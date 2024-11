Vypravěč Fiala. Objevil věci staré dvacet let, žasne profesor Keller

Premiér Fiala se v Budapešti zúčastnil summitu Evropského politického společenství. Vystoupil na něm v rámci kulatého stolu věnovaného otázkám migrace. Své vystoupení shrnul v šesti nesmírně objevných větách. Projděme si je postupně.

Objev první: „Nelegální migrace je pro Evropu obrovský problém a musíme ji neodkladně řešit.“ Bystrost tohoto sdělení je poněkud umenšena tím, že bylo proneseno po zhruba deseti letech od obrovské vlny migrace, která zahltila zcela nepřipravenou Evropu. Po deseti letech summitů, pracovních zasedání a kulatých stolů je Evropská unie zcela stejně nepřipravená jako dříve. To, že to náš premiér uznává, není polehčující okolnost. V podstatě jenom zopakoval slova Jeana- Claude Junckera pronesená 9. září 2015. Tehdejší předseda Komise už tehdy důrazně prohlásil a několikrát zopakoval, že ve věci migrace nastává nutnost energicky jednat, postavit se k problémům čelem a začít uprchlickou krizi už konečně řídit. Petr Fiala se dokáže při tomtéž sdělení cítit neskutečně původně.

Druhý Fialův objev: „Jsem proto rád, že jsme se dnes s dalšími lídry evropských států shodli na dalších krocích.“ Tato věta je silně povědomá. Premiér Fiala téměř doslova zopakoval to, co pronesl na tiskové konferenci 3. ledna 2023, tedy těsně po ukončení českého předsednictví EU. Také tehdy si velice pochvaloval shodu a jednotu evropských lídrů mimo jiné v otázkách migrace.

Třetí Fialovo ujištění: „Hledáme ráznější řešení, která zastaví nelegální migraci ještě před hranicemi Evropy.“ Zde je na místě Fialu upozornit, že Evropská unie takové řešení našla už 26. října 2004. Mělo podobu vytvoření Frontexu - Evropské agentury pro operativní spolupráci při zabezpečení vnějších hranic členských států EU. Minulý měsíc jsme si mohli připomenout již dvacáté výročí toho, jak tato agentura žalostně nefunguje. Je nejvyšší čas, aby náš premiér našel ráznější řešení.

Za páté prozradil: „Také je nezbytné revidovat návratovou politiku a koncept bezpečných zemí.“ Tento požadavek papouškují politici přinejmenším od prohlášení Evropské rady z 13. prosince 2005, v němž se za jednu ze tří hlavních priorit prohlásil právě boj proti nelegální migraci. Již nejméně dvacet let se v příslušných dokumentech zcela rutinně sděluje, že je nutno revidovat návratovou politiku a zohlednit koncept bezpečných zemí. Již zmíněný Jean-Claude Juncker v roce 2015 neřekl nic nového, když zdůraznil, že je třeba změnit způsob zpracovávání žádostí o azyl. Deset let po něm má Petr Fiala úžasný pocit novátorství, když podobné banality opakuje.

V poslední větě premiér zjevil: „Musíme samozřejmě i posílit spolupráci při ochraně hranic a v boji proti pašování migrantů.“ Během posledních minimálně čtyř funkčních období neopomenul tyto věci zdůraznit snad žádný z řečnících politiků. Bylo jim jasné to, co zaznělo například ve sdělení Komise v květnu 2011: „ Nedostatky na některých úsecích vnějších hranic oslabují důvěru v to, že Unie dokáže dohlédnout na přístup na své území, a narušují vzájemnou důvěru. Je nutné, aby se občané mohli spolehnout na to, že vnější hranice jsou řádně kontrolovány.“

Petr Fiala se nestydí všechny tyto řeči po sté opakovat a ujišťovat, že on už osobně dohlédne na to, aby se s tím něco dělalo. Vyřeší to stejně jako vyřešil problém příliš drahých energií, jako vyřešil problém inflace a jako upozornil na otázku zbytečně levné Nutelly v Německu. Je třeba uznat, že jako vypravěč je náš přední evropský lídr skutečně dobrý.