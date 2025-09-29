Vyrazil dělat recesi na Milion chvilek. Nakonec má foto a zážitek s dojatou Nerudovou

V neděli odpoledne proběhla na Staroměstském náměstí v centru Prahy demonstrace spolku Milion chvilek pro demokracii. Akci s názvem „Zabraňme vládě extremistů“ uváděli bývalý i současný předseda Milionu chvilek Mikuláš Minář a Lukáš Hilpert. K davu demonstrantů promluvil například spisovatel a podnikatel Petr Ludwig, který vystoupil s projevem, ve kterém volebního lídra Motoristů sobě Filipa Turka nazval „reinkarnací Václava Klause“ a jeho a další kandidáty do Poslanecké sněmovny označil za „podporovatele Ruska“.
Akce se účastnil také Jakub Svoboda, kandidát strany Motoristé sobě v Jihočeském kraji. Na demonstraci přišel vybaven transparenty parodujícími hesla podporovatelů tzv. liberální demokracie.
Transparenty nesly například nápisy „Pravda a liberální demokracie musí zvítězit nad lží a kapitalismem“ nebo „Ukrajina do EU! Maďarsko, Slovensko, Rumunsko ven!“. Další z nich hlásal „Ukrajina potřebuje trvalý a klimaticky spravedlivý mír“ a doplněn byl portrétem aktivistky Grety Thunbergové na pozadí ukrajinské vlajky.
Nebylo to poprvé, co mládežnická organizace strany Motoristé sobě Generace Motor, zkráceně Motorgen, navštívila podobnou demonstraci. S transparenty s parodickými poselstvími se objevili už na demonstraci Milionu chvilek v květnu tohoto roku. Přesto na nedělní demonstraci byli vidět účastníci, kteří transparenty nepochopili jako očividnou parodii.
Svoboda osobně v rukou držel transparent s heslem „Green Dealem proti Putinovi“ s přeškrtnutým obličejem ruského prezidenta a fotografií Danuše Nerudové.
Demonstrace Milionu chvilek pro demokracii se účastnila také zmíněná kandidátka hnutí STAN Danuše Nerudová, která si právě tohoto transparentu všimla a přišla si jej zblízka prohlédnout. Že se má jednat o recesi, ovšem pravděpodobně taky nepochopila, jak vyplynulo z konverzace, kterou s ní vedl kandidát Motoristů.
„Paní Nerudová mi přišla pochválit transparent a já jí překvapen za pochvalu vřele poděkoval,“ uvedl Jakub Svoboda pro ParlamentníListy.cz s tím, že po takové pochvale bylo nutné s Danuší Nerudovou pořídit i společnou fotografii.
„Paní Nerudová zjevně nepochopila, že se jedná o recesi, a vzala to zcela vážně a jako její autentickou podporu,“ podotkl Svoboda.
Reakce z davu demonstrantů vyvolal i transparent s Gretou Thunbergovou. Někteří se Svobody ptali, co má klima s mírem společného. Svoboda na to reagoval ironicky, že Greta chce přece také mír a ochranu planety. „Účastník demonstrace mě poplácal po rameni, že to třeba jednou pochopím. Já mu na to odvětil opět poděkováním,“ popsal zážitek Svoboda.
Jiní účastníci demonstrace ho zase upozornili na údajné pokrytectví Thunbergové. „Létá tryskáčema a nedodržuje, co hlásá. Tak se ptám, jestli v tom vidí pokrytectví. Paní na to, ano! A já jí potvrdil, že ho tam možná taky trochu vidím,“ potvrdil Svoboda.
„Tito lidé na náměstí ale těm heslům věří,“ svěřil se se svými dojmy z demonstrace pro ParlamentníListy.cz. „My si ale nemyslíme, že se tady děje něco extrémního. Straší občany,“ prohlásil Svoboda.
Zkritizoval poté předsedu hnutí STAN Víta Rakušana za to, že poté v neděli večer v superdebatě na České televizi odsuzoval populismus a strašení, ale přitom sám v závěrečném projevu vyvolal obavy o bezpečnost České republiky, a efektivně tím tak podle Svobody veřejnost straší. „Mluví o populismu a straší. Kritizuje opozici. A pak sám lidi vystraší,“ vysvětlil Svoboda. Podle jeho názoru politici typu Víta Rakušana lidem nabízejí „falešný pocit bezpečí výměnou za omezení jejich svobod“. To však skutečné bezpečí nezajistí.
„Je v tom pokrytectví, které u těchto politiků dnes a denně vidíme,“ dodal Svoboda.
Kandidát Motoristů zároveň odmítl pojem „liberální demokracie“, s nímž se Milion chvilek zaštiťuje. Podle něj existuje jen jedna demokracie, tedy vláda lidu, a přívlastky podle něj slouží pouze k vylučování jiných názorů.
„Demokracie je jedna. Není žádná liberální demokracie. Jakmile začnete dávat tomu slovu přívlastky, tak ji omezujete do jedné části spektra, ale ne, demokracie je jenom jedna, a to je vláda lidu. Všeho lidu. Ne jenom některých, kteří stojí údajně na správné straně,“ řekl Svoboda.
Podle něj by lidé neměli být vytlačováni z diskuse kvůli jinému názoru. Ani kvůli hloupému. „Pokud má někdo hloupý názor, tak ať ho má. Nikdo nemá právo takového člověka umlčovat, ale může ho právě komentovat a třeba i kritizovat,“ zmínil Svoboda, který se zároveň vymezil proti opatřením typu nařízení o digitálních službách (Digital Services Act, DSA), chat control či vzniku úřadu Strategické komunikace České republiky (Stratkom). Ty považuje za antidemokratické.
Na adresu Milionu chvilek pak Svoboda uvedl, že spolek fakticky podporuje vládu a útočí na opozici. Přestože Milion chvilek tvrdí, že nečerpá veřejné peníze, ve skutečnosti podle Svobody získávají podporu od firem napojených na stát prostřednictvím velkých zakázek. Podle něj by se proto dalo mluvit spíše o „100 milionech chvilek“, a je tak otázkou, zda by se vynaložené prostředky neměly započítávat do nákladů na politickou kampaň.
autor: Alena Kratochvílová
