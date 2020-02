Witowská: Babiše volí ti, co tu za 30 let nebudou. Věřím v mladé. Ale Milion chvilek...

Poznamenala také to, že doufá a přeje si, aby za 30 let existoval nějaký algoritmus na rozpoznávání dezinformací. „Abychom si ty informace jen hodili do počítače, a z něj pak vyjede, co je pravda a co ne. Zkrátka doufám, že už nebudeme zahlcení blbostmi. Za posledních třicet let se toho změnilo hodně, ale vzhledem k tomu, jakou rychlostí to všechno postupuje, tak myslím, že za dalších třicet let se toho změní ještě mnohem víc,“ uvedla.

Věří v to, že tu bude nová generace vedoucí tento stát, nezatížená komunistickou vládou. „Doufám, že budeme opravdu demokratická, liberální otevřená společnost bez předsudků a extremistů. To bych si přála,“ sdělila Witowská, která se domnívá, že současného premiéra Andreje Babiše (ANO) volí generace, která tu už za třicet let nebude. „Mám kolem sebe spoustu lidí, kteří ho volili, ale z té mladší generace neznám nikoho. My v sobě pořád máme normalizaci. Ale jsem optimistka, myslím, že za třicet let se tyhle věci dít nebudou, protože to politikům současná mladá generace prostě nedovolí,“ dodala.

Závěrem se vyjádřila také k demonstracím organizovaným hnutím Milion chvilek pro demokracii. Podle jejích slov demonstrace na Letné nic nezměnila. „Muselo by jich být asi mnohem víc a museli by vygenerovat nějakou osobnost, za kterou lidi půjdou a budou v ní vidět vůdce. Mikuláš Minář nebo jeho kolegové mají asi dobrou myšlenku, ale nevidím, co dál. Vidím jen to A, ne to B,“ uzavřela.