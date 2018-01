Výzkum pro potřeby pořadů České televize za 1 445 454 korun. Ve smlouvě zmíněn i Václav Moravec

Smlouvou za 1 445 454 korun se Kantar TNS zavazuje vypracovat: „Exkluzivně pro potřeby pořadu ČT „Otázky Václava Moravce" (dále jen „OVM") a dalších pořadů zpravodajského charakteru na programech ČTI a ČT24 sociologické výzkumy specifikované v Příloze č. 1 Smlouvy (dále jen „výzkumy") pro účely přípravy programového obsahu určeného pro vysílání a Interpretaci výsledků těchto výzkumů a dodat výsledky výzkumů objednateli,“ stojí přímo ve smlouvě.

V jejím dodatku pak najdeme téma průzkumů, což jsou "TRENDY ČESKA 2018 - TRACKING VOLEBNÍCH PREFERENCÍ A POSTOJŮ OBČANŮ ČR K AKTUÁLNÍ POLITICKÉ SITUACI". Zajímavá je ale především příloha číslo III., která zveřejňuje otázky, jenž byly použity pro konstrukci volebního modelu. Výzkum se týká momentálně neaktuálních voleb do Poslanecké sněmovny.

SERIÁL o utrácení veřejnoprávní ČT: ČT zaplatila 820 000 korun za výzkumy ke sněmovním volbám. Potřebovala to prý pro své pořady

„Kdyby se příští týden konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, zúčastnil(a) byste se jich? Pokud by se příští týden konaly volby do Poslanecké sněmovny a Vy byste šel(šla) volit, kterou stranu nebo hnutí byste pravděpodobně volil(a)?“ To je jen názorná ukázka z exkluzivního výzkumu za téměř milion a půl korun, která byla podepsána koncem minulého roku.

Dalším smlouvám se budeme ještě budeme věnovat, jelikož v případě firem MEDIÁN a Kantar TNS CZ lze hovořit o mnoha milionech, které z veřejnoprávního Rozhlasu a veřejnoprávní ČT vytekly.

autor: Barbora Richterová