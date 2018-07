Výstavbě nové nemocnice v Moravské Třebové už nestojí nic v cestě

Výstavba by měla stát přibližně 150 milionů korun bez DPH. Stavět by se mohlo začít na podzim 2019, hotovo by mělo být koncem roku 2020.

"Cena oprav se téměř rovná ceně nové budovy," uvedl náměstek hejtmana Roman Línek (Koalice pro Pardubický kraj).



Hejtmanství získá od Moravské Třebové pozemek, kde dřív byla budova dětského oddělení. Město pro ni nenašlo za více než deset let využití a zbouralo ji. Současně převezme objekt polikliniky, která na pozemku rovněž stojí. Nová nemocnice bude mít 90 lůžek následné péče, o deset víc než nyní. Součástí projektu jsou stravovací provoz, rehabilitace, biochemická laboratoř a stanoviště záchranné služby včetně stání pro sanitní vozy.



"Pro město je tento plán tím nejlepším, co se mohlo stát. Získáme nové moderní zařízení, na které jsme ve městě dlouho čekali," uvedl starosta Moravské Třebové Miloš Izák (ČSSD).



Hejtmanství provozuje nemocnici v pronajatých objektech. Tři majitelé firmy, která vlastní nemocniční objekty, jsou zároveň zaměstnanci nemocnice, a to už od roku 1994. Privatizaci budov město v 90. letech zastavilo, místo toho vstoupilo s fyzickými osobami do komanditní společnosti a později svůj podíl prodalo.



Podle vyjádření hejtmanství majitelé disponují posudkem, který ocenil nemovitosti a movité věci až na 80 milionů korun. Kraj má dva posudky, jež ohodnotily majetek maximálně na 26 milionů korun. Navíc bude nutné objekty opravit, což by si vyžádalo další desítky milionů. Majitelé nemocnice již dříve uvedli, že nechtějí jednání s krajem komentovat.



dos hj

autor: čtk