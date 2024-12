Vývoj honu na Petrova. Je to prý jinak. Dojde na přímý střet s Půrem

Anketa Budeme se mít v roce 2025 ekonomicky lépe než v roce 2024? Budeme 1% Nebudeme 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 6046 lidí oznámení, že našel člověka, který se rozhodl šikanovat youtubery a podcastery, učinil ve čtvrtek. „Našli jsme osobu, která na RRTV spustila šikanu youtuberů a influencerů. Člen rady Vadim Petrov (nominant ANO) vznesl na zasedání rady dotaz, zdali by rada neměla na základě dříve schválené legislativy začít řešit influencery a youtubery,“ napsal Půr na sociální síti X.



Petrov se dle jeho tvrzení odvolával na stížnost občana, který se cítil dotčen příspěvkem jedné influencerky a je tím, kdo téma inicioval a upozornil na zákon z roku 2010. Ministr kultury Martin Baxa (ODS) před časem na tiskové konferenci vysvětloval, že podle něj není pravda, že by se všichni youtubeři, kteří si prezentací na internetu vydělají nějakou tu korunu, museli registrovat u tzv. velké mediální rady, čili u Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV). Zmíněný orgán však s ministrem nesouhlasí a trvá na tom, že podle zákona z roku 2010 má k registraci opravdu dojít. A považuje za vedlejší, že to dosud 14 let nikdo nedělal.



Na Půra navázal právník a publicista Ondřej Šimíček (ODS), který Vadima Petrova popsal jako „cenzora s mentalitou bolševika, který prostřednictvím RRTV zaútočil na svobodu projevu víc než kdokoli jiný po roce 1989“, a upozornil na Petrovovu účast v porotě při rozdávání cen za svobodu projevu Společnosti pro obranu svobody projevu (SOSP).

Našli jsme osobu, která na RRTV spustila šikanu youtuberů a influencerů. Člen rady Vadim Petrov (nominant ANO) vznesl na zasedání rady dotaz, zda-li by rada neměla na základě dříve schválené legislativy začít řešit influencery a youtubery.

Odvolával se na stížnost občana, který…

Psali jsme: Hon na Vadima Petrova, létají sprosťárny. Ten vysvětlil, jak se věci mají

Právě po těchto výpadech se Petrov začal bránit a uvedl, jak to dle něho „bylo ve skutečnosti“. „Na jednání RRTV někdy začátkem listopadu jsme od úřadu rady dostali podklady, že jsou k dispozici směrnice, podle kterých monitorujeme youtubery a upozorňujeme je, že porušují zákon, protože se neevidovali, jak zákon ukládá. Na to jsem si vzal slovo a řekl jsem, že když to nevím já, jak to může vědět Míša Maurerová, kterou se chystáme obeslat. Že to je herečka a že to s ní šlehne, protože netuší, že porušuje zákon, a že bychom měli kolem toho udělat nějakou osvětu. Byla kolem toho debata a radní řekli, že seminář ne, ale že uděláme tiskovou zprávu. A tak se stalo. To je všechno,“ napsal.

Vše probíhalo ve chvíli, kdy se novinářka Angelika Bazalová s Petrovem chystala na rozhovor o tématu a v Deníku TO přinesla detaily, jak měla vypadat jeho bezprostřední reakce i jaký je jeho náhled na registrace tvůrců audiovizuálního obsahu.



„Jednou jsme v Evropské unii a k něčemu jsme se přihlásili, zákony jsou schválené, my dva si můžeme myslet, co chceme,“ řekl podle novinářky Petrov poté, co mu položila dotaz, jestli by se internet bez regulací neobešel. „Tak to prostě je a Rada s tím nic neudělá,” doplnil v rozhovoru.

Stížnosti by dle Petrova měly směřovat jinam: „Seznam poskytovatelů videa on demand vyplývá z veřejného pořádku, se kterým počítá směrnice EU. I kdyby snad měli nízký obrat nebo nízkou sledovanost. Nemusí jít ani o podnikání za účelem zisku. Stačí, když je to hospodářská činnost, třeba i dotovaná. Komu se to nelíbí, může si stěžovat na podatelně Evropské komise.“



Následně vysvětloval, že věc nefunguje tak, že „Petrov přijde na schůzi a řekne – dneska mám den, co kdybychom začali šikanovat nějaké podcastery? A ostatní řeknou bezva, to je skvělý nápad. Že nás to nenapadlo dřív, to by mohlo položit vládu, pojďme do toho.“



Vydání tiskové zprávy Petrov dle svých slov sám inicioval, aby tvůrci věděli, proč jim chodí výzvy k registraci, k nimž RRTV dle něj musí podle zákonů vyzývat. Dle Bazalové Petrov mínil, že se z této věci „už nedostane“. „Jakmile to jednou začne kolovat, tak už to tak zůstane. Viníka mají, a to jim stačí. Logiku v tom hledat nebudou,“ měl pronést.

Změna dle Petrova totiž byla právě jen v uvedené zprávě a obsílky tvůrcům chodily už dříve, avšak potichu. „Nakonec mi kolegové řeknou, že ta tisková zpráva byla chyba a že jsme to měli dál rozesílat potichu, protože dokud jsme to dělali potichu, nikdo si nestěžoval. Takže jsme si naběhli a v jistém smyslu to moje vina je,” prohlásil radní.



Novinářce měl ještě dodat, že se Rada podle něj snaží požadavky pocházející z EU naopak „brzdit“. „Ano, obešleme youtubera, který splňuje kritéria k registraci, aby se registroval, protože musíme, ale to je tak vše. Když nám přijde stížnost, posuzujeme ji mírně a dost často ji odložíme. Snažíme se nebýt tvrdší, než je nezbytně nutné. Netlačíme na pilu, spíš naopak. Vlastně – dá se říct, že spíš trochu švejkujeme,” vysvětlil a poukázal, že nyní ve věci otočil i ministr Baxa. „Nejdříve se to taky snažil hodit na nás a teď už říká, že bude třeba změnit zákon. Podobná regulace už platí i jinde, není to tak, že bychom byli jediní…“ zaznělo od Petrova.



Informace o tom, že Petrov vznesl na zasedání Rady dotaz, zdali by Rada pro rozhlasové a televizní vysílání „měla na základě dříve schválené legislativy začít řešit influencery a youtubery“ podle SOSP následně vyvrátil radní Ladislav Jakl. „Vypadá to na zákulisní politickou hru a jsme zvědavi, od koho informace pochází. Ladislav Jakl podle svých slov odmítá JAKOUKOLI státní regulaci videoobsahu, který není šířen na licencovaných kmitočtech,“ poznamenala SOSP.

Řediteli SOSP Vlastimilu Veselému poté volal i sám novinář Půr a žádal ho o kontakt na další možné členy vznikající asociace digitvůrců, jež by měla bránit této regulaci. „Záměr jsme podpořili a já upozornil na to, že problém asi nebude v RRTV, ale v zákoně, který bude třeba změnit,“ sdílel Veselý.

Sám později dodal, že informaci o iniciaci věci Petrovem získal přímo od lidí, kteří byli jednání přítomni, avšak hodlá o roli Petrova diskutovat s ním osobně. „Já to mám přímo od lidí, kteří u toho seděli. Nicméně jsem kývnul na Nejlepší podcast s Vadimem Petrovem a tam si to vyjasníme,“ uveřejnil.

Já to mám přímo od lidí, kteří u toho seděli. Nicméně jsem kyvnul na Nejlepší podcast s Vadimem Petrovem a tam si to vyjasníme??

Psali jsme: Hon na Vadima Petrova, létají sprosťárny. Ten vysvětlil, jak se věci mají Nejdřív výzva a nátlak. Ale protizákonné. Teď ministr Baxa šije řešení horkou jehlou