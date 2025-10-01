Vzkaz Pavlovi s Rakušanem. Ze Stačilo!, týká se demokracie

01.10.2025 16:30 | Monitoring

Lídryně hnutí Stačilo! ve Středočeském kraji Jana Bobošíková vystoupila s mimořádným prohlášením po boku Jana Klána, který taktéž kandiduje za hnutí Stačilo!. Prohlášení se týká ministra Rakušana a prezidenta Pavla.

Dva dny před otevřením volebních místností vystoupila lídryně hnutí Stačilo! ve Středočeském kraji Jana Bobošíková s mimořádným prohlášením. Po jejím boku stál Jan Klán, dvojka středočeské kandidátky, který odkryl, co se skrývá pod propagandou ministra vnitra Víta Rakušana. „Ministr vnitra se snaží působit jako ochránce demokracie před temnými silami hybridní války. Tentokrát straší voliče údajným ruským vlivem na TikToku, ale žádné důkazy nepředložil. Straší společnost, zasévá strach, a tím sám manipuluje,“ uvedl Klán. Připomněl, že Rakušan dokonce naznačoval svolání demonstrace na podporu demokracie, což podle něj jasně překračuje kompetence ministra vnitra. „On se má starat o bezpečnost lidí, ne svolávat mítinky,“ dodal. Jako varovný příklad označil i Rakušanovo vystoupení na Slovensku po boku Progresivního Slovenska. „To už není jen domácí politický marketing, to je vměšování do suverénního státu. A čím více Rakušan varuje před manipulací, tím více sám manipuluje. Ve volbách mu na to řekněte jasné STAČILO,“ uzavřel Klán.

Jana Bobošíková se následně vyjádřila k projevu prezidenta Petra Pavla. „Důrazně odmítáme pokračující snahu Petra Pavla ovlivnit kampaň před volbami. Úkolem prezidenta není šířit strach a očerňovat protivládní kandidáty. Včerejší projev nebyl ničím jiným než posledním zoufalým pokusem pomoci Fialově garnituře, Pirátům a STAN. Zároveň to byla snaha vytvořit půdu pro povolební čachry,“ uvedla. Připomněla, že drahé zahraniční cesty, kostýmy Evy Pavlové i pózování pro spřátelená média mají jediný účel – zakrýt, že prezidentský úřad ovládá parta kolem Petra Koláře, která prosazuje zájmy zbrojařů, Bruselu a cizí moci. „Petr Pavel se bojí vstupu hnutí Stačilo! do Parlamentu. A má proč. My Green Deal zastavíme, skončíme s ekonomickým ruinováním země a vrátíme zájmy českých občanů na první místo. Nepřipustíme, aby prezident ohýbal hřbet před každým požadavkem velmocí. A postaráme se, aby nikým nevolení Foltýn, Koudelka nebo Řehka neovládali zemi strachem a agresivitou,“ zdůraznila Bobošíková.

Podle ní hnutí Stačilo! nepřišlo bourat demokracii, ale bránit ji. „Nechceme měnit demokratický systém. Chceme zabránit tomu, aby o nové vládě bylo rozhodováno v hradních kuloárech, aby si prezident udělal z ústavy trhací kalendář a odmítal kandidáty na ministry, kteří neslibují poslušnost Bruselu nebo NATO. Vrátíme lidem jejich republiku a umožníme jim rozhodovat přímo o nejdůležitějších otázkách,“ prohlásila. Závěrem vyzvala voliče: „Nedovolíme nikomu, aby se nad vás povyšoval. My jsme vlastenci a ctíme vás, naše spoluobčany. Dejte hlas hnutí Stačilo!. A pokud jste ve Středočeském kraji, kroužkujte odvážného Jana Klána, který dnes jasně ukázal, že Rakušanova propaganda je jen prázdné strašení.“

autor: Jan Procházka

