „To je velmi důležité pro umělce, protože vy po určitém čase, zejména když jste vyčerpanější, vyčpělejší, řekl bych, tak už se ptáte sám sebe, co kdo řekne, jak řekne, a bylo potřeba vzít fakt granát, hodit ho, nechat vše vybouchnout, nechat spadnout prach a znovu se vynořit. Protože jsem byl velmi aktivní umělecky, napsal jsem čtrnáct desek, pět muzikálů a napsal jsem je, já vím, že to málokdo dokáže ocenit, ale napsal jsem to celý sám. To je práce pěti lidí, děláte libreto, děláte texty, děláte vše sám, tak si spočítejte, jak dlouho jsem asi musel od dvaceti pěti let sedět u počítače, takže vy se stanete homo počítačus, váš svět se zužuje jenom na čtyři zdi a počítač. Prostě buď vám z toho mrdne, nebo vám z toho nemrdne. No a mně z toho mrdlo, ale trošku řízeně, ač se to vymklo z rukou,“ vyprávěl zpěvák.

Následoval výrok Daniela Landy z října 2017, který Daniela Drtinová přečetla. Ten zněl: „Tam Žito naprosto selhal, že nedokázal rozšířit euforii. Sen, zdánlivě bláznivý, shořel na začátku tím, že nikdo nechtěl být nakažen takovou troufalostí.“ Následně se Drtinová Landy zeptala, zda tedy Češi nejsou snílci. Ten odpověděl, že to bylo na Čechy nejspíše až příliš bláznivý. „Ano, je směšný být ve finále Ligy mistrů. To já jsem ani neplánoval, že by někdo byl ve finále Ligy mistrů. Já jsem chtěl, aby se strhli pro tu myšlenku,“ řekl Landa. Tím mířil na Olomouc, kde dělal mentálního kouče a chtěl dotáhnout Olomouc do finále Ligy mistrů. „Chtěl jsem vyprovokovat i zaplatit velkou vlnu lokálního patriotismu, lásky k tomu kraji, no a to měl být ten velký sociálně sportovní experiment, na který potřebujete peníze. No a já jsem je neměl a říkal jsem jim: ‚Kluci pojďte!‘ a oni říkali, že jsem blázen. Já jsem chtěl, aby Češi, nebo v tomto případě Hanáci, zvedli oči k nebi a uvěří cíli, který je zdánlivě nemožný. Víte, když namíříte na desítku, tak možná vám to padne na dvojku a i to je dobrý. Prostě chtěl jsem inspirovat veřejně a ještě jsem to chtěl natáčet. Chybělo sto devadesát milionů. To byste čuměla, kdybych jenom na tu Sigmu měl čtyřicet milionů. To by bylo jiné kafé,“ řekl Landa.

Následovala ukázka z jeho nového videoklipu Ukolébavka, kde zpěvák zpívá o tom, jak dítě bude mít krásný nový čip, zdědí obří dluh či se na něj bude na každém rohu dívat kamera. Celou písničku je možné vidět zde.

„Tak v textu vnímám stopu Nového zákona, z Apokalypsy Svatého Jana. Nenakoupí ten, kdo nemá číslo šelmy. Tady tímto jsem strašila Romana Týce, když byl nedávno na rozhovoru jako vy. Před časem jsme se potkali a říkal, že už čip má. Tak je tam ta inspirace?“ vyptávala se na nový singl Drtinová. Landa odpověděl, že to takto vůbec nechce říct, nechce to rozebírat. „Kdo hledá, najde. To znamená, že tam lze určitě najít spoustu věcí a odkazů,“ řekl Landa.

Drtinová se ho tedy zeptala, zda má obavy z technologií. „Kde se vytrácí duše, kde se vytrácí člověk. My jsme chybující bytosti. Ve chvíli, kdy nás bude kontrolovat elektrický drát, tak nás to prostě zabije, protože chybujeme. Ten systém kontroly, mně se nelíbí to, že přicházíme o osobní svobody, a to dost rapidně. Systém kontroly začíná být opravdu nechutný. Kdyby přišla skutečně totalita, tak už se z ní nedostaneme. Blíží se veliká krize, bůh ví, co v lidech zahoří. Mohou to být i temné písně, ale to uvidíme, až ta sekyrka dopadne. Ta kontrola, kdy se všechny vaše esemesky ukládají, všechny vaše hovory jsou zaznamenány, umělá inteligence může vyhodnocovat, na co se tak pěkně díváte po večerech na tom internetu, aby vám to jednoho dne možná někdo řekl nebo neřekl. Už jen ta možnost je ohavná. Už jen ta možnost, že vás mohou stopovat, vy chodíte na ulici, oni vás natáčí, brzy bude, kde máme Danielu Drtinovou, hele na Žižkově, kam nám jede, ztratili jsme ji z kamer, tak se podíváme jinam… Ta možnost mít vás dokonale prosvícenou tu je a už se to i děje. To, že toho nikdo zatím nevyužívá, to buďme rádi, ale říkám, to je nebezpečná sranda,“ varoval Landa.

Moderátorka se následně tázala, zda to není vlastně jedno. „My jsme nezažili krizi. My jsme nezažili nic hrozného. My si žijeme v naprostém přepychu, to znamená, možná to teď jedno je, uvidíme, jestli to nebude jedno. Potom už nezdrhnete nikam. Prostě když se ten systém začne chovat tak, jak se vám to nelíbí, tak máte smůlu. Už pak nebudou ani peníze, už budou nějaký kredity, a to už nebudete mít pod vázou pětikilo, abyste si koupila rohlíky, když někde zdrháte. To už vás vypnou ze systému,“ uzavřel zpěvák Daniel Landa.

