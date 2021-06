Who´s Who: Jakub Kalenský

reklama

Přechod k novému žlabu vysvětluje takto: „V Unii se poměrně obtížně prosazuje, že bychom se měli bránit tomuto druhu agrese – i proto, že je to extrémně zpolitizované tím, že jde o Rusko, na které v zemích EU není jednotný názor.“ Jak se to kdysi říkalo? Papežštější než papež.

Kdo je Atlantická rada

Atlantická rada (Atlantic Council, AC) je dle Wikipedie think tank zaměřený na oblast mezinárodních vztahů. Byla založena v roce 1961 a sídlí ve Washingtonu D.C. „Funguje jako fórum pro politické, obchodní a intelektuální lídry. Realizuje programy zaměřené na mezinárodní bezpečnost a hospodářský rozvoj.“ Jejím předsedou byl podle téhož zdroje v letech 2014-2016 Jon Huntsman, ml. (*1960), bývalý velvyslanec USA v Rusku (tam přešel r.2016 právě přímo z vedení AC), předtím v téže funkci v Číně, též dvě volební období guvernér Utahu, náboženskou příslušností mormon (v jakési „misionářské“ roli působil i na Tchajwanu). Poznámka: Kdo má alespoň elementární představu, jak se obsazují místa ambasadorů ve strategicky významných zemích, jako je Rusko a Čína, netřeba napovídat, které všechny instituce do takových nominací mají v USA co mluvit. Řekl bych, že State Department je až ten poslední.

Psali jsme: Manipulace v hodnocení PL vydané spolkem NELEŽ

V červnu 2018 zřídila Atlantická rada tzv. Disinfo Portal sdružující 23 vrcholných organizací a 80 expertů, aby „čelila dezinformační kampani Ruska proti Evropě a Spojeným státům americkým. Je určen novinářům, vládám a politickým činitelům a umožní uživateli nalézt experty i analýzy v jeho mateřské řeči.“ Malá zajímavost: když si kliknete na české Wikipedii na odkaz, který vás má přesměrovat na samotný Disinfo Portal, objeví se vám na monitoru sdělení, že hosting této domény vypršel. Nejsem odborník na počítače a internet, ale takováto vlivná organizace, že by si nepohlídala tak titěrnou administrativu? Zato na americké Wikipedii už najdete zmínku o ustavení (2016) orgánu s názvem The Digital Forensic Research Lab, který má prý za úkol „studovat dezinformace v otevřených zdrojích a informovat o demokratických procesech“. Bez zajímavosti jistě není fakt, že k hlavním donátorům této aktivity patří Facebook.

Nuže pojďme tedy dále k veřejným zdrojům. Tím hlavním je výroční zpráva AC za období 2019-2020. Hned v úvodu zprávu zdobí fotografie loňských červnových demonstrací v Hong Kongu. V čele AC už stojí jiné jméno, a to John F.W. Rogers (*1956). Ten má za sebou jednak působení ve státních orgánech za prezidentů Forda, Reagana a Bushe staršího, jednak v řídících orgánech Goldman Sachs.

Mezi aktivitami AC za sledované období je např. udělování cen „Globálním světoobčanům“, pořádání Globálního energetického fóra, oslavy 70. výročí založení NATO a řada dalších oficialit, ale vedle toho mnoha stovkami zaměstnanců provozovaná „mravenčí aktivita“, jako je Kalenského špiclování „závadných“ infozdrojů. O jeho píli najdeme podrobné informace zde - do vyhledávače vložte jméno Jakub Kalenský. Najdete například studii obviňující Kreml z vyvolávání paniky kolem covidu, „analýzu“ ruského vlivu na průběh a výsledek ukrajinských voleb v r. 2019, a obdobně na volby v dalších evropských zemích. Jeden se až ptá: jak to ten Putin všechno stíhá. Kdo to ví, odpoví. Třeba Jakub Kalenský.

Zatím poslední zaznamenaná aktivita je videozáznam „kávičky“ s Věrou Jourovou, na téma – jak jinak – dezinformačního mrazu, jenž údajně přichází z Kremlu. Jourová si s Kalenským rozumějí až dojemně. Bodejť by ne. Dělají na stejné roli: bojují proti svobodám svého lidu v žoldu zahraničních struktur. Poznámka: skoro jsem se až rozplakal dojetím, když jsem v záběru z rozhovoru na zdi kanceláře V. Jourové spatřil obří fotečku Václava Havla. Kruhy se, zjevně, uzavírají.

A o to jde. Česko je zaplaveno samozvanými, zpravidla „odněkud“ placenými hlídači pravdy a lásky, resp. bojovníky proti „dezinformacím“. Sestavují se seznamy (ten aktuální najdete zde), už se jmenovitě vypisují terče k mediální dehonestaci a ostrakizaci. Už to nejsou jen názvy webů, už jsou to jména lidí, jednotlivců, napříč názorovým spektrem – odleva doprava, na tom nezáleží. Podstatné je, že tyto osobnosti myslí „jinak“, kladou si otázky, nejenom slepě naslouchají návodům. Je zřejmé, komu to slouží – zahraničním zájmům a institucím. A je smutné, kdo jim slouží: naši občané. Kdysi se něčemu podobnému říkalo kolaborace. Kdo najde pro toto nějaký aktuální pojem?

