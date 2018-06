Výstup Nory Fridrichové, která na ČT zesměšnila Tomia Okamuru, žije svým vlastním životem. Věc pokračuje

Poslanecká sněmovna vyzvala novináře, aby do ní chodili slušně oblečení. Výslovně byly za nevhodné prohlášeny sandály, krátké kalhoty, trička. Takoví novináři prý „budí pohoršení“. „Co budí stejně oblečení poslanci sněmovna neuvedla,“ dodala k tomu ve svém pořadu 168 hodin s ironickým úsměvem moderátorka Nora Fridrichová.

Sestřih sněmovních kreací začínal Pirátem Mikulášem Ferjenčíkem, se kterým předpisově oděný moderátor vtipkoval, že „je vyletněný“. To v Pirátově případě obnášelo kromě tradiční rozhalené košile především otevřené sandále na nohou. Pirát se smíchem připustil, že asi porušuje pravidla dreskódu. „V tomhle by nás nepustili do sněmovny,“ smál se redaktor.

Po něm se do módní přehlídky paní Fridrichové dostal Tomio Okamura. Toho natočili v kostkovaných kraťasech a tričku. „Taky šortky, koukám,“ komentoval to redaktor, načež se Okamura omlouval, že nečekal, že bude toho dne vystupovat na veřejnosti, proto zvolil oděv více odpovídají nejteplejšímu týdnu v roce.

„Takhle by nás sem nepustili,“ informoval jej redaktor. Okamura z toho byl překvapen. Vše zakončil pokýváním hlavou a slovy „No jo“.

„No jo, dobrou noc,“ odpověděla ze studia Nora Fridrichová.

Reportáž zhlédla i redaktorka webu Pavla Šafra Svobodné forum Jenny Nowak, která na základě diváckého zážitku stvořila článek vydaný s titulkem „Kultura podle Okamury: Po sněmovně chodí v trenclích a nadává do debilů“.

JENNY NOWAK: KULTURA PODLE OKAMURY...

Redaktorka Nowak k tomu napsala, že „Divákům pravidelného nedělního pořadu „168 hodin“ na ČT 24 se tentokrát naskytl pohled, jaký by si mnozí nejspíš raději odpustili“.

Okamura prý zastínil všechny svým „modelem právě jsem vylezl z postele“ a břitkým perem Šafrova redaktorka ještě dodala, že „možná chtěl kopírovat dovolenkový oděv hlavy státu, leč nepostřehl, že pan prezident už dávno přešel k outfitům odvážnějším. A že se místo v beztvarých kostkatých trenclích s trikem před novináři cestou po vsi ke svému gumovému člunu producíroval už jen v bermudách a naposledy dokonce ve vytahaných slipových plavkách. Má tedy Tomio ještě co dohánět“.

Následně se Okamurovi posmívala i v souvislosti s jeho dopisem britské premiérce Mayové kvůli odsouzení aktivisty Tommy Robinsona a s tím, že redaktora Martina Mikule nazval „Mikula“.

„„Tak se mějte hezky!“ zahlaholil pan předseda SPD-TO, poslanec a místopředseda sněmovny. A dal se na útěk, až modré botky plácaly a trencle kolem nohou vlály. Politická kultura za jedna. Ale podstatné je, aby novináři chodili v kvádru. To dá rozum,“ zakončila svůj text Jenny Nowak.

Jan Cemper, šéfredaktor odhalovacího webu Manipulátoři.cz, její text sdílel na Facebooku s poznámkou: „Každý poslanec má k dispozici celkem sedm druhů náhrad. Jisté má každý zákonodárce čtyři z nich - na reprezentaci 117 600 korun za rok...“.

Marketér Michael Skřivan pak spojil Okamurovu fotku s fotografií poslanců Pirátů, kteří ve sněmovní restauraci rovněž stáli v tričkách. „Módní policie Sněmovna. Piráti jedou s Tomiem na vodu,“ dodal k tomu Skřivan.

