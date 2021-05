Witowská, holka nevychovaná. Co to? Na ČT uhodilo z nečekané strany

Že se na Světlanu Witowskou za vysílání s předsedou KSČM obořil někdejší člen RRTV Petr Štěpánek, není nic neobvyklého. Moderátorčino skákání do řeči se ovšem nelíbí ani podporovateli Milionu chvilek a odpůrci Zemana i Babiše, legendárnímu hokejovému brankáři Dominiku Haškovi. Označil její výstup za „neprofesionální“. Nicméně zároveň si chválil show Nory Fridrichové, která se dívala pod pokličku Agrofertu.

Ve včerejších 168 hodinách se Nora Fridrichová zaměřila mimo jiné na dotace pro firmu Agrofert spadající do svěřenského fondu Andreje Babiše. Konkrétně na linku na výrobu toastového chleba na kterou inkasoval dotaci ve výši 100 milionů korun. Ovšem tu by měl podle zjištění auditorů Evropské unie vrátit. Nicméně, Agrofert má zastání ze strany státu a dle Fridrichové na ministerstvu průmyslu pod vedením Karla Havlíčka vzniká "jeden znalecký posudek za druhým".

"Ty mají nárok Agrofertu na dotaci obhájit. Posudkem nezarmoutíš a tak na ministerstvu tvoří další a další jako na výrobní lince Penamu. Dohromady jich tam vzniklo už 6. Sedmý se zpracovává právě teď," řekla Fridrichová. Ve vysílání se pak řada odborníků oslovených Českou televizí vyjadřovala, jak Agrofert neměl nárok na dotaci a jak je povinností státu od něj peníze vymáhat. K sedmi posudkům ministerstva průmyslu přičetli v 168 hodinách ještě tři posudky od EU.

"Prostě se dále vyhazují veřejné peníze za tyto posudky, česká administrativa strká hlavu do písku jako pštros, nedělá to, co má," mínil David Ondráčka, bývalý ředitel Transparency International v Česku, který si zavdal s Minářovými Lidmi PRO.

Nad několikanásobnými posudky už se rozčílil bývalý hokejový brankář Dominik Hašek. "7 nezávislých posudků pro Agrofert a jeho linku na chleba od našeho ministerstva (průmyslu, či místního rozvoje)!? Kolik set tisíc nás to stálo? To se takto naše ministerstva soudí vždy ve prospěch našeho soukromého subjektu, když on něco prohraje???" rozčiloval se. Otázka, kolik posudky stály, v 168 hodinách zazněla, ale ministr Havlíček na ní neodpověděl.

168 hodin. 7 nezávislých posudků “pro” Agrofert a jeho linku na chleba od našeho ministerstva (průmyslu, či místního rozvoje)!? Kolik set tisíc nás to stálo? To se takto naše ministerstva soudí vždy ve prospěch našeho soukromého subjektu, když on něco prohraje??? — Dominik Hasek (@hasek_dominik) May 16, 2021

Ovšem ještě předtím se Hašek obul do moderátorky ČT Světlany Witowské za její rozhovor s předsedou KSČM , Vojtěchem Filipem ohledně Vrbětic. Ten řekl, že vyšetřovacích verzí ohledně případu je "samozřejmě více" a snažil se doplnit, že by studenta policejní školy nebo právnické fakulty vyhodili, kdyby řekl, že je vyšetřovací verze jen jedna.

"Já jsem také studovala trestní právo. A vím, že když se některé věci vyšetří a některé verze vyvrátí, tak zůstává jenom jedna poslední. I to je součástí trestního práva přece," namítala a Filipovi pak skočila do řeči ještě několikrát.

Hašek uvedl, že Vojtěch Filip podle něho lže, jeho hodnoty jsou mu cizí a byl by rád, kdyby v Poslanecké sněmovně už komunisté nebyli. "Ale proč mu paní Witowská skáče do řeči, proč je tak agresivní, proč ho nenechává vyjádřit do konce jeho myšlenku? Za mě od ní velmi špatně. Velmi neprofesionální," hodnotil, pro někoho možná překvapivě, výkon moderátorky.

Že Vojtěch kecá, že nesouhlasím s jeho hodnotami, že si přeji, aby komunisti vypadli ze sněmovny atd. je jedna věc... Ale proč mu paní Witowská skáče do řeči, proč je tak agresivní, proč ho nenechává vyjádřit do konce jeho myšlenku? Za mě od ní velmi špatně. Velmi neprosionální?? — Dominik Hasek (@hasek_dominik) May 14, 2021

Jeden z komentujících odhadoval, že důvodem ostrého přístupu Witowské bylo, že studovala trestní právo. "A Filip plácal nesmysly, takže ho z pozice toho, kdo to zná, chtěla usměrnit," navrhl. "Tak ty nesmysly měl ovšem jasně dokončit a ona mu nemá skákat do řeči. Za mě naprosto špatně. Včera, dnes, zítra mohla ona a její kolegové jasně ty nesmysly popsat a (tím) odsoudit..." namítal bývalý brankář.

Tak ty nesmysly měl ovšem jasně dokončit a ona mu nemá skákat do řeči. Za mě naprosto špatně. Včera, dnes, zítra mohla ona a její kolegové jasně ty nesmysly popsat a (tím) odsoudit... — Dominik Hasek (@hasek_dominik) May 14, 2021

A objevil se také názor, že Filipovi jako představiteli komunistů takové jednání patří. "Komunisti v žádném případě nemají dostávat slovo to byla zločinecká organizace a měla být zakázána jak se ukazuje stále dokola. Je naprosto v pořádku, že ne všichni si nechávají od nich srát na hlavu. Možná jsem zaujatý proti této verbeži, to přiznávám. Důvodně..." mínil Lukáš Palacka.

"Rozhovor (pro diváky) je proto, abychom vyslechli jeho názory a následně je kritizovali (kladně či záporně). V žádném případě ne proto, aby jak "nevychovaná holka" někomu skákala do řeči a podobně. Jen zopakuji: naprosto neprofesionální. A podstatné! Ona(oni) si ho tam pozvala..." namítl Hašek.

Další diskutující ovšem připomenul, že Filip, pokud není přerušen, tak vede dlouhý monolog. "Když někoho pozvete do vysílání, je třeba respektovat, že se chce vyjádřit. To, že se to mnohým líbit nemusí (názory, délka vysvětlování ap.) je věc druhá.Ale samozřejmě před rozhovorem můžou nastavit pravidlo délky odpovědi a při překročení upozornit.Pri nerespektování příště nezvat," obhajoval si Hašek svou kritiku Světlany Witowské.

Rozhovor (pro diváky) je proto, abychom vyslechli jeho názory a následně je kritizovali(kladně či záporně). V žádném případě ne proto, aby jak “nevychovaná holka” někomu skákala do řeči ap. Jen zopakuji: naprosto neprofesionální. A podstatne! Ona(oni) si ho tam pozvala... — Dominik Hasek (@hasek_dominik) May 14, 2021

Když někoho pozvete do vysílání,je třeba respektovat,že se chce vyjádřit. To, že se to mnohým líbit nemusí(názory, délka vysvětlování ap.)je věc druhá.Ale samozřejmě před rozhovorem můžou nastavit pravidlo délky odpovědi a při překročení upozornit.Pri nerespektování příště nezvat — Dominik Hasek (@hasek_dominik) May 14, 2021

