Vystrčil naštve Zemana i Babiše. Spojení s Volným. A výzva Čechům, chovejme se slušně

Vondráček zdůraznil, že Alexej Navalnyj neměl být po návratu z Německa ihned zatčen. „Má to rysy, které nepatří ke standardnímu trestnímu řízení,“ pravil Vondráček. S tím, že politici EU by měli koordinovat tlak na Rusko, protože už se ukázalo, že plošné sankce nefungují a mnohem lepší jsou sankce cílené.

„Mohu k tomu?“ ozval se Vystrčil. „Já jsem přesvědčen, že jsou v Rusku porušována základní lidská práva a svobody a my se proti tomu musíme ozvat. Nebo to můžeme přehlížet, můžeme upřednostnit ropu a podobně, ale pak si zahráváme s ohněm,“ varoval Vystrčil.

Došlo i na chování nezařazeného poslance Lubomíra Volného, který v závěru tohoto týdne rozpoutal ve Sněmovně bitku.

„To, co udělal pan poslanec Volný, je prostě nepřijatelné, ale bohužel to nějakou skupinu voličů oslovuje, takže nelze vyloučit, že se to někdy v budoucnu bude opakovat,“ varoval Vystrčil.

Poté senátor Vystrčil zdůraznil, že poslanec Volný by měl jasně dostat najevo, že takto se politici chovat nemají. Takové „špatné chování“ začíná podle senátora Vystrčila už na tom, že se toleruje, že poslanec Volný dorazí do Poslanecké sněmovny „jen v tričku“. A že jiným poslancům se toleruje ostřejší mluva. Kdyby se toto netolerovalo, nemuselo prý dojít až k oné fyzické potyčce.

„Já jsem slyšel i pana prezidenta a pana premiéra, jak se vyjadřovali nepatřičně, když to řeknu mírně, a myslím si, že to není dobře,“ prohlásill předseda Senátu. S tím, že řada lidí si řekne, že může také mluvit vulgárně, když už mluvil hrubě prezident např. do rozhlasu. A že pokud chceme, aby česká společnost postupovala slušněji, tak musí každý začít sám u sebe.

Také Vondráček konstatoval, že chování poslance Volného bylo naprosto zavrženíhodné, ale dodal, že někteří voliči Volnému naopak zatleskali. „Ale já mám e-mail zahlcený zprávami o tom, jak jsme poškodili pana poslance Volného a svobodu slova,“ upozornil předseda Poslanecké sněmovny.

Moderátorka Tománková poté přehodila diskusní výhybku ke tvoření koalic před volbami. Prezident Miloš Zeman už dal jasně najevo, že nebude sestavením vlády pověřovat nejsilnější koalici, ale nejsilnější politickou stranu.

„Na mě to dělá dojem, že tady pan prezident fandí jedné konkrétné straně,“ upozornil Vystrčil, aniž by jmenoval ANO Andreje Babiše, které tři roky dominuje předvolebním průzkumům.

Vondráček konstatoval, že názor prezidenta Zemana se ještě může změnit. „Já to hodnotím jako testovací výstřel. Víte, on každý prezident někomu fandí. I každý novinář někomu fandí. Ale já pana prezidenta znám. Koneckonců on sám říkal, že se jeho názory dokážou vyvinout,“ poznamenal Vondráček.

Vzápětí se však proti oběma volebním blokům – Piráti a STAN na jedné straně, a ODS, TOP 09 a lidovci na straně druhé – jasně vymezil. „Vlastnost koalic je taková, že ony mají tendence se rozpadat,“ pravil Vondráček.

Podle Vystrčila bylo uzavření předvolební koalice správným krokem.

Vystrčil kritizoval vládu Andreje Babiše, že v lidech vzbudila přílišná očekávání. „Lidi byli takto nabulíkováni o tom, jak to všechno půjde rychle. Ale i kdyby to všechno šlo podle plánu, tak rizikové skupiny půjdou na očkování až v březnu a ty nerizikové až v červnu nebo v červenci,“ upozornill předseda Senátu.

Poté se na vládu zlobil, že jen do Prahy a do Brna poslal kabinet 42 procent vakcín, a druhou půlku vakcín rozdělil mezi ostatní kraje. „Ale to není chyba Pražanů, to je chyba toho, kdo to organizuje, protože tím říká ‚senioři z Prahy, vy jste přednější než senioři z Pardubic nebo podobně,“ zlobil se Vystrčil.

Jihočeský kraj a další kraje nemají co očkovat, přestože jsou na očkování připraveny, protože Praha a Brno dostaly víc vakcín, než by jim náleželo s ohledem na počet obyvatel. Nad tím prý Vystrčil odmítá přivírat oči.

„Tomuhle se říká odborníčení,“ sepsul na to konto Vondráček Vystrčila – s tím,. že z Prahy a z Brna se vakcíny také distrbují dál.

„Jestli někdo tvrdí, že by to dělal líp, tak lže. Udělat z nás přes noc Izrael, to prostě nejde. ... Vláda se snaží situaci vysvětlovat, snaží se působit pozitivně, jinak to prostě nejde,“ zaznělo z úst Radka Vondráčka.

Vystrčil konstatoval, že vláda mohla očkování nechat na krajích. Hejtman Martin Kuba v Jihočeském kraji ukázal, že to jde i bez centrálního řízení vlády.

„To je typicky hejtmanský přístup, že za to špatné odpovídá vláda,“ bránil Babišovu vládu Vondráček.

Vystrčil poté důrazně volal také po tom, aby lidé, kteří dosud očkování nebyli, i nadále dodržovali rozestupy, nosili roušky a myli si ruce. Jen tak půjde epidemii brzdit. Čekání na očkování samo o sobě nestačí.

