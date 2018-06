Vzít do ruky klacek a jít za Bursíkem, pravil prezident Zeman. Pak uznal porážku v sázce se Soukupem...

Hned v úvodu diskuse moderátor připomíná statistiky, které tvrdí, že s politickou situací je spokojeno podle průzkumu 15 % občanů. „To, že se mají dobře, ještě neznamená, že budou spokojení,“ uvedl Zeman a připomněl, že Češi jsou neskeptičtějším národem v Evropě. Podle něj to tedy nemá vypovídající hodnotu. Moderátor v tomto kontextu dále uvádí i široký rozptyl mezi platy mužů a žen. Nejčastějším platem mužů podle moderátora je 28 000 Kč, u žen pak 23 000 Kč. Prezident připustil, že ze statistik vyplývá, že Česká republika je jednou ze zemí, kde je největší rozdíl mezi platy mužů a žen. Prezident v tomto ohledu připomněl odborný názor, který praví, že v České republice je také nejdelší rodičovská dovolená u žen. „Citoval jsem názor odborníků, který mně připadá celkem zajímavý,“ uvedl Zeman a varoval, že kdybychom zkrátili rodičovskou dovolenou, mohlo by to pro dítě znamenat jisté ohrožení.

Kupní síla minimální mzdy bylo jedním z dalších témat vzájemné debaty. „Vůbec nejde o kupní sílu minimální mzdy, ale jde o minimální mzdu,“ oponoval prezident a dodal, že jde o velikost mzdy. Opakovaně se pro zvyšování minimální mzdy podle svých slov přimlouval. Obecně se říká, že v soukromém sektoru má pak být mzda vyšší, protože nesete podle hlavy státu vyšší riziko. Ve státní správě napříč tomu nesete tzv. definitivu, tedy „těžko vás mohou vyhodit“, vysvětlil prezident.

Došlo i na diskusi nad státním podnikem Lesy ČR. V tomto ohledu moderátor poukázal na fakt, že Lesy ČR tendrují těžební firmy, a další proces je tak v soukromých rukou. Nemají svoje kapacity. „Nejenže nemá těžební kapacity, ale je to ještě horší,“ vyslovil se Zeman a poukázal na absenci také dřevozpracovatelských podniků. V kontextu lesa pak prezident připomněl i vážnou situaci u stromů napadeným kůrovcem. Nový generální ředitel by se měl zeptat na radu Martina Bursíka, s ironií upozornil Zeman. Ten dlouhodobě Martina Bursíka kritizuje kvůli tomu, že v důsledku jeho tehdejšího počínání při boji s kůrovcem vznikly na šumavském lesním porostu miliardové škody. „Někdy dostanete chuť vzít klacek a jít za Bursíkem,“ uvedl naštvaně Zeman. „Nikdo nezaručuje, že les se skutečně obnoví,“ reagoval dále důrazně Zeman.

Sestavování vlády a získávání důvěry bylo jedno z posledních témat pravidelného Týdne s prezidentem Jaromíra Soukupa. Sám prezident v této souvislosti připomněl vzájemnou sázku a upozornil na její nepřesnou specifikaci. Ta nepřesnost pramení podle něho z toho, zda má být do konce června jmenována vláda, nebo ustanovena vláda s důvěrou. Vzhledem k tomu, že vláda s důvěrou bude podle prezidenta až tak přibližně v půlce července, přiznal svoji porážku. „Sebekriticky přiznávám, že jsem tu slivovici prohrál, a já vám ji přinesu,“ dodal žertovně. Jaromír Soukup nepřesnou specifikaci uznal a pokračoval, že v tomto případě mohou vítězi být oba. Prezident proti tomu nic nenamítal. Mohou ji proto podle hlavy státu příště položit na stůl a popíjet ji místo této „odporné minerálky“, jak uvedl doslova s úsměvem Zeman. „Naše diskuse bude o mnoho veselejší,“ pokračoval ve stejném duchu žertovně Zeman.

Došlo i na téma setkání s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem. Prezident Miloš Zeman tvrdí, že mu šéf ČSSD původně sliboval výměnu kandidáta na ministra zahraničí, předseda sociální demokracie ale svůj výběr nezměnil. Zeman nechce v čele diplomacie europoslance Miroslava Pocheho. Zeman znovu zopakoval, že sám drží dohody. „Když člověk něco řekne, tak u toho slova má zůstat,“ řekl Zeman.

autor: sla