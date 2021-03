Vystrčil chce šetřit? Tak ať zruší Senát a pro lidi budou stovky milionů

Předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS skutečně zaujal svým výrokem o pracujících na home office. Vzal by jim prý část platu. Všimli si i v Trikolóře a přišla tvrdá kritika. „Zrušme Senát a ušetříme stovky milionů, aneb jak se ODS stala socialistickou stranou. Uvědomuje si Vystrčil, že…“ Nakonec se vše vysvětlilo. Omluvil se, byl to špatný příklad. Úředníci ale zapláčou.

Vystrčil v nedělním diskusním pořadu Partie na CNN Prima News zmínil, že v určitém momentu by například část mzdy lidí na home office, které krize zatím vůbec nepostihla, mohla jít jiným.

„Já vím, že teď řeknu něco, co se velké většině občanů nebude líbit. Skutečně si myslím, že pokud tady máme dva miliony lidí, dva miliony válečníků, kteří nikdy vlastně po zemi nic nechtěli – sami měli otevřenou hospodu, cestovní kancelář, maloobchod nebo cokoliv jiného a teď lezou po kolenou a my (ostatní) máme všechno a nic necítíme, tak si myslím, že v nějakém okamžiku by to mělo být tak, že část prostředků, které dostáváme, dostanou oni,“ řekl šéf horní komory a místopředseda ODS. Uvedl, že lidé na home office by v modelovém případě dostali třeba 70 nebo 80 procent měsíčního výdělku, zbytek by šel postiženým profesím.

Předseda hnutí Trikolóra Václav Klaus ml. v reakci na Vystrčilův návrh nekompromisně napsal: Senát nás stojí ročně cca 650 000 000 Kč. Chce-li být Miloš Vystrčil z ODS solidární, než brát pracujícím lidem 30 % platu, měl by zrušit v první řadě Senát!“

Další politička z Trikolóry, Natálie Vachatová, k tomu ještě dodala: „Jak se ODS socialistickou stala. Když pan Miloš Vystrčil z ODS řekl na Prima CNN, že by lidem, kteří pracují na home office, vzal 20–30 % z platu a dal je potřebnějším, uvědomil si, že být na home office znamená o třetinu větší náklady na vodu, elektřinu a plyn, nutnost pořídit techniku a připojení a že to představuje zvýšené náklady na opravy, a to vše ze svého?“

Vystrčil se po velké kritice za svoje výroky omlouval. Šlo prý o špatný příklad. Za hlavní myšlenkou si však stojí. Upřesnil, že by mohlo jít například o zastropování platů části zaměstnanců ve veřejném sektoru. „Možností je zmrazit příjmy lidí, kteří dělají ve státní sféře. Myslím zejména ty, kteří mají výplaty pořád stejné, nijak se jich ta pandemie nedotkla a zároveň nejsou extra vytížení. Rozhodně tedy nemyslím zdravotníky nebo učitele.“

