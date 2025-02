Vždyť Fico jedná v Americe! Zaorálek šokoval na ČT a Pilip vytáhnul Hitlera

Ivan Pilip neskrýval smutek ohledně Slovenska. „Ta situace na Slovensku je skutečně velice smutná. Bohužel se ukazuje, že je rozdílná ta cesta, kterou se ty dvě země vydaly po roce 89 a po těch 90. letech. Na Slovensku je pořád dost silná proevropská a prodemokratická část populace, která se snaží, aby Slovensko pokračovalo v nějaké demokratické cestě svobodné země zakotvené v Evropě. Která je teď ale zatlačována tou vládou. Část společnosti, ale daleko větší část než u nás, táhne tu zemi směrem na východ, k tomu východnímu způsobu vlády, který teď velmi dobře kopíruje Robert Fico,“ tak vidí situaci Pilip.

Zaorálek nabídl zcela jiný pohled. „Já si myslím, že to tak vůbec není, že ten obraz je úplně falešný. To, co říkal pan Pilip, neodpovídá realitě. Uvědomme si, že jaké táhnutí na východ? V tuto chvíli je Robert Fico ve Spojených státech, jedná s Elonem Muskem. Dokonce je tam dřív než (francouzský prezident) Macron a (britský premiér) Starmer, kteří se tam teprve chystají. S Elonem Muskem jedná o clech. Zároveň Muska i jeho lidi zve na Slovensko, aby tam investovali. V podstatě se dá říct, že Fico triumfuje,“ vyložil svůj pohled na věc Zaorálek.

A hned pokračoval. „Fico už se setkal s Putinem. A teď se s ním přece chtějí setkat všichni. Až tak, že dokonce (vyjednavač USA k válce na Ukrajině) Keith Kellogg říká: 33 vás tam nemůže být, na tom jednání s Putinem. Ta situace je přece úplně jiná. On vystupuje na republikánském konventu, možná se setká s Donaldem Trumpem. I Ursula von der Leyen, předsedkyně Evropské komise, řekla, že Fico ‚je naprosto spolehlivý partner a patří k nejaktivnějším členům Evropské rady‘,“ sypal ze sebe Zaorálek větu za větou.

„A ještě něco vám řeknu. Včera dorazil do Bratislavy (generální tajemník NATO) Mark Rutte. Dokonce opozice křičela, že tam není Fico a že odjel do Ameriky. A co na to řekl Mark Rutte? Robert Fico, to je můj kamarád. My jsme seděli spolu. On je spolehlivý. A hlavně, to je výborné, že on je v USA, protože tam je teď potřeba jezdit,“ opěvoval Fica Zaorálek.

A Pilip se neudržel. „To je skutečně neskutečné,“ pravil dialekticky Pilip, „kam se posunul Lubomír Zaorálek. Jestli je skutečně pravda, že se chce každý setkat s Putinem, tak to možná vy byste se chtěl setkat s Putinem, pane Zaorálku, ale myslím, že normální demokratický politik chce, aby se Vladimir Putin dostal před soud v Haagu,“ vyjádřil svůj názor Pilip. I Pilip prohlásil, že je potřeba jednat, ale administrativa Donalda Trumpa z jeho pohledu jedná nepřijatelně. Především proto, že k rozhovorům s Putinem nepřizvala zástupce napadené Ukrajiny, např. Volodymyra Zelenského, a jedná jen „s válečným agresorem Putinem“.

„Ale to, že Robert Fico je pátá kolona Ruska v EU, je přece jasné. A to, co říkáte vy, že se o něm pozitivně vyjadřují někteří představitelé EU, tak to je přece samozřejmé, protože oni se ho snaží udržet na té palubě. Vzhledem k tomu, že v EU je při hlasování o důležitých věcech potřebná jednomyslnost, tak pořád se snaží v něm probudit to, co v něm kdysi bývalo. To znamená, že byl proevropský. Vždyť on přijímal euro. On vystupoval jako evropský politik. Ale je jasné, že teď se on a Orbán otočili na Rusko a je velmi smutné, že vy jako představitel staré tradiční sociální demokracie tomu tleskáte,“ vmetl Pilip Zaorálkovi.

Zaorálek nechtěl odpovědět na otázku, zda je v pořádku scházet se s Putinem, který nařídil únosy ukrajinských dětí. Místo odpovědi se dovolával reality. „To není pravda, že umřelo 43 tisíc Ukrajinců. Těch bude pře milion, až se objeví skutečná čísla. Přestaňme si lhát. Přestaňme tady šířit válečnou propagandu,“ volal ve studiu. „Ta země je ve strašném stavu a my tohle dále nemůžeme dále trpět. A u nás v Česku bude trvat, než to pochopíme. Naše vláda podporuje tzv. muniční iniciativu, což je v přímém rozporu s jednáním Donalda Trumpa. Naše současná vláda bude dál posílat munici na Ukrajinu, až zjistíme, že jsme jako Milouš Jakeš,“ soptil Zaorálek.

A Pilip se znovu neudržel. „Tohle je naprosto nepředstavitelné, co vy převádíte, pane Zaorálku,“ kroutil hlavou. A připomínal osud Československa 1938, připomínal, že v roce 1938 se Adolf Hitler choval úplně stejně vůči Československu, jako se dnes Vladimir Putin chová vůči Ukrajině. Československa se tehdy nikdo nezastal. „A když se teď naše vláda Ukrajiny zastala, tak vy říkáte, že s tím máme přestat, pane Zaorálku?“ pronesl Pilip.

V u chvíli do debaty vstoupil historik Michal Stehlík, jenž do toho okamžiku dva další hosty jen poslouchal.

„Poslouchá se m to trochu s úsměvem, protože když pan Zaorálek řekne, že je čím dál větší shoda na tom, že je třeba jednat s Putinem, tak ano, shoda je důležitá pro vyjednávání. Ale já bych tady použil jiný citát. T. G. Masaryk kdysi řekl, že žádný parlament, byť sebelepší, tady není od toho, aby hlasoval, co je pravda. Ona shoda ještě neznamená pravda. Agrese Ruska na Ukrajinu, to je počátek toho, co tady dnes žijeme. Robert Fico tady čím dál více eskaluje a krmí společnost tím, že východ je dobře a západ je špatně. To je dokonce citace z jednoho z jeho projevů z poslední doby,“ podotkl Stehlík.

Jako vojenský historik trvá na tom, že je agresorovi třeba říkat agresor „A pokud chcete sedět v místnosti se šílencem a jednat s ním, tak to prostě nikdy nedopadne dobře, protože ten druhý je šílenec,“ poznamenal Stehlík. A že Fico „nadbíhá ruským mocenským choutkám, ale to ještě neznamená, že tyto choutky jsou nějakou realitou,“ řekl jaksi v nesouladu sám se sebou historik Stehlík.

Zaorálek shrnul, že Fico v Evropě komunikuje, a že do Bratislavy jezdí lidé jako (generální tajemník NATO) Mark Rutte – zatímco do Česka nejezdí nikdo.

Pilip trval na tom, že Rusko obnovilo své mocenské choutky, které ohrožují i Česko, byť nepřímo. A současně, Spojené státy Evropu postupně opouštějí a Evropa na to musí reagovat.

Zaorálek kontroval, že je třeba vést debatu napříč všemi evropskými proudy, a že ani Rusko nelze z této debaty vyloučit.

„Rusko se vylučuje samo,“ oponoval v tu chvíli Zaorálkovi Stehlík.

